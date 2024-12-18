Запад понимает, что проигрывает.., - Владимир Овчинский

07:20 24.12.2024 Запад понимает, что проигрывает Путину

от стратегии "победить Россию на Украине" к стратегии "готовиться к длительной войне" и тактике "нагадить в тапок" сейчас



Украинская оборона, поддерживаемая Пентагоном, НАТО и ЕС, обваливается. Вместо "победы над Россией на поле боя" Запад планирует подготовку к длительной войне с Россией.



Одновременно, бандеровский режим, агонизируя в Киеве, по подсказке своих покровителей в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе действует по принципу "нагадить в тапок", направляя беспилотники на жилые кварталы российских городов и организуя через интернет террористические атаки в российских городах и на транспорте руками обманутых стариков, подростков и психически неустойчивых людей. Привлекает для терроризма мигрантов из Средней Азии, желая вызвать межэтнические конфликты у нас в стране.



Основная цель таких действий – не допустить переговоров по реальной остановке войны между Трампом и Путиным.



Не ждать от Запада "мирных решений"



Андреа Кендалл-Тейлор (директор Программы трансатлантической безопасности в Центре новой американской безопасности; с 2015 по 2018 год работала в национальной разведке по России и Евразии в Национальном разведывательном совете США) и Майкл Кофман (старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир*) в Foreign Affairs статье в "Точка невозврата Путина" (18.12.2024) пишут, что спустя почти три года после начала войны на Украине Путин теперь более чем когда-либо привержен более широкой конфронтации с Западом.



"Все готово для усиления конфронтации с Россией, несмотря на явную заинтересованность новой администрации Трампа в нормализации отношений с Москвой.



Война идет не очень хорошо для Украины, отчасти потому, что ограниченная помощь, которую Запад направил Киеву, не соответствует глубокой заинтересованности, которую он, по его словам, имеет в конфликте.



В результате Россия, скорее всего, выйдет из войны воодушевленной и, как только восстановит свой военный потенциал, войдет в новую битву за пересмотр порядка безопасности в Европе.



Более того, Кремль будет стремиться присвоить любые уступки от администрации Трампа для прекращения текущей войны, такие как снятие санкций, чтобы укрепить свои позиции для следующей".



"Российская проблема также является глобальной. . . Предоставление Кремлем военной техники и ноу-хау нынешним и будущим противникам США усилит эти угрозы, умножив вызовы, с которыми Вашингтон столкнется со стороны Китая, Ирана, Северной Кореи и любой другой страны, которую поддерживает Россия.



Поэтому Соединенные Штаты и Европа должны инвестировать в противостояние России сейчас или заплатить гораздо большую цену позже.



В частности, приходящая администрация Трампа не может позволить себе роскошь отодвинуть Россию вниз в списке своих политических приоритетов. Если Путин увидит, что Вашингтон делает это, он станет еще более амбициозным в своих попытках ослабить Соединенные Штаты и их союзников, как напрямую, так и через ось потрясений, которую поддерживает Россия.



Чтобы предотвратить такой исход, Вашингтон и его союзники должны помочь Украине укрепить ее позиции перед переговорами о прекращении текущей войны. Соединенные Штаты правы, отдавая приоритет Китаю, но для того, чтобы эффективно конкурировать с Пекином, им сначала нужно направить европейскую безопасность на правильный путь.



Вашингтон должен оставаться основным фактором этой безопасности на данный момент, одновременно следя за тем, чтобы Европа наращивала инвестиции, необходимые для лучшего управления своей собственной обороной в предстоящие годы.



Предпринимая необходимые шаги для противодействия России сегодня, Соединенные Штаты и Европа могут гарантировать, что угроза, с которой они столкнутся завтра, будет управляемой".



"Путин ссылается на "экзистенциальную борьбу" своей страны с Западом, чтобы оправдать свой режим и его действия. Эта идея о русской цивилизации, находящейся в постоянном конфликте со своими западными врагами, укрепляет идеологическую основу его правления".



