На Гавайях началось извержение одного из самых мощных в мире вулканов Килауэа

06:59 24.12.2024

24.12.2024,



На Большом острове архипелага Гавайи происходит извержение вулкана Килауэа, сообщила Геологическая служба США (USGS). Портал Scripps News назвал этот вулкан одним из самых мощных в мире. Извержение началось вчера, 23 декабря, рано утром по местному времени, что соответствует вечеру по московскому.



По видеокамерам, установленным возле жерла вулкана, можно наблюдать гейзеры лавы, которые превышают 80 м в высоту. Событие стало первым за несколько месяцев: последний раз Килауэа извергался в июне 2023 года. Это шестое извержение названного вулкана за последние четыре года. Предыдущие извержения продолжались от недели до года.



Вулканическая котловина расположена в закрытых зонах Национального парка, на отдалении от населенных пунктов. В этой связи лава не представляет опасности для местного населения. Специалисты, тем не менее, предупредили, что выбросы водяного пара, углекислого газа и диоксида серы могут быть опасны, особенно в случае усиления порывов ветра, что может спроцировать образование вулканического смога. Кроме того, в связи с извержением Килауэа объявлен красный авиационный код, что означает угрозу воздушному сообщению.