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Зурабишвили напрашивается на арест. Новости грузинского майдана, - СП
06:28 24.12.2024

23 декабря 2024
"Вечер в хату!": Перед Зурабишвили открываются интересные перспективы
Одного Саакашвили Грузии показалось мало, дело идет ко второму сидельцу
Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Александр Дмитриевский Алексей Албу Владимир Блинов Дмитрий Ежов

"Президент Грузии Саломе Зурабишвили на акции протеста у здания парламента в Тбилиси дала властям неделю и лично основателю и почетному председателю правящей партии „Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили до 29 декабря, чтобы они назначили дату проведения в стране новых парламентских выборов", - сообщает Sputnik Грузия.

В воскресенье Зурабишвили появилась на очередной акции протеста в Тбилиси, выразив солидарность с митингующими. Ее выступление было прервано, так как отключился микрофон. После этого она заявила в мегафон, что ее выступление якобы всячески пытаются сорвать.

В тот же день премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях: если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря.

И чего она добивается? Рассчитывает, что власти отступят? Или готовится стать вторым Саакашвили?

- Именно так, - не сомневается главный редактор ИА "Кавказский рубеж" Алексей Албу.

- Только она добивается не отправки к Саакашвили, а эскалации конфликта. За каждое подобное заявление, за каждый брошенный в здание парламента коктейль Молотова, за массовку исполнители получают достаточно внушительные средства от структур, связанных с империалистическим центром.

"СП": По-вашему, Зурабишвили вообще самостоятельная фигура?

- Она полностью управляемая западными спецслужбами.

"СП": Какие нормы УК Зурабишвили уже нарушила и планирует нарушить? За что конкретно ее могут посадить?

- На этот вопрос ответил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, заявив, что против президента Саломе Зурабишвили возбудят уголовное дело, если она откажется покинуть резиденцию и будет продолжать называть себя президентом после 29 декабря, когда истечет срок ее полномочий.

Также, по словам Кобахидзе, она понесет уголовную ответственность в случае, если она попытается объявить новые парламентские выборы.

Какие именно статьи уголовного кодекса Грузии будут нарушены, лучше уточнить у местных юристов, но очевидно, что ни одна власть не потерпит, чтобы администрацию президента занимал человек, даже не участвовавший в избирательной гонке.

"СП": Сценарий создания образа мученика уже был осуществлен на Украине (Тимошенко), да и в самой Грузии (Саакашвили). Не похоже, что он хоть раз дал какие-то результаты. Зачем это повторять снова и снова?

- Есть и другие случаи, когда "образ мученика" срабатывал. Вспомните того же Ющенко, которого якобы пытались отравить. Поэтому западные политтехнологи таким образом хотят вызвать чувство сострадания у грузинского народа. Важно, чтобы люди не дали себя обмануть в очередной раз.

"СП": В случае ареста Зурабишвили кто-то в Грузии выйдет ее защищать?

- Безусловно, на защиту Зурабишвили выйдут все, кто кормится из рук западных фондов и НКО, и кто получит соответствующую команду. К сожалению, таких людей в Грузии до сих пор достаточно много.

"СП": Что было бы логичнее сделать грузинской власти?

- Грузинская власть должна действовать строго в рамках законодательного поля. Если Зарубишвили или кто-либо другой нарушит закон - необходимо принять меры, прописанные в местном уголовном кодексе. Надеюсь, у властной команды хватит сил навести порядок в своей стране.

- Вообще, образ женщины, борющейся с тиранией - это классика жанра, - говорит доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Блинов.

- В самой Грузии революция роз проходила при активном участии Нино Бурджанадзе, на Украине оранжевую революцию раскачивала Юлия Тимошенко, а в Киргизии Аскара Акаева свергала Роза Отунбаева. Эти сюжеты в духе Марфы Посадницы - классика нашей культуры.

Саломе Зурабишвили делает финальный аккорд, стремясь оставить однозначное впечатление о порочности выбранного Грузией курса на самостоятельность.

Безусловно, ей грозит срок, поскольку она повинна в призывах к свержению власти, но никто не станет сажать бабку в тюрьму. Это будет лишь поводом для привлечения к ней излишнего внимания и особо нервной реакции западных структур. Подобные издержки она хорошо понимает, а потому, не стесняясь, напоследок резвится.

Вообще, Зурабишвили не столь драматичный персонаж, как Саакашвили, по вине которого пролилась кровь и в Грузию вошли российские войска, поэтому не заслуживает того, чтобы к ней сохранять какое-то отношение. Выслать подальше и забыть -- самый правильный выбор.

А вот с Сакашвили началось безнаказанное пролитие крови русских на постсоветском пространстве. Сохранение им жизни и длительное время свободы после 2008 года стало дурным примером для бесов типа Порошенко, Авакова и Зеленского.

- Происходящее в Грузии - это своего рода дежавю тех событий, которые ровно двадцать лет назад разворачивались в Киеве, - уверен историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.

- Тот же самый "майдан", то же самое непризнание прозападным кандидатом результатов выборов если они не в его пользу.

Понятно, что Запад Грузию в покое не оставит: он уже назначил эту страну на должность террориста-смертника, который нанесет удар России на кавказском направлении, заплатив за это собственной жизнью. Но грузинский народ это понял, и умирать подобно украинским собратьям по несчастью не желает.

Даже если это противостояние окончится не в пользу Запада, то попытки втянуть Грузию в орбиту противостояния с Россией будут продолжаться: слишком уж лакомый кусок…

- Попытки Зурабишвили противостоять законной, но - сугубо по мнению режиссеров проекта по дестабилизации ситуации в Грузии - нелегитимной власти, в целом, осуществляются по лекалам инициируемых Западом псевдодемократических проектов, направленных на свержение власти неугодных, - убежден доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.

- В этой связи, Зурабишвили явно является не самостоятельной фигурой, а марионеткой в руках умелых кукловодов. В действиях Зурабишвили при желании можно найти состав преступления по статье "Шпионаж", особенно при учете ее биографии, тесно связанной с Францией, однако в данном случае все будет зависеть от смелости и последовательности грузинских властей.

В целом же демонстративный отказ президента с истекшим сроком полномочий слагать их выглядит не только незаконным, но и комичным.

Повторение Зурабишвили пройденного в истории Грузии и некоторых других государств постсоветского пространства пути, в том числе, и на фоне известной ситуации с Саакашвили, объясняется исключительно тем, что авторы упомянутых проектов по свержению власти пытаются инициировать очередную цветную революцию, а технологии ее проведения давно всем известны.

"СП": Кто-то ее вообще поддержит в Грузии?

- В случае возможного ареста Зурабишвили ее поддержка будет, вероятно, невысокой, а мотивирует аудиторию своих сторонников преимущественно она сама. Гипотетический арест будет разыгрываться западной пропагандой как несоблюдение прав человека, и из экс-президента Грузии окажется сформирован образ политического заключенного.

Оптимальным вариантом в репутационном отношении для властей Грузии выглядит выбор стратегии, реализация которой приведет к полной легитимации избранного президента Кавелашвили.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735010880


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