Владимир Скачко: Деменция демократии. США на пути от глубинного до несостоявшегося государства

07:49 24.12.2024 23.12.2024

Владимир Скачко

обозреватель издания Украина.ру



…Ей сегодня в США едва ли не лучше всех. И дело вовсе не в том, что ей 81 год от роду, ее ищет сам Илон Маск, при новом президенте Дональде Трампе отвечающий за подбор государственных кадров, а она находится в одном из самых надежных в ее возрасте мест – в доме престарелых.



Она счастлива, ибо у нее деменция, и она мало что представляет из того, что вокруг нее происходит. Окружающие ее тени, материализующиеся в людей то в белых халатах, то в строгих костюмчиках, а то и вообще в домашнем, ее волнуют постольку, поскольку вторгаются в ее жизнь и несут какую-то словесную пургу. Про Конгресс, про обязанности перед избирателями и страной, про долг перед президентом и однопартийцами.



Какая страна, когда скоро подадут вкусный десерт, а по телевизору показывают чудесные и понятные мультики! И на работу ей совсем не надо – зря только шумиху на весь мир подняли.

Речь, как вы, наверное, уже догадались, идет о Норвелл Кей Грейнджер (урожденная Маллендор), которая всех сильно встревожила -- пропала с радаров и якобы полгода не является на работу председателем подкомитета Палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям с 2022 по 2024 год.



Первыми тревогу забили журналисты техасских изданий Mail Online и Dallas Express, к которым как бы обратились рядовые техасцы, интересуясь, куда же делась Кей. Вот СМИ и выяснили, что в последний раз она появлялась на публике в июле 2024 года, а потом исчезла. Почти всю вторую половину текущего года она отсутствовала на работе и не отвечала на звонки и голосовые сообщения. И избиратели забеспокоились, стали ее искать.

И нашли. На родине, в Техасе, но в социальном учреждении – в доме престарелых, который специализируется на деменции. То есть, как пишут медицинские словари, на приобретенном слабоумии и стойком снижении познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и с затруднением или невозможностью приобретения новых. А если попроще, то бабушка просто потерялась на улице, и ее определили по назначению.



Забыл тревогу и гиперактивный в последнее время самый богатый человек планеты Илон Маск, которого новый президент США Трамп действительно назначил старшим по очистке кадров в государственном аппарате в борьбе с так называемым глубинным государством (deep state) и бюрократическим вашингтонским болотом, вознамерившимся мешать "делать Америку снова великой". Узнав, что бабушка слегка тю-тю, Маск написал в своем аккаунте в социальной сети X*: "Может быть, нам стоит ввести какой-то базовый когнитивный тест для выборных должностных лиц? Это становится безумием".

Очень, в принципе, нужное и полезное предложение. Но при ближайшем рассмотрении трудно отделаться от мысли, что от всей этой истории дурно пахнет политической кампанейщиной, показухой и заказухой.



Как выясняется, все не так плохо, как забурлило. Во-первых, потому, что деменция у Кей Грейнджер в отличие от врожденной умственной отсталости (олигофрении), представляющей собой недоразвитие психики, деменция - сенильная, то есть старческая (от латинского senilis - старческий). А если по-простому, то это всего лишь старческий маразм или распад психических функций, происходящий в результате заболевания или повреждения головного мозга после завершения его созревания.



Мозг у бабушки созрел, а потом перезрел, и, что называется, крыша поехала. Насовсем. Но вещь это очень обычная и довольно распространенная. Как фиксирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в 2017 году число страдающих деменцией на планете увеличилось до 50 миллионов. Более того, ежегодно регистрируются 7,7 млн новых случаев благоприобретенного маразма, и ожидается, что к 2050 году это число увеличится до 131,5 млн.

Во-вторых, Кей оказалась честной. И политиком, и бабушкой. В отличие от действующего 82-летнего президента США Джо Байдена, который то с тенями поздоровается, то ребенка захочет укусить, то в лесах Амазонии норовит скрыться, но маразм старательно скрывает и его не признает, конгрессвумен отправилась в дом престарелых и там нашла свое последнее счастье. С бламанже и киселями, полезными для старческого желудка.



Более того, хотя в Палате представителей Кей представляет Техас с 1997 года, но в этом году, оценив свое нездоровье, она отказалась баллотироваться. И на выборах в ноябре 2024 года ее место занял 58-летний Крейг Голдман, бизнесмен по недвижимости из Форт-Уэрта и член Палаты представителей Техаса. Ему отныне и отдуваться в Вашингтоне за Техас, стараясь не уронить авторитет, завоеванный там бабушкой Кей.



А Кей Грейнджер для Техаса, особенно его женской части личность видная, знаменитая и даже знаковая. Она – республиканка, как и победивший Трамп, которого она хорошо знает и сейчас поддерживает. Но, кроме того, в консервативном Техасе она в 1991 году была избрана первой женщиной-мэром города Форт-Уэрта (5-го по численности населения городом Техаса и 13-го в США) и проработала в этой должности два срока. Она – первая женщина-республиканка, представляющая Техас в Палате представителей США и ставшая председателем ее подкомитета по ассигнованиям на оборону. Вообще она – третья женщина подряд, возглавляющая подкомитет, и первая женщина-республиканка, сделавшая это.



