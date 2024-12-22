Постарел за одну ночь: как стресс запускает механизм болезней

18:38 23.12.2024 Врачи рассказали, к каким проблемам со здоровьем приводят негативные эмоции и переживания



Евгения Бородина



Выражение "все болезни от нервов" не лишено смысла: стресс считается одним из факторов, "запускающих" тяжелые недуги. Переживания всегда некстати, но особенно они губительны, когда у человека есть предрасположенность к некоторым заболеваниям. Как защититься от негативных эмоций, какие проблемы проявляются на нервной почве и как влияет на здоровье гормон стресса кортизол - в материале "Известий".



Что такое психосоматика



Доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач-остеопат, невролог Владимир Белаш обращает внимание на то, что здоровье напрямую зависит от сбалансированной и эффективной работы двух регуляторных систем организма - нервной и гормональной. Сбой в функционировании этого "механизма" запускает целый каскад нарушений.



С точки зрения науки нервная система - это сложная морфологическая и функциональная совокупность различных взаимосвязанных нервных структур, подчеркивает клинический психолог, специалист по БОС-терапии Ольга Уманова. Она совместно с эндокринной системой обеспечивает регуляцию деятельности всех систем организма, адаптацию и реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды. Так, соматическая нервная система отвечает за координацию движений тела и получение внешних стимулов.



- Заболевания, которые возникают из-за взаимодействия психических и соматических факторов, называют психосоматическими. Они чаще всего вызваны хроническим стрессом, психологическими травмами, хронической усталостью и другими психогенными воздействиями, - комментирует Уманова.



Клинический психолог отмечает, что, понимая суть психологических проблем, мы можем более эффективно справляться с соматическими расстройствами. Стресс и негативные эмоции способствуют воспалительным процессам и снижению иммунной функции, увеличивая восприимчивость к различным болезням.



- Необходимо рассматривать пациента как целостную личность, причем соматическое и психическое здоровье находятся в тесной взаимосвязи. Пациенты, активно участвующие в своем лечении, имеют большую вероятность достижения положительных результатов, - продолжает Ольга Уманова.



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В списке таких диагнозов - эссенциальная артериальная гипертензия, бронхиальная астма, тиреотоксикоз, ревматоидный артрит, нейродермит, сахарный диабет второго типа, ожирение, ишемическая болезнь сердца, радикулиты, мигрени, псориаз.



Последняя стадия



По словам Владимира Белаша, если в жизни человека происходят постоянные стрессы, например конфликты на работе или семейные проблемы, то организм находится в постоянном перенапряжении.И тогда вырабатываются гормоны стресса, происходят мышечные спазмы, истощаются внутренние ресурсы. Это может послужить поводом к развитию ряда проблем, заболеваний и патологических состояний.



Так называемая клинически латентная (скрытая) форма заболевания может существовать годами. В этом случае у человека имеется нарушение здоровья, но без существенных проблем и проявлений (клинической картины).



- Стрессовая ситуация выступает моментом, который запускает развернутую клиническую картину, то есть переводит заболевание из стертой, скрытой формы в развернутую, - разъясняет невролог.



Например, постоянные переживания могут способствовать дебюту или обострению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Или стрессовые ситуации провоцируют артериальную гипертензию - гипертонический криз случается в тот момент, когда люди сильно нервничают.



- На фоне стресса обостряются некоторые проблемы и с опорно-двигательным аппаратом: у пациентов возникают мышечные спазмы, люди начинают жаловаться на боли в шее или в пояснице, - отмечает невролог.



Что касается онкологии, то здесь, по словам Владимира Белаша, на первое место выходит генетическая предрасположенность, то есть наследственный фактор. В таких случаях уже существуют предпосылки к развитию заболеваний, а стресс только ускоряет неизбежное.



- Роковую роль играют такие факторы, как наследственность, вредные привычки, канцерогенность продуктов питания, вредные условия труда и другие проблемы. То есть в организме все уже готово к проявлению болезни, поскольку ей предшествовал длительный процесс накопления патологических моментов. А стресс явился последней капелькой, - рассказывает эксперт.



