Авазжон Каримов назначен заместителем министра спорта Узбекистана

18:30 23.12.2024

Авазжон Каримов, советник министра спорта Узбекистана, назначен заместителем министра. Ранее он уже занимал подобную должность.



Постановлением президента Узбекистана Авазжон Кудратиллаевич Каримов назначен на должгность заместителя министра спорта, сообщила пресс-служба Министерства спорта.



