Полковник Азамат Ногойбаев назначен начальником Академии МВД

06:44 24.12.2024

24 декабря 2024 |



Билим АКИpress - Полковник милиции Ногойбаев Азамат Болотбекович назначен начальником Академии МВД имени генерал-майора Э.Алиева. Информацию подтвердили в пресс-службе Кабинета министров.



Соответствующее распоряжение 23 декабря подписал председатель Кабмина Адылбек Касымалиев.



Ранее руководил академией Тариель Абитов.



Азамат Ногойбаев с 10 апреля 2021 года по август 2023 года возглавлял ГУВД городе Бишкек.



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НОГОЙБАЕВ Азамат Болотбекович

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[12.07.1980 - ..]

Кырыгз.



Окончил Академию МВД Кыргызстана в 2002 году по специальности "юриспруденция".



В органах внутренних дел с 1997 года.



Свою службу в органах внутренних дел начал оперуполномоченным УР ОВД Первомайского района Бишкека. За время службы работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным по особо важным делам.



Работал на руководящих должностях: заместитель начальника ОУР ОВД Ленинского района Бишкека, заместитель начальника ОВД Жайылского района Чуйской области, начальник отдела ГУБОПиК МВД Кыргызстана, заместитель начальника ГУБОП МВД Кыргызстана, заместитель начальника Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Кыргызской Республики, начальник ОВД Сокулукского района Чуйской области,

начальник отдела по взаимодействию с ГСИН 3-го управления Службы криминальной милиции (по борьбе с организованной преступностью) МВД КР (? - 04.2021)



с 10.04.2021 - временно исполняющий обязанности нач-ка ГУВД Бишкека, с 18.05.2021 - 19.08.2023 - нач-к ГУВД Бишкека



с 24.12.2024 - начальник Академии МВД КР



полковник