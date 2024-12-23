 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Будет большая война": ближневосточные монархии и Турция могут скоро исчезнуть, - М.Столяров
00:59 24.12.2024

Максим Столяров. 23.12.2024

В ближайшие годы на Ближнем Востоке случится большая война, которая полностью перекроит границы государств.

Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил геостратег Андрей Школьников, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

"Они [ближневосточные государства] исчезнут. Будет большое дикое поле. Будет обрушение всего и вся. Сирия, Ирак исчезнут в текущих границах исчезнут напрочь. Монархии Персидского залива в горизонте ближайших пяти лет падут. Вплоть до того, что на их месте появятся шиитские республики.

Предпосылки к этому – распад мировой экономики и мир-системы "Pax Americana", выпадение транс-континентальных потоков логистики, а они все на привозном живут. Они на моносырье живут, и на привозном.

Плюс представьте момент, США надорвались, уходят из Восточного полушария. Что происходит в Восточном полушарии? Тут же вакуум начинает занимать Китай. Для Китая стратегический ресурс – нефть и газ Персидского залива.

Что нужно сделать США, чтобы Китай не поднялся? Да, можно воевать, можно блокировать проливы, а можно взорвать полностью весь Ближний Восток, ракетами пройтись по всем месторождениям и нефтегазовым добычным, и прочим комплексам переработки, чтобы на ближайшие 5-7 лет восстановить это было нельзя.

Для этого что нужно? Большая война. Причем не с Ираном. Иран как раз абсолютно договороспособен. Нужно, чтобы несколько лет нефть и газ были недоступны. Для этого нужна большая война на Ближнем Востоке. Подготовку к ней мы наблюдаем. Монархии должны пасть. Вот эти еще границы исчезнут.

Турции тоже не будет. В этих условиях Турция просто не выдержит, поскольку у нее нет естественных производительных сил для того, чтобы удерживать свою экономику, изолированно поднимать ее хоть как-то. Они очень зависимы от всего, что есть.

Плюс добавьте сюда несколько десятков миллионов беженцев в регионе, которые побегут туда, где хоть какое-то благополучие, где их будут встречать. И это не к нам", – подытожил он.

Источник - Политнавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734991140


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