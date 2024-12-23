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|"Чекист" полковник Шаменов возглавил Баткенскую область Кыргызстана
07:39 24.12.2024
Шаменов Айбек Асанович освобожден от должности заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности - директора Антитеррористического центра ГКНБ.
Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение об этом и подписал указ о его назначении своим полномочным представителем в Баткенской области.
Ранее должность полпреда президента в Баткенской области занимал Абдикарим Алимбаев. Он назначен первым заместителем председателя ГКНБ - директором Пограничной службы ГКНБ.