Молдавия закипает без газа. Евросоюз намерен помочь команде Санду не провалить выборы, - Светлана Гамова

06:36 24.12.2024

22.12.2024



Новый парламент Молдавии зависит от Приднестровья



Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Молдавская (Кучурганская) ГРЭС переходит с газа на уголь.

Премьер-министр Дорин Речан предупредил ООН о том, что будет в Приднестровье, если Россия перестанет подавать газ в Молдавию. На встрече с новым представителем Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) в Республике Молдова (РМ) Анной-Марией Дойчландер глава молдавского правительства рассказал о потенциальном гуманитарном кризисе, который может разразиться на левом берегу Днестра. По мнению Речана, этот кризис затронет около 300 тыс. молдаван в Приднестровье, которые рискуют остаться без газа, электричества и денег на покупку предметов первой необходимости.



Премьер-министр имел в виду граждан, проживающих в Приднестровье и обладающих паспортами Республики Молдова (РМ). Среди них не только молдаване, но и русские, и украинцы. В равных долях (30%) они составляют население непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), де-юре являющейся частью Молдавии, но живущей независимой от Кишинева жизнью уже более 30 лет. И все это время молдавские власти стараются не замечать этого факта. Хотя в последнее время пытаются сыграть на другом – пророссийской ориентации региона. Поэтому в Кишиневе обвиняют в коллапсе, который может произойти, если "Газпром" перестанет поставлять в ПМР бесплатный газ, как делал три десятилетия подряд, Москву и не упоминают Киев, которому принадлежит идея прекращения газового транзита по украинской территории из РФ в ЕС. На предложение Тирасполя вместе (Кишиневу и Тирасполю) обсудить ситуацию с Москвой и Киевом в Молдавии ответили отказом. А на предложение обратиться к украинским друзьям пойти навстречу молдавским в Кишиневе заметили, что это неудобно. Но вполне нормально пугать приднестровцев холодом и отсутствием света зимой, если они останутся без российского газа и не смогут оплачивать европейский, предлагаемый им Кишиневом, из-за его высокой цены. Цель откровенного запугивания жителей Приднестровья – смена курса региона. Об этом в Кишиневе говорят открыто.



"С 1 января молдаване все равно будут платить больше – за электричество и, возможно, за газ. Но за что они будут платить? За финансирование сепаратизма (так Фленкя назвал Приднестровье. – "НГ") или за реинтеграцию? Выбор за нами", – заявил молдавский экс-вице-премьер РМ Александр Фленкя.



По его словам, газовый кризис "это способ принудить Приднестровье к быстрому вхождению в состав Молдовы". То есть фактически расправиться с ПМР.



Отметим, что в 2019–2020 годах Александр Фленкя был политическим представителем РМ на молдавско-приднестровских переговорах. За это время ситуация в переговорах только усугубилась. Усилилась транспортная и банковская блокада Приднестровья со стороны Молдовы.



"Власти Молдовы намеренно провоцируют газовый кризис, чтобы надавить на Приднестровье, но у них ничего не выйдет", – сказал "НГ" депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов. Он отметил, что Молдова, с одной стороны, шантажирует Россию Приднестровьем, чтобы списать исторический долг перед "Газпромом" (709 млн долл.), с другой – использует сложившуюся проблему с транзитом газа через Украину для "удушения" Приднестровья: "Хотят сделать так, чтобы у нас было, как говорят их чиновники, голодно и холодно".



Заодно обозначилась еще одна потенциальная цель кишиневских политиков: заставить приднестровцев платить за газ "по рыночным ценам", и не Москве, а Кишиневу, который может попытаться с помощью такого механизма вынудить ПМР к политической капитуляции, отпуская приднестровцам газа ровно столько, за сколько они смогут заплатить, причем авансом. То есть посадить на сверхголодный газовый "паек", заметил Сафонов.



Об этом премьер-министр РМ Дорин Речан заявил в молдавском парламенте: "Недопустимо, чтобы они и дальше потребляли, но не платили. Нужно исправить эту несправедливость по отношению к жителям правого берега Днестра (контролируемого Кишиневом. – "НГ"). За энергоресурсы придется платить. Бесплатный газ для вас (приднестровцев. – "НГ") был приманкой в ловушке, и сейчас вы это видите. Россия намерена оставить Приднестровский регион без света посреди зимы".



При этом молдавский премьер ничего не говорит по поводу того, что бесплатный российский газ для Приднестровья обеспечивал дешевую электроэнергию для Молдавии и Одесской области Украины, так как Кучурганская ГРЭС в ПМР работает на газе.



Кроме того, в Кишиневе не учитывают того, что в Приднестровье есть также Дубоссарская ГЭС. Об этом напомнил "НГ" первый президент Приднестровья Игорь Смирнов. Он отметил, что эта станция обеспечивает потребности ПМР на 80%. К тому же с января Кучурганская ГРЭС перейдет на уголь. В регионе будут и свет, и газ. Но, видимо, только для собственных нужд.



В то же время приднестровский политолог Анатолий Дирун уверен, что "Киев не оставит своего союзника – Республику Молдова – на произвол (российской) судьбы и поможет газом". Об этом он написал в своем Telegram-канале, отметив, что "это, вероятно, произойдет, когда ситуация в Кишиневе начнет выходить из-под контроля".



"Продолжение протестов педагогов, фермеров и других служащих в условиях энергетического кризиса (повышение тарифов на электроэнергию, отключение света на четыре-пять часов) может создать критическую массу проблем для правительства Дорина Речана", – считает эксперт.



По его словам, в таком случае электроэнергия от Молдавской (Кучурганской) ГРЭС Кишиневу будет нужна как воздух, и под такую задачу у Украины газ обязательно найдется для работы Молдавской ГРЭС (производство электроэнергии для нужд Правобережной Молдовы).



"Вопрос в том, что Киев захочет взамен от Кишинева. А в целом будет интересно понаблюдать, как Высший совет безопасности Молдовы будет формулировать свои политические требования Тирасполю в условиях собственного дефицита электроэнергии и нарастающего социального кризиса", – заключил политолог.



Обещает помощь Молдавии Евросоюз. В случае полного прекращения поставок природного газа на левый берег Днестра и проблем с выработкой электроэнергии Евросоюз окажет Молдове поддержку в преодолении кризиса. Об этом заявила 20 декабря на пресс-конференции в рамках саммита ЕС председатель Европарламента Роберта Метсола. Она выразила твердое убеждение, что Евросоюз обязан вмешаться в ситуацию, чтобы поддержать людей, которые выбрали европейское будущее. Тем более, отметила она, в Молдавии предстоят парламентские выборы в будущем году. ЕС должен помочь молдавской власти провести их успешно. Особенно "после очень сложной кампании по вступлению в ЕС (имеется в виду еврореферендум. – "НГ") и сложных президентских выборов с очевидным результатом", напомнила Метсола. Напомним, Майя Санду выиграла в октябре президентские выборы благодаря западной диаспоре. Избиратели внутри страны ее не поддержали. Что касается энергетического кризиса в Молдавии, то президент страны упорно об этом молчит.