Запад признает – война укрепила экономику и армию России



"Путин переориентировал российскую экономику вокруг войны. Расходы России на оборону должны достичь самой высокой отметки с момента распада Советского Союза, при этом в бюджете 2025 года будет выделено 145 миллиардов долларов - эквивалент 6,3 процента ВВП и более чем вдвое больше, чем 66 миллиардов долларов, выделенных Россией на оборону в 2021 году, за год до вторжения".



Российские заводы, производящие военную технику, добавили смены для увеличения производства; рабочие перешли из гражданского в военный сектор, где заработная плата выше; а выплаты за военную службу резко возросли. Война стала механизмом перераспределения богатств, направляя деньги в бедные регионы России, и многие экономические элиты переместились в оборонный сектор".



"Оборонный бюджет, вероятно, останется существенно выше довоенного уровня в течение некоторого времени. Российские военные также вряд ли сократятся до относительно небольшой армии, которую Россия выставляла до войны. Один из уроков, который российское военное руководство извлекло из Украины, заключается в том, что российская армия была недостаточно "советской" в том смысле, что ей не хватало массы и возможностей для восполнения потерь".



"Теперь Россия, вероятно, сохранит большую общую силу с расширенной структурой и большим распределением личного состава, хотя она все еще будет зависеть от мобилизации в случае войны, чтобы сократить расходы на свою постоянную армию".



"Восстановление касается не только материальной части, но и способности проводить крупномасштабные боевые операции. Российские военные показали, что они могут учиться как организация. Они способны масштабировать развертывание новых технологий, таких как беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы на поле боя, и это будет измененная сила после ее опыта в Украине. Российские военные продемонстрировали выносливость и способность выдерживать высокие уровни истощения".



"Военное восстановление России столкнется с препятствиями, особенно из-за ограниченных оборонных промышленных возможностей страны и нехватки квалифицированной рабочей силы. Российская промышленность не смогла значительно масштабировать производство основных платформ и систем вооружения. Рабочая сила и станки остаются основными ограничениями из-за западных санкций и экспортного контроля.



Но Россия смогла значительно увеличить производство ракет, высокоточного оружия, беспилотников и артиллерийских боеприпасов, и она создала эффективный конвейер ремонта и восстановления для существующего оборудования. Но она также использует устаревшие запасы, которые она унаследовала от Советского Союза, для большей части своей техники сухопутных войск".



"Российские военные стали намного лучше в динамическом наведении, точных ударах, интеграции беспилотников в боевые операции и более сложных методах применения дальнобойного высокоточного оружия.



Россия адаптировалась к западным возможностям, с которыми она столкнулась на Украине, и в некоторых случаях разработала эффективную тактику для противодействия им.



Со временем российские силы реорганизовали логистику и командование и управление, придумав способы снижения эффективности западного оборудования и перехвата западных боеприпасов, и они научились действовать с присутствием западного дальнобойного высокоточного оружия, разведки и нацеливания".



Тревоги НАТО



"Некоторые аналитики утверждают, что то, как Украина сражается сейчас, не является тем способом, которым НАТО будет сражаться в потенциальной будущей войне с Россией. Они утверждают, что НАТО быстро заработает и сохранит превосходство в воздухе, изменив характер конфликта. Хотя это может быть правдой, авиация не решит все боевые задачи, с которыми может столкнуться НАТО. И у большинства европейских ВВС нет боеприпасов для ведения продолжительной обычной войны. Время, которое потребуется для истощения их арсеналов, можно лучше всего измерить неделями, а во многих случаях и днями.



С другой стороны, значительная часть российских сухопутных войск, скорее всего, продолжит использовать устаревшее советское оборудование, и потребуются годы, чтобы восстановить качество сил и заменить офицеров, потерянных на Украине. Перспективы обороноспособности России также будут зависеть от того, работает ли ее экономика на пределе возможностей, а оборонный сектор уже максимизировал производство или есть еще возможности для увеличения производства по мере ввода в эксплуатацию новых и отремонтированных заводов и объектов. В целом, российские военные останутся лоскутным одеялом, некоторые части будут более продвинутыми и способными, чем в начале 2022 года, а другие все еще будут использовать оборудование середины холодной войны, если не раньше.



