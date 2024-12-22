Энергичный подход: зачем премьер Словакии прилетал к президенту России

18:41 23.12.2024 В ходе переговоров Владимира Путина и Роберта Фицо могла подниматься тема поставок топлива через Украину



Семен Бойков

Алена Нефедова



В случае прекращения российского транзита газа через Украину Словакия должна перестать поставлять Киеву электроэнергию. Об этом "Известиям" заявил глава комиссии по международным делам словацкого парламента от партии Smer Мариан Кери. 22 декабря в Москву с необъявленным визитом прибыл премьер-министр этой страны Роберт Фицо. В российской столице он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле не исключили, что политики обсудили тему транзита газа через Украину. В экспертном сообществе отмечают: прекращение поставок российского топлива может ударить по экономике не только Словакии, но и всей Европы.



Как прошел визит премьера Словакии в Москву



Вечером, 22 декабря, премьер Словакии Роберт Фицо в Кремле встретился с Владимиром Путиным. Приезд словацкого политика не был анонсирован, но Москва ранее не отрицала, что переговоры двух лидеров возможны уже в ближайшие дни. Встреча была организована в формате "один на один". При этом с российской стороны, помимо переводчика, в беседе участвовал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.



О том, что Фицо в скором времени намерен провести встречу с российским президентом, в субботу заявил президент Сербии Александр Вучич. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудят тему транзита российского газа. При этом каких-либо совместных заявлений для СМИ по итогам переговоров не последовало.



Договор о транзите газа через украинскую территорию истекает в конце декабря. На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль даже назвал точное время прекращения транзита - 1 января в семь утра. При этом какой-либо конкретной договоренности между Киевом и другим возможным экспортером газа нет. В Еврокомиссии ранее не раз заявляли, что готовы к остановке поставок голубого топлива через Украину. На днях Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ЕК не заинтересована в продлении договоренностей о транзите газа из РФ в страны ЕС через украинскую территорию и полагает, что сообщество "готово к его прекращению".



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Однако Словакия не может позволить себе отказаться от газа из РФ. Роберт Фицо на днях заявил, что Братислава потеряет €500 млн в год на транзите газа. В ответ Зеленский попытался фактически подкупить словацкого лидера, дав ему взятку в полмиллиарда евро - лишь бы Братислава дала согласие на вступление Киева в НАТО. Деньги Зеленский собирался взять из замороженных российских активов. Фицо заявил, что не согласится на подобное.



- Ситуация очень сложная, потому что с 1 января следующего года Украина прекратит транзит газа и нефти, - заявил "Известиям" председатель комиссии по международным делам парламента Словакии от правящей партии Smer Мариан Кери. - Если транзит газа прекратится, я буду выступать за то, чтобы Словакия как-то ответила. Известно, что мы помогаем Украине в том, что касается гуманитарной помощи. Мы даем ей электроэнергию. Тогда надо будет прекратить это с нашей стороны. Через Словакию идет электроэнергия для Украины. Если они не хотят, чтобы мы могли покупать газ из России, я не вижу возможности того, чтобы мы могли продолжать помощь украинцам.



При этом ранее в СМИ появлялась информация, что обсуждается вариант сохранения транзита в Европу через украинскую ГТС, чтобы европейские компании закупали газ у Азербайджана, а Украина продолжала использовать эту же инфраструктуру и получать от нее доходы. Впрочем, конкретных договоренностей в этом направлении пока не просматривается.



Словакия заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину. Для Братиславы это важно с экономической точки зрения, заявил в разговоре с "Известиями" эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



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- Во-первых, Словакия получает весь газ через Украину, который у них идет из России. Плюс к тому, через Словакию дальше "по течению" проходит еще и газ в Австрию, так что они потеряют деньги от транзита. Для них, конечно, это важно. И если мы не поставляем свой газ, то на первых порах они будут "проедать" подземные хранилища - свои и своих соседей, - сказал он. - От этого возникнет дефицит в Европе: подорожает газ в принципе. То есть пострадает вся Европа.



Эксперт отметил, что Словакия будет вынуждена закупать СПГ и импортировать его реверсом из прибрежных стран - например, из Италии или Хорватии. Это приведет к дополнительным затратам для Братиславы.