Гормон стресса



Каким же образом переживания становятся одними из провоцирующих факторов, запускающих каскад проблем со здоровьем? Порой малейший раздражитель способен вызвать избыточную реакцию нервной системы и избыточный синтез кортизола, который считается маркером стресса.



От уровня кортизола зависит уровень всех гормонов, прежде всего адреналина (гормона страха) и его предшественника - норадреналина. С активностью кортизола связаны и гормоны щитовидной железы. И, если у человека имеются предпосылки к заболеваниям эндокринной системы, стресс может запустить процесс болезни подобно тому, как падение одного камня провоцирует сход лавины в горах.



- При избытке кортизола у нас повышается артериальное давление, увеличивается частота сердечных сокращений. Также появляется тенденция к мышечному спазму,- комментирует эксперт.



Например, в случае с желудочно-кишечным трактом происходит ускорение перистальтики, то есть сокращение кишечника, что может увеличить выброс ферментов и желудочной кислоты, - продолжает невролог.



Поскольку все гормоны находятся в единой цепочке, на фоне стресса у женщин, например, отмечается нарушение менструального цикла и, соответственно, трудности в наступлении беременности, отмечает эксперт.



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Принято считать, что переживания человека отражаются и на состоянии его кожи. Раньше, когда у человека в ответ на стрессовую ситуацию отмечались кожные высыпания, покраснение или сыпь, такое состояние обозначали термином "нейродермит". В наше время оно рассматривается как форма атопического дерматита.



- Да, действительно, псориатическая болезнь после периода ремиссии может обостриться на фоне стресса. Триггером в данном случае служит опять же изменение гормонального фона. Поэтому таким людям рекомендуется действительно вести размеренный образ жизни, учиться прорабатывать свои негативные ситуации, более адекватно реагировать на стрессовые механизмы, - комментирует Владимир Белаш.



По словам врача, при тяжелых обострениях пациентам иногда назначаются седативные препараты или даже антидепрессанты, которые помогают быстрее выйти из неприятного состояния. Но изначально и у таких болезней есть причинный фактор, а воздействие сильного эмоционального потрясения может явиться лишь причиной обострения кожных заболеваний. Например, при псориазе учитываются генетические аспекты, но наследственная предрасположенность может до поры до времени "дремать" в организме.



- Поскольку полностью излечить псориаз не получается, то основная задача врачей и больного - добиться стойкой ремиссии. И вот как раз стрессовый фактор может явиться тем триггером, который выведет человека из ремиссии и снова запустит это обострение, - предостерегает невролог.



Медвежья болезнь



Самое невинное проявление воздействия кортизола на желудочно-кишечный тракт - это знаменитая медвежья болезнь, которая к болезням отношения и не имеет. Это всего лишь индивидуальная реакция на психоэмоциональную ситуацию, подчеркивает невролог. У человека в ответ на стрессовую ситуацию просто усиливается перистальтика.



- Здесь, помимо изменения гормонального фона, играет роль изменение и активность нашей вегетативной нервной системы, которая делится на симпатическую (систему стресса) и парасимпатическую (систему покоя), - комментирует Владимир Белаш.



Поскольку преобладает тонус симпатической нервной системы, то в результате ускоряется и изменяется перистальтика желудочно-кишечного тракта - появляется более частый стул. Но подобная реакция в предстрессовой ситуации, по мнению эксперта, даже помогает мобилизоваться.



- Благодаря этому мы в каком-то смысле лучше и быстрее реагируем на стрессовую ситуацию. Да, у человека увеличилась частота сердечных сокращений, частота дыхания, немного повысилось давление, повысился мышечный тонус, но в результате он мобилизовался и лучше справился с нагрузкой, - говорит Белаш.