Но вероятность того, что российские вооруженные силы будут окончательно разбиты и не смогут представлять серьезную угрозу в течение длительного периода, невелика".



Риски, связанные с восстановлением российской армии, усугубляются вялой реакцией Запада на растущую российскую мощь.



"Европе еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем она будет готова справиться с угрозой со стороны России самостоятельно. Производства европейской военной техники недостаточно для достижения целей перевооружения, несмотря на преимущества Европы в капитале, станках и производительности труда. Европейские страны существенно истощили свои запасы, передав старое оборудование Украине, что ограничило мобилизационный потенциал своих вооруженных сил. Эти страны вскоре столкнутся с двойным давлением финансирования военных усилий и восстановления Украины, а также замены собственных израсходованных военных материалов.



Учитывая, насколько ограниченными были их арсеналы изначально, если они хотят быть готовыми справиться с российской воинственностью, им нужно будет построить намного больше, чем было в 2022 году, а не просто восстановить то, что было утрачено.



Текущие тенденции показывают, что хотя расходы на оборону в Европе, вероятно, возрастут, этого увеличения может быть недостаточно для значительного расширения военного потенциала".



"Многие еще не выполнили обязательство, взятое на себя всеми союзниками по НАТО, тратить эквивалент двух процентов ВВП на оборону. По всей Европе оборонное производство ограничено промышленными мощностями, медленными темпами заключения контрактов и конкурирующими бюджетными императивами.



Все эти проблемы можно преодолеть при наличии достаточной политической воли, но европейские лидеры сначала должны иметь ясный взгляд в своей оценке обстановки безопасности. Соединенные Штаты не собираются значительно расширять свое присутствие в Европе. В лучшем случае приверженность Вашингтона европейской безопасности останется неизменной, поскольку он подталкивает Европу делать больше, и существует реальный риск того, что он переключит свое внимание на что-то другое".



"Американским лидерам, со своей стороны, придется реалистично оценивать возможности Европы. Даже те страны, которые сейчас вкладывают значительные средства в оборудование и закупки, все еще испытывают проблемы с набором, удержанием и подготовкой достаточных сил. А расходы на оборону нелегко перевести в способность проводить крупномасштабные боевые операции.



Современные операции сложны, и европейские страны, как правило, не могут выполнять их без поддержки США. Большинство армий на континенте развивались совместно с американскими военными, а не действовали независимо".



"Европейские военные и НАТО достигли определенного прогресса в приведении своих оборонных инвестиций в соответствие с требованиями региональных оборонных планов. Но силы, действующие на континенте, не способны справиться с крупномасштабной войной самостоятельно. Им было бы трудно договориться о том, кто возглавит такую ​​операцию и кто предоставит необходимые вспомогательные элементы.



Европейским военным было бы трудно защитить другого члена НАТО или Украину без помощи США - зависимость, которую Вашингтон в некоторой степени увековечил.



Таким образом, хотя США должны продолжать давить на своих европейских союзников, чтобы они взяли на себя больше бремени безопасности, Вашингтон должен понимать, что Европе потребуется много времени, чтобы достичь этого".



"Однако после окончания войны на Украине усилия России не ослабнут. Более широкая цель Москвы в реализации этой тактики - ослабить Запад и его способность противостоять России. Она хочет ослабить западные общества, вбить клинья между Соединенными Штатами и Европой, снизить способность Европы к коллективным действиям и убедить европейцев, что не стоит тратить силы на сопротивление Москве.



Часть ее стратегии - использовать ядерную угрозу, например, недавние изменения в российской ядерной доктрине, которые, по-видимому, снижают порог для применения ядерного оружия, чтобы усилить страх Запада перед конфронтацией с Россией.



