"Будет большая война": ближневосточные монархии и Турция могут скоро исчезнуть, - М.Столяров

00:59 24.12.2024

Максим Столяров. 23.12.2024



В ближайшие годы на Ближнем Востоке случится большая война, которая полностью перекроит границы государств.



Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил геостратег Андрей Школьников, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Они [ближневосточные государства] исчезнут. Будет большое дикое поле. Будет обрушение всего и вся. Сирия, Ирак исчезнут в текущих границах исчезнут напрочь. Монархии Персидского залива в горизонте ближайших пяти лет падут. Вплоть до того, что на их месте появятся шиитские республики.



Предпосылки к этому – распад мировой экономики и мир-системы "Pax Americana", выпадение транс-континентальных потоков логистики, а они все на привозном живут. Они на моносырье живут, и на привозном.



Плюс представьте момент, США надорвались, уходят из Восточного полушария. Что происходит в Восточном полушарии? Тут же вакуум начинает занимать Китай. Для Китая стратегический ресурс – нефть и газ Персидского залива.



Что нужно сделать США, чтобы Китай не поднялся? Да, можно воевать, можно блокировать проливы, а можно взорвать полностью весь Ближний Восток, ракетами пройтись по всем месторождениям и нефтегазовым добычным, и прочим комплексам переработки, чтобы на ближайшие 5-7 лет восстановить это было нельзя.



Для этого что нужно? Большая война. Причем не с Ираном. Иран как раз абсолютно договороспособен. Нужно, чтобы несколько лет нефть и газ были недоступны. Для этого нужна большая война на Ближнем Востоке. Подготовку к ней мы наблюдаем. Монархии должны пасть. Вот эти еще границы исчезнут.



Турции тоже не будет. В этих условиях Турция просто не выдержит, поскольку у нее нет естественных производительных сил для того, чтобы удерживать свою экономику, изолированно поднимать ее хоть как-то. Они очень зависимы от всего, что есть.



Плюс добавьте сюда несколько десятков миллионов беженцев в регионе, которые побегут туда, где хоть какое-то благополучие, где их будут встречать. И это не к нам", – подытожил он.