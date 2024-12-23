США включили зеленый свет Узбекистану на членство в ВТО, - Виктория Панфилова

00:41 24.12.2024 23.12.2024



Президент Мирзиеев обещает поддержку национальному бизнесу

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Торговый представитель США Кэтрин Тай и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев достигли согласия по всем вопросам при вступлении Узбекистана в ВТО. Фото со страницы торгового представителя США Кэтрин Тай в социальной сети X

Узбекистан находится на финальной стадии вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), успешно завершив переговоры с США и Китаем, объявил президент Шавкат Мирзиеев. Однако этот шаг, несмотря на заявленную государственную поддержку бизнеса, чреват краткосрочными и среднесрочными экономическими потерями из-за необходимой структурной перестройки и отмены льгот, противоречащих правилам ВТО. Эксперты предупреждают о существенных рисках для узбекской экономики в условиях ослабления влияния самой организации.



"Соединенные Штаты рады объявить о завершении двусторонних переговоров о доступе на рынок товаров и услуг с Узбекистаном в рамках усилий Узбекистана по присоединению к ВТО", – сообщила торговый представитель США Кэтрин Тай, опубликовав заявление о постоянной поддержке администрацией Байдена–Харрис вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО). Тай подчеркнула, что Узбекистан подал заявку на вступление в ВТО в 1994 году, но начал активно работать над вступлением в 2020 году. Твердая приверженность Узбекистана продвижению переговоров привела к значительному прогрессу за последние два года, включая успешное заключение двустороннего соглашения.



С аналогичным сообщением выступил спецпредставитель президента Узбекистана по вопросам вступления в ВТО Азизбек Урунов. "Этот год стал историческим для процесса нашего вступления в ВТО с очень многообещающими результатами к его завершению. Команда еще больше сосредоточена на выполнении поставленных задач под руководством президента Мирзиеева. 2026 год не за горами, и приверженность цели очевидна", – написал в соцсети Азизбек Урунов. К этому времени Узбекистан должен завершить переговоры со всеми странами и вступить в организацию.



Протокол о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынки в рамках присоединения Узбекистана к ВТО подписали заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев и торговый представитель США Кэтрин Тай. Урунов отметил, что переговоры завершены с 22 странами, осталось немного. Впереди переговоры с Евросоюзом, Великобританией и Россией. "С учетом масштабности торговли, широкого диапазона торгуемых товаров переговоры обещают быть очень непростыми, и Узбекистану в любом случае придется брать на себя обязательства по открытию своего рынка", – сказал "НГ" заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Станислав Притчин. Главной проблемой он называет системный кризис, в котором последние годы находится ВТО. "Если кто-то из партнеров нарушит свои обязательства, у Узбекистана не будет возможности защитить себя через арбитраж. Главный инструмент защиты – арбитражный суд фактически остановлен из-за блокирования США процедуры переназначения судей, а без суда ВТО не дает никаких гарантий зашиты интересов экспортеров в рамках договоренностей на стадии вступления. Поэтому стремление Узбекистана в ВТО сегодня мало оправданно", – подчеркнул эксперт.



По его мнению, к этому добавляется комплекс сложностей для любой страны-кандидата, которая должна найти компромиссный баланс экспортно-импортных тарифов с каждым из членов ВТО. "То есть любая договоренность об открытии новых рынков и квот для узбекских экспортеров имеет обратную сторону, Ташкент должен открыть свой рынок для поставщиков из стран-партнеров, а это всегда непростой вопрос, так как даже защитные меры для внутреннего производителя носят, как правило, временный характер", – подчеркнул Притчин.



"С РФ у Узбекистана проблем будет меньше, так как у наших стран в рамках зоны свободной торговли СНГ, наблюдательского статуса в ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе) и двусторонним договоренностям рынки максимально открыты друг для друга", – считает эксперт.