Все готово для усиления конфронтации Запада с Россией



"Вашингтон и его союзники не должны спать спокойно, даже если силы НАТО хорошо оснащены, чтобы победить российскую армию. Уверенности в том, что НАТО в конечном итоге победит, недостаточно, особенно после того, что Украина переживает сейчас: разрушенные города, десятки тысяч убитых".



"Будущая война с Россией может быть разрушительной для страны, в которую она вторгнется, и для альянса НАТО".



"Конфронтация с Россией останется наиболее интенсивной в Европе, но вызов со стороны Москвы носит глобальный характер. Хотя США и Европа наложили на Россию значительные издержки после ее вторжения в Украину, Москва обошла западные санкции и экспортный контроль и бросила вызов прогнозам международной изоляции. В октябре 2024 года Россия провела ежегодный саммит БРИКС (первыми пятью членами которого стали Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), на котором присутствовали десятки мировых лидеров, что продемонстрировало растущий интерес к роли группы как платформы для оспаривания западной мощи и влияния".



"Война России в Украине обнажает не только разрыв между риторикой Запада и его практическими обязательствами, но и пределы западного военного потенциала. Это не означает, что кажущийся успех России на Украине автоматически побудит китайского лидера Си Цзиньпина вторгнуться на Тайвань. Другие факторы, такие как военный баланс сил в регионе и политические императивы Пекина, будут более решающими в формировании расчетов Си. Тем не менее Китай делает заметки, как и наблюдатели по всему миру. Потенциальные противники Запада оценивают цену применения силы и размышляют о том, чего они могли бы ожидать, если бы они запустили подобный гамбит".



Не довольствуясь простым вдохновением, Москва также активно помогает противникам Запада. Россия оказала поддержку повстанческим группировкам по всему региону Сахеля в Африке, распределяя материальные средства и дипломатическую поддержку, которые позволили военным чиновникам силой захватить власть в Мали в 2021 году, в Буркина-Фасо в 2022 году и в Нигере в 2023 году, а затем сократить связи с Соединенными Штатами и Европой. Россия также поставляет оружие в Судан, продлевая гражданскую войну в стране и вызванный ею гуманитарный кризис, и оказала поддержку ополченцам-хуситам в Йемене, которые нападали на суда в Красном море, нарушая мировую торговлю, и запускали ракеты по Израилю, близкому союзнику США.



Хотя последствия для Соединенных Штатов любого из этих событий могут быть ограниченными, в совокупности действия России увеличивают проблемы, с которыми сталкивается Вашингтон. В Нигере российская поддержка смягчила решение нового правительства заставить Соединенные Штаты покинуть базу, которую оно использовало для запуска контртеррористических миссий в Сахеле.



Если бы Россия усилила свою поддержку хуситов и предоставила им противокорабельные ракеты, эта военизированная группировка смогла бы лучше наносить удары по коммерческим судам в Красном море и повышать угрозу для американских и европейских военных кораблей, защищающих их.



После окончания боевых действий на Украине Россия могла бы выделить значительно больше ресурсов и внимания хуситам и другим группам или странам, которые угрожают интересам США.



Некоторые наблюдатели на Западе надеялись, что забота Китая о своих экономических интересах побудит его обуздать Россию. Но действия Пекина пока не указывают на такие усилия. Китай не возражал против поддержки Россией хуситов, несмотря на риски для мирового судоходства. Даже если Пекин опасается углубления отношений России с Северной Кореей, он вряд ли вмешается, не в последнюю очередь потому, что не хочет портить свои давние отношения с Пхеньяном. Вместо этого Китай, похоже, доволен тем, что Россия расшатывает международную систему и использует возникший беспорядок для собственного усиления".



Если и нужно как-то сдерживать дестабилизирующую деятельность России, то это должен делать Запад.



Усилия России по поддержке Китая, Ирана и Северной Кореи являются одной из самых пагубных проблем, создаваемых Москвой. Война России в Украине подстегнула уровень сотрудничества между этими странами, который мало кто считал возможным, и Кремль выступил в качестве критического катализатора".