Однако все хорошо в меру. Если стресс продолжается слишком долго и повторяется часто, то, по словам Умановой, чувствительность желудка и кишечника повышается. Это может спровоцировать снижение защитных свойств слизистой оболочки этих органов и повышение чувствительности. И тогда появляются боли, спазмы и другие дискомфортные ощущения. Пониженные защитные свойства слизистой увеличивают риск развития эрозий и язв.



- Увеличение проницаемости стенок кишечника может способствовать проникновению токсинов и аллергенов в организм. Возможны и такие последствия, как рефлюксы и дискинезии желчевыводящих путей, что может вызывать боли и дискомфорт в области живота, - комментирует Уманова.



Таким образом, важно поддерживать психологическое спокойствие для поддержания здоровья пищеварительной системы и других жизненно важных органов.



Как избавиться от стресса



По образному выражению Владимира Белаша, важно соблюдать гигиену нервной системы - сохранять спокойствие, грамотно реагировать на стрессовые ситуации, избегать перенапряжения нервной системы. Это поможет ей работать слаженно, а значит избежать провокаций и последующих обострений заболеваний.



- Допустим, если у человека начальная форма артериальной гипертензии, то изменение образа жизни, нормализация нервно-психической деятельности приведет к тому, что давление будет нормальным, - говорит Владимир Белаш



Стойкая ремиссия может наступить и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, язвенной болезни и гастрите, если пациент не нервничает и выполняет все предписания врача.



- В целом, когда человек заботится о себе и поддерживает здоровый образ жизни, не напрягается, старается адекватно реагировать на поступающую информацию, то он лучше сопротивляется инфекционным процессам, меньше болеет, у него эффективнее вырабатывается серотонин, - рассуждает невролог.



Бодрые, жизнерадостные люди выносливее пессимистов, им удается избежать истощения нервной системы. Невролог напоминает известную фразу "состарился за одну ночь", когда человек реагирует сильным стрессом на некую негативную информацию. Внешний вид напрямую зависит от отсутствия переживаний.



- Как правило, при грамотной сбалансированной работе нервной и гормональной систем человек и выглядит моложе. У него более здоровый цвет кожи, отсутствуют так называемые визуальные изменения, то есть признаки старения кожи, которые возникают на фоне стресса, - продолжает Владимир Белаш.



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Что делать, чтобы не довести себя до депрессии



Если переживания завладели человеком, мешают ему жить и подрывают здоровье, врачи рекомендуют бороться со стрессом с помощью медицинских препаратов и всевозможных техник. Лечение соматических заболеваний предусматривает различные методы. В частности, по словам Умановой, методики релаксации и управление стрессом признаны мировым медицинским сообществом важными составными частями успешной терапии.



Для начала клинический психолог рекомендует отправиться на консультацию с врачом для первичного осмотра и диагностики. После необходимых обследований принимаются меры избавления от стрессов.



- В случае психосоматических расстройств врач может назначить антидепрессанты, которые облегчают симптомы депрессии и улучшат общее состояние, - комментирует Уманова.



По словам клинического психолога, изменить негативные мысли и поведение, которые могут способствовать развитию соматических симптомов, помогает когнитивно-поведенческая терапия. Важно донести до пациента и его семьи информацию о том, что депрессия и другие психические расстройства поддаются лечению, подчеркивает эксперт.



Большое значение специалисты придают изменению образа жизни и различным видам активностей.



- Снизить стресс можно с помощью таких методов релаксации, как йога, медитация или глубокое дыхание. Регулярные физические нагрузки также способствуют этому и улучшают общее самочувствие. Важно не забывать про сбалансированное здоровое питание, ограничить потребление кофеина и избавляться от вредных привычек, - комментирует клинический психолог.



Особое значение психологи придают поддержке со стороны семьи и друзей. Благоприятная атмосфера в семье и социуме существенно повышает шансы на успешное восстановление, психологическую и физическую реабилитацию. Клинический психолог также советует найти группы поддержки для людей с аналогичными проблемами, а также мониторить состояние, регулярно посещая врача для контроля и корректировки лечения. Источник - Известия

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