Глеб Простаков: Как НЛО могут помешать Трампу

01:50 24.12.2024

23 ДЕКАБРЯ 2024



Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.



Глеб Простаков

бизнес-аналитик



Новый штамм НЛО-мании, накрывший США в канун рождественских праздников, не на шутку взбудоражил американское общество. Неопознанные летающие объекты стали массово демонстрировать себя сразу в нескольких штатах, спровоцировав тысячи тревожных обращений граждан к властям. Истерика еще не достигла масштабов, спровоцированных известной радиопостановкой радиостанции CBS по мотивам "Войны миров" Герберта Уэллса, но вполне на уровне.



Тревожность американцев подогревает странная реакция властей. Так, координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Джон Кирби (тот самый Кирби, который комментирует украинский и ближневосточный кризисы) заявил, что наблюдаемые в небе объекты не имеют отношения к врагам США. Об отсутствии угроз национальной безопасности заявили и в Пентагоне. Казалось бы, инцидент на этом должен быть исчерпан, но нет. Власти уверенно заявляют о том, чем наблюдаемые объекты не являются, но внятно не говорят, что именно они собой представляют.



"Большинство таких случаев – это "комбинация коммерческих беспилотников, любительских беспилотников и дронов правоохранительных органов, а также пилотируемых самолетов, вертолетов и даже звезд, которые были ошибочно приняты за беспилотники", – заявил Кирби, чем посеял еще большее недоверие американцев. Почему "дроны и звезды" наблюдаются так часто, в таком количестве – и наконец, почему эта "комбинация" активизировалась именно сейчас?



Беспокойство населения подогревается и селебрити – от конгрессменов до иллюзионистов. Так, конгрессмен Джефф Ван Дрю обвинил в запуске беспилотников Иран. Дроны якобы были запущены с иранского судна, стоявшего у восточного побережья США. Пентагон эту информацию оперативно опроверг, но осадочек остался. Израильский иллюзионист Ури Геллер прямо связал НЛО с пришельцами. А демонстративное их появление объяснил тем, что "пришельцы специально посылают аппараты на Землю, чтобы их заметили", демонстрируя тем самым свое технологическое превосходство.



Свои пять копеек вставил и избранный президент Дональд Трамп, заявивший, что власти не говорят всей правды о НЛО, и призвавший американцев сбивать неопознанные объекты. Чем, собственно, многие энтузиасты и занялись, паля по дронам из винтовок и наводя на них лазеры. Американский Конгресс регулярно проводит слушания по проблеме НЛО, а администрация Белого дома и Пентагон – брифинги на заданную тему, чем придают значимость проблеме.



Нужно понимать, что весь этот инфошум, кажущийся смешным и бессмысленным российскому обывателю, в Штатах воспринимается совсем иначе. Как в канун Второй мировой войны, в 1938 году, когда и транслировался шуточный радиоспектакль про марсиан, напряжение в американском обществе достигает пиковых значений. И любые заявления про внешнюю или внутреннюю угрозу на фоне критического недоверия к властям, мистификации "зоны 51" и общей восприимчивости американцев к теориям заговора, ложатся на правильную почву. Да и прецеденты, причем совсем свежие, уже были. Достаточно вспомнить, как в феврале 2023 года американцы долго думали, перед тем как сбить неопознанные воздушные шары, которые впоследствии приписали китайской разведке.



Но чем в реальности может быть вызван всплеск НЛО-мании? Здесь можно насчитать несколько равновеликих версий. Версия первая – отвлечение внимания. Геополитические провалы США (как, например, в Афганистане и, возможно, на Украине) всегда можно замаскировать угрозой несопоставимых масштабов. Скажем, НЛО перестанут просто летать над территорией Штатов и нанесут удар по какому-то военному или гражданскому объекту. Любые заморские дела отойдут на второй план, а сериал про войну миров можно будет запустить на полную.



Версия вторая – повод к войне. Пентагон и Белый дом всегда могут развернуть свою позицию на 180 градусов, приписав инопланетные проделки действиям Ирана, Китая или даже России. Это может послужить удобным предлогом для ответной атаки (в том числе если реальный повод отсутствует) или даже casus belli, если внутриамериканские противоречия нужно будет вновь загасить большой войной. Впрочем, поводов для таковой хватает и без НЛО.



Версия третья – секретные разработки американского ВПК и их испытания. Эта версия содержит больше всего вопросов. Например, зачем испытывать новые технологии в открытую, демонстрируя их над густонаселенным восточным побережьем, а не над Великой Американской пустыней? И здесь выходит на сцену, пожалуй, самая популярная в Штатах теория заговора – проект Blue Beam ("Синий луч"), когда секретные технологии, создающие, например, гигантские голограммы, могут инсценировать вторжение инопланетян, чтобы под этим предлогом зажать гайки и ввести правление на основе военного или чрезвычайного положения.



Немыслимое вполне может укладываться в логику внутриамериканской элитной борьбы. Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может, например, создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента. В век всепоглощающего ковида, Эболы и оспы обезьян инопланетная истерия – не более чем новая страница хроники про болезненное для всего мира падение великой американской империи.