Кей была очень активным членом Палаты представителей от республиканцев. Она – традиционал, но считает себя умеренной республиканкой и полуконсерватором, является членом Объединенной методистской церкви. У Грейнджер трое детей и пятеро внуков.



И не друг, и не враг, а так. Что нам нужно знать об Илоне Маске

Илон Маск продолжает прокладывать дорогу в будущее. В минувшие выходные его компании Space Х впервые удалось вернуть на место старта первую ступень тяжелой ракеты-носителя Super Heavy. Не забывает изобретатель-миллиардер и о делах земных. Он один из самых известных и статусных сторонников Дональда Трампа

Несколько раз голосовала за поправку к Конституции США, объявляющую преступлением физическое осквернение американского флага. Поддержала федеральную поправку о браке, определяющую брак как разрешенный только между мужчиной и женщиной, а также выступила против разрешения однополым парам усыновлять детей. Но в вопросе трансгендеров заняла половинчатую позицию. Была одной из четырех республиканцев в Палате представителей, которые не голосовали ни за, ни против отмены правила определения сексуальной идентичности "не спрашивай, не говори", и в 2017 году она сказала, что у нее "нет комментариев" в ответ на решение Трампа запретить трансгендерным военнослужащим служить в армии, не голосовала ни за, ни против законодательства, направленного против запрета трансгендерных войск. Вибрировала она и со своим отношением к абортам: сначала поддерживала права на аборты, но в 2020 году изменила свою позицию, заявив, что теперь выступает против абортов.



Точно такое же у нее отношение и к Трампу. В 2015 году она выступила против выдвижения его кандидатуры в президента, заявив, что "его определенно не следует рассматривать как выступающего от имени нашей нации в качестве нашего президента". Однако уже в 2020 году она стала трамписткой, была одной из четырех республиканцев, которые не голосовали, но заявили, что она против импичмента Трампу в 2012 году. Трамп ее признал, и сегодня она тоже празднует победу.



Грейнджер была частью группы из восьми республиканцев, которые провели 4 июля 2018 года встречу с российскими официальными лицами в преддверии саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Проголосовала за резолюцию в поддержку Израиля после нападения ХАМАСа на Израиль в 2023 году.

И за заслуги перед Техасом и родным городом Форт-Уэртом в ее честь в родном городе Форт-Уэрте названы начальная школа и парк.

То есть Кей Грейнджер – по американским меркам вполне уважаемая и заслуженная женщина, что очень снижает накал и пафос кампании, которую на ней, пытается развернуть рьяный трампист Маск, нарочито и не очень достойно пользуясь ее слабостью и используя естественное старческое когнитивное недомогание, фактически возрастную болезнь.



Трудно отделаться от впечатления, что Маск думает в первую очередь о своей карьере и, ломая репутации и хребты, валит чужие судьбы в ее основание. То есть специально разгоняет волну, чтобы использовать умственные проблемы и Джо Байдена и Кей Грейнджер для обоснования чистки кадров преклонного возраста, которых в Вашингтоне полно на всех этажах власти, особенно представительской. Действует Маск как бы объективно, не жалея ни своих, ни чужих, ни республиканцев, ни демократов.

Но Кей Грейнджер – не Джо Байден. Даже с учетом того, что, невзирая на модное сегодня гендерное равенство, она – все же женщина. Или не учитывая этого, но жалея ее возраст и состояние, при котором она сама не может ответить обидчикам.



Однако по-любому Кей ушла из власти сама, чем разительно отличается от Джо, которого с помощью своих родных и знакомых, а также закулисных кукловодов заставляют буквально цепляться за власть. И быть жалким, смешным и фактически ширмой для обтяпывания политических и экономических неблаговидных делишек правящей демократической верхушки.



Фактически понятно и то, что так называемое deep state специально держит во власти стариков, а потом обвиняет их и списывает провалы во внешней и внутренней политике США на проблемы геронтологии: дескать, что от них, от старперов, можно требовать, если они из ума выживают.



Очень подлая и циничная уловка, но, увы, порой очень продуктивная и отвлекающая внимание от подлинных причин недостатков. Вспомните, как в СССР все проблемы списывали на "власть геронтологов" -- престарелого Леонида Брежнева и его старческую колоду будущих гонщиков на лафетах. И досписывались, пригласив во власть "молодого – Михаила Горбачева. И где сейчас СССР?! А в США сейчас избран президентом человек, которому 78 лет – на два года больше, чем Брежневу, который умер в 75…



…Маск в США сейчас, кажется, вполне осознанно использует это борьбу с геронтологией для сведения счетов и зачистки политического поля. И под Трампа, и, ясное дело, под себя. Прикрываясь лозунгами о демократии.



И может так статься, что что хитромудрое deep state может переиграть самое себя – не сделать Америку снова великой, а превратив ее в failed state. В государство несостоявшееся…

*бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры. Источник - Украина.ру

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