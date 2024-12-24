|Полковник Азамат Ногойбаев назначен начальником Академии МВД
06:44 24.12.2024
24 декабря 2024 |
Билим АКИpress - Полковник милиции Ногойбаев Азамат Болотбекович назначен начальником Академии МВД имени генерал-майора Э.Алиева. Информацию подтвердили в пресс-службе Кабинета министров.
Соответствующее распоряжение 23 декабря подписал председатель Кабмина Адылбек Касымалиев.
Ранее руководил академией Тариель Абитов.
Азамат Ногойбаев с 10 апреля 2021 года по август 2023 года возглавлял ГУВД городе Бишкек.
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НОГОЙБАЕВ Азамат Болотбекович
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[12.07.1980 - ..]
Кырыгз.
Окончил Академию МВД Кыргызстана в 2002 году по специальности "юриспруденция".
В органах внутренних дел с 1997 года.
Свою службу в органах внутренних дел начал оперуполномоченным УР ОВД Первомайского района Бишкека. За время службы работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным по особо важным делам.
Работал на руководящих должностях: заместитель начальника ОУР ОВД Ленинского района Бишкека, заместитель начальника ОВД Жайылского района Чуйской области, начальник отдела ГУБОПиК МВД Кыргызстана, заместитель начальника ГУБОП МВД Кыргызстана, заместитель начальника Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Кыргызской Республики, начальник ОВД Сокулукского района Чуйской области,
начальник отдела по взаимодействию с ГСИН 3-го управления Службы криминальной милиции (по борьбе с организованной преступностью) МВД КР (? - 04.2021)
с 10.04.2021 - временно исполняющий обязанности нач-ка ГУВД Бишкека, с 18.05.2021 - 19.08.2023 - нач-к ГУВД Бишкека
с 24.12.2024 - начальник Академии МВД КР
полковник