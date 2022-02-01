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|Умбеталы Кыдыралиев избран новым президентом Национального олимпийского комитета Кыргызстана
00:20 24.12.2024
Умбеталы Кыдыралиев избран новым президентом Национального олимпийского комитета КР на новый олимпийский цикл.
Очередная отчетно-выборная конференция НОК КР прошла сегодня, 23 декабря, в Бишкеке.
Кандидатура президента Федерации бокса была единственной на данный пост.
Ранее пост президента занимал Садыр Мамытов, которого избрали на пост первого вице-президента.
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КЫДЫРАЛИЕВ Умбеталы Токторалиевич
/ /
[16.08.1967 - ..]
Род. в г. Таш-Кумыр, Аксыйский район, Джалал-Абадская область. Кыргыз
В 1990 году окончил Луцкий Государственный Университет, в 1995 году - второе высшее Кыргызского Государственного Университета по специальности "Юриспруденция", в 2005 году - Академия при Президенте Кыргызской Республики по специальности "Государственное управление и местное самоуправление".
Трудовую деятельность начал в 1991 году Директором коммерческой фирмы "Капитал".
С 1996 года назначен Заместителем председателя Правления АО "Бишкек Тамекиси". В
1998-2004 годы являлся Генеральным Директором ОсОО "Капитал-Контракт".
В 2000 году - Президент Национальной Федерации Бокса Кыргызской Республики.
В 2004-2005 годы - Директор Центра Олимпийской Подготовки сборных команд Кыргызской Республики.
С августа по ноябрь 2005 года - Заместитель председателя Государственного Комитета Кыргызской Республики по туризму, спорту и молодежной политики.
С ноября 2005 года по 2006 год - Заместитель директора Государственного Агентства по физической культуре и спорту при Правительстве Кыргызской Республики.
В 2004 году - депутат Бишкекского Городского Кенеша.
В 2006-2010 годы - генеральный консул Кыргызской Республики в г. Алматы.
С марта 2011 года по 2012 год - Директор Государственного Агентства по физической культуре и спорту при Правительстве Кыргызской Республики.
Боксер.
Председатель федерации бокса КР.
Директор Центра олимпийской подготовки
С августа 2005 - зам. пред. Государственного комитета по туризму и спорту КР.
Депутат Бишкекского городского кенеша.
В январе 2006 - 3 ноября 2010 - Генеральный консул КР в городе Алматы.
С 10 марта 2011 - 19 янв. 2012 - директор Государственного агентства физической культуры и спорта при правительстве КР.
депутат Жогорку Кенеша КР VI созыва (Республика-Ата-Журт). Член Комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию ЖК и заместитель председателя фракции "Республика - Ата Журт" (2015 - 08.2021)
председатель правления ОАО "Кыргызалтын" (с 10.08.2021-11.04.2022)
с 02.2022 - президент Федерации бокса Кыргызстана
с 23.12.2024 - президент Национального олимпийского комитета КР
Женат, отец четверых детей.