Узбекистан уже столкнулся с рядом трудностей на своем пути в ВТО. В частности, главный переговорщик Азизбек Урунов посетовал, что экономически развитые страны не делают никаких скидок и поправок на то, что Узбекистан страна развивающаяся, и требуют тех же условий открытости экономики для свободных поставок импортных товаров. У Ташкента в таких условиях порою оказываются связанными руки по защите своих производителей.



Впрочем, президент Шавкат Мирзиеев на состоявшемся в конце минувшей недели совещании заявил, что "власти будут поддерживать предпринимателей и создавать все необходимые условия для работы в условиях справедливой конкуренции". Ранее на встрече с предпринимателями он назвал вступление в ВТО "продуманным и дальновидным выбором, а также неотъемлемой частью реформ". "Раньше экономика страны в какой-то степени нуждалась в протекции, но если продолжать идти по этому пути, то возможности Узбекистана будут ограничены", – резюмировал глава государства.



По мнению доктора экономических наук, профессора, член-корреспондента АН Узбекистана, главного научного сотрудника Института проблем рынка РАН (Москва) Наби Зиядуллаева, переговорный процесс по вступлению Узбекистана в ВТО несколько затянулся, и ему необходимо придать ускорение, поскольку интеграция в глобальную торговую систему несет новые возможности.



"Вступление Узбекистана в ВТО – ключевой фактор экономического роста, открывающий доступ к глобальному рынку из 164 участниц и привлекающий иностранные инвестиции. Хотя либерализация торговли может повлечь за собой краткосрочные потери из-за структурных преобразований, ожидаемые выгоды – привлечение инвестиций, снижение тарифов, создание рабочих мест и предотвращение торговых конфликтов – перевешивают риски", – сказал "НГ" Наби Зиядуллаев.



По его словам, издержки для страны могут быть, но сейчас они не столь существенны, как это было несколько лет назад, когда Узбекистан принял неправильное решение приостановить переговоры по вступлению в ВТО. Теперь же Узбекистан активно продвигает свою кандидатуру, решая вопросы в том числе отмены поправки Джексона–Вэника. Зиядуллаев признал, что ослабление роли арбитража в ВТО из-за негласных попыток США уменьшить влияние организации может ограничить возможности Узбекистана в расширении торговых связей. В ближайшее время планируется удвоить экспорт готовой продукции, подчеркнул академик. "Поэтапно будут отменяться монопольные права и льготы отдельных компаний: принято постановление о ликвидации 17 видов государственной монополии в сферах энергетики, нефти и газа, водного хозяйства, дорожного строительства, железнодорожного и воздушного транспорта, что позволит превратить страну в неотъемлемую часть международного торгового пространства.



Наби Зиядуллаев напомнил, что в стратегии "Узбекистан-2030" поставлена амбициозная цель довести к 2030 году объем ВВП до 160 млрд долл., а доход на душу населения – до 4 тыс. долл. Тем самым поставлена задача войти в ряд стран с уровнем доходов выше среднего. "Предварительные прогнозы показывают, что экономика страны может достичь 200 млрд долл., а доходы на душу населения – 5 тыс. долл. Основанием для установления столь высоких макроэкономических ориентиров послужила сформированная за последние годы современная институциональная архитектура реформирования и модернизации национальной экономики, позволившая обеспечить достижение позитивных макроэкономических показателей, а также улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в стране", – считает экономист.



Вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию, несомненно, несет в себе как прагматические, так и имиджевые аспекты. С одной стороны, присоединение к ВТО демонстрирует стремление страны к интеграции в глобальную экономику, повышая ее привлекательность для иностранных инвестиций и открывая доступ к новым рынкам. С другой стороны, эффективность этого шага вызывает вопросы в свете текущего ослабления роли ВТО в регулировании мировой торговли и арбитраже споров. Таким образом, вступление можно рассматривать как важный символический жест, демонстрирующий приверженность Узбекистана к международному сотрудничеству и рыночным принципам, эффективность которого во многом будет зависеть от способности страны адаптироваться к новым условиям и от дальнейшего развития самой ВТО. Источник - НГ

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