"Поддержка Россией членов этой оси потрясений может привести к беспорядкам в ключевых регионах. Возьмем китайско-российские отношения. Хотя Москва годами поставляла Пекину оружие, включая современные истребители, системы ПВО и противокорабельные ракеты, их оборонные связи углубляются с тревожной скоростью. Например, в сентябре 2024 года официальные лица США объявили, что Россия предоставила Китаю сложную технологию, которая сделает китайские подлодки тише и труднее отслеживаемыми. Такое соглашение было трудно представить всего несколько лет назад, учитывая деликатный характер этой технологии. При совместной работе Пекина и Москвы военное преимущество США над Китаем может сойти на нет, что сделает потенциальный конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе более вероятным, если Китай сочтет, что у него есть преимущество".



"Поддержка Россией Ирана также вызывает беспокойство. Москва давно поставляет Тегерану танки, вертолеты и ракеты класса "земля-воздух", а теперь поддерживает иранские космические и ракетные программы".



В случае с Северной Кореей поддержка России повышает риск нестабильности на Корейском полуострове. По словам южнокорейских чиновников, Пхеньян запросил у России передовые технологии для повышения точности своих баллистических ракет и расширения радиуса действия своих подводных лодок в обмен на отправку Северной Кореей своих войск, боеприпасов и другой военной поддержки в Россию. И не только передовое оборудование может сделать Северную Корею более способной и, возможно, более готовой участвовать в региональном конфликте. Северокорейские войска, развернутые в России, теперь получают ценный боевой опыт и понимание современных конфликтов. В ноябре 2024 года Москва и Пхеньян также подписали договор, устанавливающий "всеобъемлющее стратегическое партнерство" и призывающий каждую сторону прийти на помощь другой в случае вооруженного нападения.



"Возникает соблазн представить, что если Соединенные Штаты будут давить на Украину, чтобы она прекратила войну, и будут стремиться к более прагматичным отношениям с Россией, сотрудничество Москвы с членами этой оси может сократиться. Однако это пустые мечты. Растущие связи между Китаем, Ираном, Северной Кореей и Россией обусловлены стимулами, гораздо более глубокими, чем транзакционные соображения, созданные войной на Украине. Если уж на то пошло, уступки, сделанные России, чтобы прекратить войну, только увеличат способность Кремля помогать своим партнерам ослаблять Соединенные Штаты".



"Поскольку изменения в расходах на оборону, закупках и силовой позиции требуют значительного времени на подготовку, Вашингтон и его союзники должны думать не только о текущей войне на Украине и начать делать инвестиции сейчас, чтобы предотвратить российскую оппортунистическую агрессию в будущем.



Европа должна направить свои растущие расходы на оборону на расширение организационных возможностей и логистической поддержки, необходимых для того, чтобы сделать возможными независимые действия, если американские военные будут задействованы в другом месте".



"Путин все больше готов идти на риск, поскольку он приходит к убеждению, что это окупается".



Ненавидящий Россию Запад понимает, что проигрывает, но не может остановиться в своей деструкции. Их план для Трампа



"Соглашение с Россией должно быть включено в более масштабную стратегию по сдерживанию России и сохранению безопасности Украины.



НАТО должно покончить с Основополагающим актом НАТО-Россия 1997 года, который запрещает постоянное развертывание союзных сил вблизи России и размещение войск на восточном фланге НАТО.



Альянс также должен повысить целевые показатели расходов на оборону своих членов, повысить свою готовность и улучшить способность развертывать силы для защиты находящихся под угрозой государств-членов.



Западные страны должны сохранять и лучше обеспечивать соблюдение санкций и экспортного контроля в отношении России по крайней мере до тех пор, пока Путин остается у власти.



Западные страны должны также инвестировать в оборонный сектор Украины и гарантировать, что Украина сможет поддерживать свои собственные вооруженные силы, чтобы сдержать Россию от повторного вторжения.



