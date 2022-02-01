Умбеталы Кыдыралиев избран новым президентом Национального олимпийского комитета Кыргызстана

00:20 24.12.2024

Умбеталы Кыдыралиев избран новым президентом Национального олимпийского комитета КР на новый олимпийский цикл.



Очередная отчетно-выборная конференция НОК КР прошла сегодня, 23 декабря, в Бишкеке.



Кандидатура президента Федерации бокса была единственной на данный пост.



Ранее пост президента занимал Садыр Мамытов, которого избрали на пост первого вице-президента.



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КЫДЫРАЛИЕВ Умбеталы Токторалиевич

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[16.08.1967 - ..]

Род. в г. Таш-Кумыр, Аксыйский район, Джалал-Абадская область. Кыргыз



В 1990 году окончил Луцкий Государственный Университет, в 1995 году - второе высшее Кыргызского Государственного Университета по специальности "Юриспруденция", в 2005 году - Академия при Президенте Кыргызской Республики по специальности "Государственное управление и местное самоуправление".



Трудовую деятельность начал в 1991 году Директором коммерческой фирмы "Капитал".



С 1996 года назначен Заместителем председателя Правления АО "Бишкек Тамекиси". В



1998-2004 годы являлся Генеральным Директором ОсОО "Капитал-Контракт".



В 2000 году - Президент Национальной Федерации Бокса Кыргызской Республики.



В 2004-2005 годы - Директор Центра Олимпийской Подготовки сборных команд Кыргызской Республики.



С августа по ноябрь 2005 года - Заместитель председателя Государственного Комитета Кыргызской Республики по туризму, спорту и молодежной политики.



С ноября 2005 года по 2006 год - Заместитель директора Государственного Агентства по физической культуре и спорту при Правительстве Кыргызской Республики.



В 2004 году - депутат Бишкекского Городского Кенеша.



В 2006-2010 годы - генеральный консул Кыргызской Республики в г. Алматы.



С марта 2011 года по 2012 год - Директор Государственного Агентства по физической культуре и спорту при Правительстве Кыргызской Республики.



Боксер.

Председатель федерации бокса КР.

Директор Центра олимпийской подготовки

С августа 2005 - зам. пред. Государственного комитета по туризму и спорту КР.

Депутат Бишкекского городского кенеша.



В январе 2006 - 3 ноября 2010 - Генеральный консул КР в городе Алматы.



С 10 марта 2011 - 19 янв. 2012 - директор Государственного агентства физической культуры и спорта при правительстве КР.



депутат Жогорку Кенеша КР VI созыва (Республика-Ата-Журт). Член Комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию ЖК и заместитель председателя фракции "Республика - Ата Журт" (2015 - 08.2021)



председатель правления ОАО "Кыргызалтын" (с 10.08.2021-11.04.2022)



с 02.2022 - президент Федерации бокса Кыргызстана



с 23.12.2024 - президент Национального олимпийского комитета КР



Женат, отец четверых детей.