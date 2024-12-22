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|Авазжон Каримов назначен заместителем министра спорта Узбекистана
18:30 23.12.2024
Авазжон Каримов, советник министра спорта Узбекистана, назначен заместителем министра. Ранее он уже занимал подобную должность.
Постановлением президента Узбекистана Авазжон Кудратиллаевич Каримов назначен на должгность заместителя министра спорта, сообщила пресс-служба Министерства спорта.
Авазжон Каримов родился в 1983 году. В 2005 году окончил Ташкентский государственный экономический университет, в 2016 году - Государственный институт физкультуры, в 2021 году - Государственный университет физкультуры и спорта.
В 2006 году начал работу заместителем председателя Национальной федерации карате, после чего занимал ряд руководящих постов.
В 2019−2020 годах был директором Республиканского колледжа олимпийского резерва, в 2020−2021 годах - заместителем министра физкультуры и спорта, в 2021−2022 годах - заместителем министра туризма и спорта, с 2022 года - советником министра спорта.