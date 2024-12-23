 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хуситам хотят перерезать пуповину. В ответ на ракетные обстрелы из Йемена Израиль планирует ударить по Ирану, - Къ
01:03 24.12.2024

23.12.2024,

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху предложили санкционировать мощный ракетный удар по Ирану. Такой сценарий, по мнению представителей израильских силовых структур, должен стать эффективным ответом на продолжающиеся атаки со стороны хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах", которое принадлежит к клубу региональных союзников Ирана и получает оттуда оружие. На днях хуситы запустили в сторону Тель-Авива баллистическую ракету средней дальности, которую израильтянам перехватить не удалось. Господин Нетаньяху пообещал проявить изобретательность в проведении акции возмездия.

Глава "Моссада" Давид Барнеа выступил за удар по Ирану в ходе правительственных консультаций относительно того, как защитить страну от атак из Йемена, сообщил 13-й канал израильского телевидения. Шеф израильской разведки выразил сомнение в том, что обмен ударами, который происходил между Израилем и хуситами в течение всего времени конфликта в Газе, способен качественно повлиять на ситуацию в сфере безопасности. Он предложил политическому руководству санкционировать прямое нападение на Иран. Операция стала бы первой с 26 октября 2024 года, когда израильтяне атаковали систему противовоздушной обороны противника и объекты его оборонной промышленности.

Подобный вариант решения проблемы обстрелов со стороны Йемена активно обсуждается на уровне израильского кабинета по вопросам безопасности.

По данным 12-го канала, господина Барнеа поддерживает значительное число представителей силового блока. Профильные структуры полагают, что сейчас для нанесения удара по Ирану наиболее подходящее время: "Хезболла", один из наиболее ценных союзников Тегерана, обезглавлена и обескровлена в Ливане, смена власти в Дамаске сделала Сирию свободной от иранского влияния зоной, а сильно ослабленный "Хамас" в Газе перешел к чисто партизанским методам борьбы.

В этих условиях атаки хуситов стали для Израиля одной из главных проблем безопасности. За последние дни боевики неоднократно наносили удары по жилой инфраструктуре Израиля. Утром 21 декабря еврейскому государству не удалось перехватить баллистическую ракету средней дальности, которая была запущена из Йемена. Она разорвалась среди плотной жилой застройки в одном из районов Тель-Авива, в результате чего более десяти человек получили легкие ранения.

В тот же день США нанесли удары по хуситской столице Сане в целях ликвидации ракетных складов и командных центров. Во время обстрела был сбит американский истребитель F-18, взлетевший с авианосца Harry S. Truman. Пентагон объяснил внезапное крушение самолета "дружественным огнем": на тот момент американские военные пытались отразить комбинированную атаку "Ансар Аллах" на Harry S. Truman. Но хуситы приписали сбитие американского самолета себе.

Упорство йеменских мятежников заставляет правительство Биньямина Нетаньяху разрабатывать различные варианты ответа.

Как заявил в своем видеообращении израильский премьер, хуситов ждет та же участь, что и других союзников Ирана в регионе - "Хамас", "Хезболлу" и рухнувшее под натиском вооруженной оппозиции сирийское правительство. "Точно так же решительно, как мы действовали силовым путем против террористических формирований "оси зла" Ирана, мы будем действовать и против хуситов - с силой, решимостью и изобретательностью",- подчеркнул глава израильского правительства.

Практика ударов по районам Йемена, контролируемым хуситами, за последний год не оправдала себя. С 12 января США и Великобритания участвуют в совместной военной кампании по ослаблению боевого потенциала "Ансар Аллах", применяя военную силу с моря и воздуха. Более того, 18 октября американская сторона даже впервые применила на этой арене свои тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit, сбросив на хуситов противобункерные бомбы. Параллельно в этом районе действует и израильская авиация. Однако до настоящего момента "Ансар Аллах" так и не отказалось от обстрелов Израиля и блокировки судоходных путей вблизи Аравийского полуострова.

"Хамас" отказывается от максималистских требований
В разговоре с "Ъ" старший научный сотрудник российского Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин заметил, что связи Ирана со своими региональными союзниками, включая хуситов, не всегда оцениваются правильно. "Там нет жесткой системы командира и подчиненного: Иран является безусловным координирующим центром, который при необходимости согласовывает какую-то общую стратегию, помогает советниками и оружием, но каждая из сторон в итоге действует исходя из собственных установок и сложившихся условий",- подчеркнул эксперт.

Нил Кербелов

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734991380


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