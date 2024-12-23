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Совет улемов ДУМ России отозвал фетву о многоженстве после реакции Генпрокуратуры
07:10 24.12.2024

Tекст: Антон Антонов

После реакции Генпрокуратуры Совет улемов Духовного управления мусульман России решил отозвать фетву, разрешающую религиозное многоженство, сообщил председатель совета Шамиль Аляутдинов.
Как сообщается в Telegram Аляутдинова, Совет улемов принял соответствующее решение "в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что Генпрокуратура призвала отменить фетву", а также "в связи с реакцией российской общественности". "На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику", – сказано в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Совет улемов принял фетву, которая разрешает религиозное многоженство для мусульман с соблюдением ряда условий.

Муфтий Равиль Гайнутдин уверял, что фетва направлена на защиту жен и детей и не нарушает светские законы, так как касается только религиозных браков. В то же время политолог Илья Ухов заявил, что такой шаг, наоборот, может создать проблемы для женщин и детей.

Богослов Сергей Худиев указал, что официальное признание полигамии государством означало бы, что за женщиной подразумевается заведомо более низкий статус. Полигамия также предполагает резкое социальное неравенство. Он подчеркнул, что среди мусульман абсолютное большинство браков является моногамными.

Генеральная прокуратура России направила представление председателю ДУМ. По мнению надзорного ведомства, фетва противоречит действующему законодательству страны и основам государственной семейной политики.

Источник - vz.ru
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