- То есть получается - ты был страной-транзитером и получал деньги за прокачку. А теперь ты будешь платить уже за то, что тебе его прокачали. Конечно, это будет огромный удар по словацкой экономике. Тем более у Словакии денег поменьше, чем даже у соседней Австрии, - отметил Игорь Юшков.



Развитие отношений РФ и Словакии



С началом СВО и попыток коллективного Запада организовать искусственную изоляцию России европейские политики стали редкими гостями в Кремле. Приезд Роберта Фицо в Москву - третий в этом коротком списке. Первым был канцлер Австрии Карл Нехаммер, который совершил визит в Москву в апреле 2022 года. Та встреча прошла в подмосковной резиденции президента в Ново-Огарево в закрытом режиме. Лидеры вели переговоры один на один, без советников и переводчиков. Примечательно, что они были посвящены обсуждению положения дел вокруг Украины и вопросов, касающихся поставок газа.



После этого руководители европейских стран долгое время избегали поездок в РФ. Лишь в июле этого года в российскую столицу прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ключевой темой его встречи с Владимиром Путиным стало урегулирование конфликта на Украине и восстановление диалога по широкому кругу вопросов. Среди других обсуждаемых тем было и строительство АЭС "Пакш-2", в котором принимает участие "Росатом".



Путин и Орбан



Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместного заявления для прессы



Прошедшая встреча Владимира Путина с Робертом Фицо в Москве - их первый личный контакт с 2016 года. В марте 2022-го Словакия, как и другие страны Евросоюза, была включена в список недружественных. Кроме того, она входит и в перечень стран, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Туда она попала в июле 2022-го.



Линия Братиславы в отношении РФ сильно изменилась после возвращения к власти Роберта Фицо в октябре 2023 года. Он прекратил поставки оружия на Украину и заявил, что Киев должен пойти на компромисс с Москвой. В этом году глава российского МИДа Сергей Лавров как минимум дважды проводил двусторонние переговоры со словацким коллегой Юраем Бланаром. А сам Фицо анонсировал, что посетит парад Победы 9 мая 2025 года в Москве. Кроме того, в январе в российскую столицу намерены приехать депутаты словацкого парламента во главе с вице-спикером Андреем Данко.



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Бывший депутат парламента Словакии Петр Марчек считает, что визит Фицо в РФ может помочь нормализации отношений между Братиславой и Москвой. При этом Брюссель, вероятно, осудит действия словацкого премьера.



- Это в определенной степени рискованный шаг с его стороны, учитывая нынешний подход Евросоюза и НАТО. Но мы видим, что Венгрия придерживается диалога с Москвой и справляется с давлением. Евросоюз сейчас усилит давление на Фицо из-за этого визита. Но власти любого государства должны принимать меры в соответствии со своими национальными интересами, - сказал он "Известиям". - Мы видим, как Венгрия отстаивает свои интересы в такой непростой обстановке и на этом фоне добивается серьезных экономических успехов. Жаль, что Фицо не начал делать шаги навстречу нормализации отношений с Россией раньше.



Словакия, как и Венгрия, не считает эффективными антироссийские санкции ЕС. Кроме того, Роберт Фицо не раз заявлял, что Братислава выступает против членства Украины в НАТО и за мирное урегулирование вооруженного конфликта. Не исключено, что премьер Словакии может попытаться выступить посредником в возможных мирных переговорах. Венгерский политолог Габор Штир, впрочем, считает, что шансы того, что Братислава сможет выступить медиатором, пока крайне малы.



- Ни Запад, ни Украина не приемлют этого. Словакия, как и Венгрия, могла бы стать посредником, но, я так думаю, нет шансов. Вот у кого они есть - это Турция. Она имеет большое региональное влияние. Было бы хорошо, если бы страны Центральной Европы выступили модератором, но это, по-моему, не поддерживает ЕС, - сказал он в разговоре с "Известиями".



Подвижки в вопросе дипломатического разрешения украинского конфликта могут произойти после того, как в Белый дом вернется Дональд Трамп. Срок его полномочий начнется 20 января. 22 декабря он уже заявил, что будет ждать встречи с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Источник - Известия

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