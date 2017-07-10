Уларбек Шаршеев освобожден от должности первого зампреда ГКНБ - директора Пограничной службы Кыргызстана

07:31 24.12.2024

Шаршеев Уларбек Зарлыкович освобожден от должности первого заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности – директора Пограничной службы ГКНБ.



Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.



Как сообщила пресс-служба главы государства, освобождение от должности связано с переходом на другую работу.



Шаршеев руководил Пограничной службой с июля 2017 года.



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ШАРШЕЕВ Уларбек Зарлыкович

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[17.02.1974 - ..]

кыргыз



окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище (1996) и Пограничную академию ФСБ Российской Федерации (2011).



Службу начинал с должности командира взвода Министерства обороны Кыргызской Республики.



С 1999 г. по 2017 г. проходил службу на различных офицерских и руководящих должностях в Государственной пограничной службе: командовал пограничными подразделениями, соединениями и структурным управлением пограничного ведомства.



командир войсковой части 2022 Государственной пограничной службы Кыргызской Республики (=2014=)



начальник Главного штаба – 1-й заместитель председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики

(02. - 10.07.2017);



С 10.07.2017 - председатель Государственной пограничной службы Кыргызской Республики



1-й заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности – директор Пограничной службы ГКНБ

(до 24.12.2024)



генерал-майор (7.09.2021)



Награжден орденом "Манас" 3-й ст. (21.02.2014), медалью "Эрдик" (1999).



Женат, воспитывает троих детей.