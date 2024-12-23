Израильтяне заявили о ликвидации главы службы безопасности ХАМАС Альбека

00:46 24.12.2024

23.12.2024

Роман Хасанов

Армия Израиля заявила о ликвидации главы службы безопасности ХАМАС Альбека



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о том, что ликвидировали руководителя службы безопасности движения ХАМАС Тарват Мухаммад Ахмед Альбек.



Согласно данным пресс-службы израильской армии, управление безопасности ХАМАС занимается сбором разведывательной информации, которая поддерживает руководство в принятии решений и отвечает за защиту высокопоставленных членов движения, обеспечивая их безопасными укрытиями для продолжения работы.



По данным ЦАХАЛ, Альбека ликвидировали в результате удара ВВС Израиля. Атака была направлена на командный центр ХАМАС, который находился в школе "Муса бин Нусайр" в Газе.



Перед проведением операции были предприняты меры для минимизации риска для мирных жителей, что включало использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и получение дополнительных разведывательных данных, отмечает пресс-служба армии.



Ранее сообщалось, что Израиль ждет от группировки ХАМАС список заложников, удерживаемых в секторе Газа.