Граждане Туркменистана отныне могут приезжать в Россию по единой электронной визе

07:45 24.12.2024

Редакция

23 декабря 2024



Правительство России расширило перечень стран, граждане которых могут приезжать в страну по единой электронной визе. В настоящее время в перечень входят 64 государства, включая Туркменистан. Об этом Посольство России в Туркменистане сообщило 23 декабря в своем Телеграмм-канале.



Механизм выдачи электронных виз стартовал 1 августа 2023 года. Визы оформляются на портале МИД России для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.



Для получения электронной визы не требуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Оформление занимает не более четырех дней. Детям до 6 лет визу оформляют бесплатно, отмечено в сообщении.



Единая электронная виза является однократной. Срок ее действия составляет 60 суток со дня выдачи. Разрешенный срок пребывания в России по единой электронной визе в пределах срока ее действия составляет не более 16 суток со дня въезда. При этом у заявителя имеется возможность оформления новой электронной визы сразу после того, как предыдущая была использована.

Единая электронная виза оформляется на платной основе. Оплата производится на специализированном сайте МИД России или в мобильном приложении МИД России.



Иностранные граждане, находящиеся в России по единой электронной визе, обязаны иметь полис медицинского страхования, действительный на территории России на весь срок пребывания.

По данным на 1 декабря Посольство России выдало свыше 109 тысяч виз, из которых 30,5 тысяч – учебные, а 58 тысяч – туристические. Эти цифры на 50% превышают результаты аналогичного периода 2023 года, а по количеству выданных туристических виз рост составил более чем 60%.