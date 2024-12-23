"Чекист" полковник Шаменов возглавил Баткенскую область Кыргызстана

07:39 24.12.2024

Шаменов Айбек Асанович освобожден от должности заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности - директора Антитеррористического центра ГКНБ.



Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение об этом и подписал указ о его назначении своим полномочным представителем в Баткенской области.



Ранее должность полпреда президента в Баткенской области занимал Абдикарим Алимбаев. Он назначен первым заместителем председателя ГКНБ - директором Пограничной службы ГКНБ.