Дмитрий Выдрин: Запад есть запад, восток есть восток. Предрождественские заметки

08:00 24.12.2024

23.12.2024



Дмитрий Выдрин

политтехнолог, автор издания Украина.ру

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Да, их Рождество, не наш праздник. Свой Сочельник встретим чуть позже. Но сейчас не об особенностях христианских календарей различных конфессий.

Лично для меня, весь этот новогодний период - знаменуется максимальным сближением духа и тела. Божественная искра, попав в плоть человека, сделала его особым существом. Люди обрели дар мечты и жажды в чудо.



И вот о мечтах, надеждах, желаниях и хочется думать, говорить в этот славный момент.

Мне дважды довелось провести это таинство Великого сближения плотского и духовных начал, по обеим церковным стилям, в зарубежье. Причем и в дальнем, и в ближнем. Впечатления остались сильные. Поделюсь.



Давным давно, а точнее на католическое рождество девяносто первого, судьба забросила в ослепительный праздничный Париж. Хотя, вообще-то, не судьба, а абсолютная вера в западное чудо первого украинского президента Леонида Кравчука.

Задание было простое и чуднОе одновременно. "Мы по населению и территории, где-то близкие страны, - говорил только что избранный президент, - Езжай и опиши их законы. Мы тоже применим подобные и месяца через три-четыре заживем примерно так же." Я и поехал…

Темный, мрачный Киев сменился ослепительной столицей гламура. Немыслимая иллюминация Елисейских полей, рождественские базары, глинтвейн, шампанское…Мечты вроде сбываются!



Причем, как бы сбывались не только некие абстрактные, книжные и туманные томления, но и локальные, вполне конкретные желания.

Например, когда-то на БАМе, попал на станции Ургал на концерт культового "солнечного певца" Эдуарда Хиля. Мечтал хоть прикоснуться к народному артисту, другу самого Юрия Гагарина. Тогда не сложилось. Охрана не пустила. А тут он демократично играл в подтанцовке на расписных ложках в местном кабаре. В красной косовороточке такой! Даже выпили вместе по рюмочке. За Великую магистраль - мечту ушедшей эпохи!

Наступавшая эпоха была противницей советской гигантомании. Запад учил купировать мечты…



Короче, изучал французские законы и вдыхал в себя волшебный рождественский аромат.

Но вот, постижение их законов, как-то дурно влияло на рождественские грезы. Я вдруг понял, что западная мечта - это сложный баланс между божественным проведением свыше и бюрократическими протоколами пониже. "Чем выше любовь, тем ниже поцелуи…"

Спрашивал у гида в Нотр-Дам де Пари о чем тот мечтает в этот дивный праздник. Купить котика! Просто сама процедура получения муниципального разрешения на покупку банального кота у французов не проще, чем на приобретение, скажем, голубого (!) кита. Хитрые украинцы, готовясь в Европу, наверное поэтому и назвали тех одинаково.

В процедуру покупки входили бесчисленные комиссии местной власти по изучению будущих бытовых условий твари. Пардон, питомца. Замеры проемов решеток на балконах и тд и тп…

А тут еще приятель нагрузил меня по телефону вопросом о возможной покупке во Франции подержанного авто. Мечтал он, видите ли, о Ситроене как у Фантомаса. Но купить его здесь иностранцу выходило посложнее, чем приобрести какой-нибудь металлургический комбинат в СНГ…



Правда, эта чуждость западной системы, смягчалась наличием родного и теплого "блата". Всесильный глава администрации президента Франции тогда имел одну со мной фамилию. И это волшебным образом открывало двери в недоступные кабинеты. Ну, там, где меня принимали за бедного родственника.

А еще оказалось, что на Западе куда легче озвучивать мечты, чем реализовывать. Что я и сделал, опубликовав в толстом французском журнале "Геродот" свои грезы о том, чтобы русские из самой большой трагически разделенной, развалом Союза, нации, стали самой большой объединенной…



Короче, когда я наконец вернулся назад, доложил президенту о том, что в чем-то страны близки: рождественские мечты, типа, исполняются. Если по блату.

А для остальных, строго и нудно по рецепту и формуляру. Их "кумовской капитализм" все же далековат от нашего кумовского пост-социализма…

А потом в подобную пору занесло в далекий, но такой ностальгичный, Наманган. Помните слова незабвенного советского шлягера: " В Намангане яблочки зреют ароматные…"

Врезались в память мне с детства. Даже был по детски заочно влюблен в очаровательную, гибкую как лоза и лукавую исполнительницу.



С местным министром энергетики мы отмечали то ли День Энергетика, то ли, почти совпадающее по дате, католическое Рождество. Мечтать я боялся. В Ферганской долине мечты воплощаются с пугающей быстротой. Не только мечты, но и мимолетные желания. Не там ли родился мой любимый джин старик Хоттабыч?

Увидел, скажем, я в меню стыдливое название "бараньи лампочки". Министр расшифровал: " Это шашлычек из… Ну, вы понимаете." Я предложил назвать более звучно - "шашлык энергетический". К концу обеда фундаментальное, в кожаном переплете меню, уже поменяли с учетом правок.



Упомянул визави про свою аллергию. Собеседник сказал, что проблем нет. Только чуток придется повременить: "Весной дикие козы едят цвет акации. Тогда и отстреляем с десяток. Высушим головы. Снимем налет с зубов. Смешаем с черной солью. Это и будет зелье от аллергии…"

Я уже боялся высказывать хоть какие-то пожелания. Коз было жалко. Но сорвался. Вспомнил про упомянутую песенку "Наманганские яблочки". Министр сказал: "Хоп! Вечером."

И вот рождественский вечер. Целый ансамбль в тюбетейках поет душевную песню детства. Правда, солистка не очень была гибка. Не козочка. Трудно быть и лозой с фигурой борца-тяжеловеса. Зато все зубки золотые!



Я робко посетовал о том, что в детских мечтах все было как-то по другому. Министр строго сказал, что надо принимать взрослую жизнь такой как она есть сегодня и здесь…

Хоп! На Востоке мечты сбываются почти мгновенно. Но с поправкой на местную среду…

Да, Запад хорош по своему. Был таковым , по крайней мере. Там кумовской капитализм порой исполняет желания. Только не сразу и не всем. И все ваши мечты там будут обставлены нереальными условиями.



Да, Восток фантастичен. Даже сейчас. Там кумовской феодализм зачастую исполняет самые заветные желания. Пусть не всем, но сразу. И все ваши мечты там будут откорректированы реальной средой…



А мы? Очевидно, что не Запад. Скорее всего, и не Восток. Мы свои мечты не допускаем к сбыванию. Ну, разве, что в новогодних тостах. Поэтому смешны нам условия одних, не близка среда других.

Но все же так приятно, когда дух максимально сближается с телом…С Наступающим!