Роберто Габриэле: Кризис империалистического Запада: контрнаступление с осознанием неминуемого поражения

08:07 24.12.2024

L'AntiDiplomatico

Италия

Роберто Габриэле (Roberto Gabriele)

22 декабря 2024



Иранские протестующие сжигают флаги Израиля и США на ежегодном антиизраильском митинге в честь Дня солидарности с борьбой палестинцев за независимость в Тегеране - ИноСМИ, 1920,



Два конфликта - на Украине и на Ближнем Востоке - свидетельствуют о кризисе империализма, пишет Antidiplomatico. Россия укрепилась вопреки прогнозам Запада, а израильская агрессия на Ближнем Востоке лишь усиливает напряженность.



Два крупных конфликта, на Украине и на Ближнем Востоке, заставили империалистический Запад отступить и попытаться обратить вспять кризис, который кажется необратимым.

Следует помнить, что боевые силы в этих конфликтах не имеют особой мощи. На самом деле, хотя Украина получила от НАТО огромную поддержку в виде оружия, технологий, военной разведки и подготовки военных, ей пришлось вступить в конфликт с Россией, которая, вопреки прогнозам Запада, не погрузилась в кризис.



Напротив, Россия окрепла и преуспела в экономическом и технологическом плане, что сделало необратимым исход конфликта, который пока не завершился, но ведет к распаду Украины, если только западные лидеры не решат изменить ситуацию в целом и перейти к прямой и глобальной войне с Россией. В случае развития такого сценария баланс сил выйдет на более высокий уровень, однако большинство из нас уже не узнают, чем закончится противостояние.



В конфликте на Ближнем Востоке ситуация и соотношение сил были и остаются иными. Здесь Запад смог усилить атаки, не сопоставимые с мощью Фронта Сопротивления. Этот Фронт хотя и обладал высокой боеспособностью, не смог с легкостью противостоять разрушительной силе израильского государства, которое является передовой линией западного империалистического блока. Геноцид палестинцев в Газе, разрушения в Ливане, ежедневные бомбардировки Сирии и подготовка полномасштабной войны против Ирана стоят на повестке дня Израиля и его сторонников. Это похоже на зарождение нацизма на Ближнем Востоке и напоминает действия нацистов в Европе до битвы при Сталинграде.



Сопротивление в этих условиях, несмотря на героизм участников, создает трудное положение на фронте: Газа разрушена, Ливан находится в опасности, а Ирану угрожают разрушительные атаки.

События в Сирии, как молния, ударили по фронту войны, изменив баланс сил в пользу Запада и Израиля.



Неужели все потеряно?

Есть два варианта. Один связан с войной на Ближнем Востоке, а другой - с усилением кризиса империализма и с его реальным потенциалом. Для того чтобы понять, как будут развиваться события, необходимо рассмотреть ситуацию как в Израиле, так и на империалистическом Западе.



В отношении Израиля вопрос состоит в следующем: насколько реалистична мечта Нетаньяху о Большом Израиле? Тактика уничтожения, которую применило израильское правительство в ответ на атаку седьмого октября, связана именно с этими планами. На самом деле, это был не только жестокий ответ на атаку ХАМАС. С началом конфликта на Ближнем Востоке у Израиля появилась возможность достичь более важных целей: попытаться завоевать Газу и Западный берег реки Иордан, расширить границы вглубь Ливана и, наконец, учитывая исход сирийских событий, закрепить контроль над Голанскими высотами и двигаться дальше.



Это мечта не только Израиля, но и всего империалистического Запада, который стремится усмирить Ближний Восток и обеспечить контроль над ним с помощью израильского жандарма. Удастся ли достичь этого с помощью войны? На основе исторического опыта мы знаем, что каждый раз, когда подобная мечта осуществлялась, это приводило к усилению кризиса. Следует тщательно проанализировать все варианты и сроки с учетом внутреннего кризиса израильского общества, которое не может больше жить в состоянии войны. Эта ситуация может привести к разрушительным последствиям для социума.



Помимо военного фронта, на котором Запад во главе с США концентрирует свои силы, существует также кризис самого Запада, связанный с экономическими проблемами и с удержанием позиций в международном противостоянии, а также глубокий социальный кризис. Победа Трампа и консолидация популистских, расистских и либеральных сил в Европе свидетельствуют о том, что правящие классы имперской системы объединяются для противостояния худшему. Италия также вовлечена в этот переходный процесс.



В подобной ситуации коммунисты должны выступать не как демагоги, повторяющие идеологические штампы, а как реальная сила, способная организовать движение за противостояние войнам и кризису, за которые так дорого платят рабочие. Для этого не стоит забывать о Ленине.