Хотя эти меры не положат конец конфронтации с Россией, они ослабят амбиции Москвы и ее способность как разжигать конфликты в Европе, так и укреплять своих партнеров в других частях мира.



Администрация Трампа также должна сохранить роль США как основного фактора европейской безопасности, одновременно работая над снижением бремени ее поддержания.



Европейские государства должны стать более способными к коллективным действиям, не требующим помощи США. Они все еще могут полагаться на США в некоторых обстоятельствах, но степень их зависимости может быть значительно снижена.



Со временем США станут свободнее фокусироваться на Китае, поскольку они перекладывают больше оборонных обязанностей на Европу. И в то же время они будут избегать слишком поспешного, хаотичного поворота, который только поощрял бы и ободрял Москву и мог бы привести к тому, что Россия в конечном итоге начнет войну либо против НАТО, либо снова против Украины".



"Даже если нынешняя война на Украине будет урегулирована путем перемирия, без каких-либо гарантий безопасности для Украины, вероятна новая война".



Игнорирование России или предположение, что с ней можно легко справиться, поскольку Соединенные Штаты переключают свое внимание на Китай, только позволит угрозе возрасти".



"Непредсказуемый" Трамп и переговоры по Украине



В статье в The Washington Post "Отношения Трампа и Путина вступают в новую главу, и мир находится под угрозой" (20.12.2024) говорится, что "Путин стремится заключить крупную сделку по европейской безопасности, которая оставит Украину во власти Кремля, ослабит НАТО и укрепит положение России как мировой державы.



Перед любыми переговорами Кремль тщательно оценивает послания, амбиции и уязвимости Трампа, оставаясь при этом настороженным из-за его непредсказуемости".



"Путин установил жесткие условия для любой сделки, включая постоянное удержание Украины вне НАТО, значительное сокращение ее вооруженных сил и удержание украинской территории. Аналитики видят мало надежд на мирное соглашение, учитывая максималистскую позицию Путина и опасения Трампа выглядеть слабым, если он даст слишком много России.



Трамп, "как и любой мировой лидер, хочет вести переговоры с позиции силы. Он не хочет, чтобы его считали слабым, и не хочет, чтобы его считали раболепствующим перед Путиным", - сказал Джошуа Хумински, старший вице-президент Центра изучения президентства и Конгресса.



"Трамп после того, как Путин потерял своего сирийского клиента Башара Асада, ликовал , что Россия находится в "ослабленном состоянии" из-за украинской войны и экономических проблем.



"Пришло время действовать", - сказал он, призвав Путина пойти на прекращение огня на Украине и мирные переговоры".



"Сила дает право, и этот принцип тоже работает. Страны должны защищать свои интересы военным путем, отстаивая их любыми необходимыми средствами", - сказал Путин до событий в Сирии и применил новую ракету средней дальности под названием "Орешник" против Украины. С тех пор он пригрозил использовать ракеты для уничтожения политических и военных центров принятия решений в Киеве.



В качестве своего посланника на Украине Трамп выбрал отставного генерал-лейтенанта Кита Келлогга, который утверждал, что транзакционный подход Трампа в его первый срок позволил ему "снизить напряженность в отношениях с Путиным, твердо отстаивая интересы американской безопасности".



Но, одновременно The Post считает, что "хвастовство Трампа о том, что он может быстро заключить сделку, свидетельствует о нетерпении, поэтому московские чиновники продолжают настаивать на том, что сделка должна устранить "коренные причины" войны, намекая на то, что они собираются превратить переговоры в длительные и сложные переговоры по более широкому европейскому пакту о безопасности.



По сути, это означает, что саммит Трампа и Путина может согласиться разделить мир на сферы влияния, при этом будет гарантировано главенство России над Украиной, Грузией и другими бывшими советскими соседями, не входящими в НАТО. Это ограничит НАТО и поставит под угрозу безопасность Европы", - пишут эксперты издания.



*НКО, признанное иностранным агентом Источник - завтра

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