Футболист против француженки: Грузия на пороге двоевластия, - Игорь Кармазин

08:41 24.12.2024 24 декабря 2024,



Президент Зурабишвили отказывается покидать свой пост



24.12.24



В Грузии после некоторого перерыва с новой силой вспыхнули акции протеста прозападной оппозиции. Несколько дней подряд на улицы Тбилиси выходят тысячи людей, на этом фоне еще действующий президент Саломе Зурабишвили выдвинула правящей партии ультиматум. По ее словам, власти должны в течение нынешней недели - до 29 декабря - объявить досрочные парламентские выборы. "Известия" разбирались в ситуации.



В Тбилиси продолжаются митинги

В середине декабря акции протеста в Грузии переживали заметный кризис. Тогда правящая партия смогла вполне рутинно избрать нового президента, им стал депутат и бывший футболист Михаил Кавелашвили. Электоральная процедура, состоявшаяся в здании парламента страны 14 декабря, вопреки ожиданиям не вызвала никакого всплеска оппозиционной активности, на митинги несколько вечеров подряд выходили порядка 1–2 тыс. участников.



В выходные, однако, вместо окончательного затухания произошел новый всплеск. Так, вечером 21 декабря в Тбилиси состоялось порядка 20 различных шествий, в том числе марши сванов, аджарцев, студентов, любителей йоги, соцработников и многих других. Самой красочной стала акция танцоров, которые по ходу движения исполняли национальный танец хоруми. Оппозиционные источники в итоге насчитали 188 тыс. участников, цифра эта, очевидно, завышена, но различные видео показывают, что людей собралось действительно много.



Далее 22 декабря прошло девять различных шествий, которые в итоге соединились около здания парламента, на видеокадрах снова видны заполненные тбилисские улицы. Власть и оппозиция при этом по-разному объясняют причины нынешнего всплеска. Так, премьер-министр Ираклий Кобахидзе уверяет, что прозападные НПО и НКО объявили полную мобилизацию, чтобы показать "хоть какой-то результат". По его словам, протестные источники также занимаются откровенным подлогом, в том числе публикуют старые фото с прошлогодних митингов.



В свою очередь, в оппозиции говорят, что успех приносит новая тактика. Во-первых, протестующие отказались от уличных боев с силовиками и попыток штурма здания парламента, благодаря этому на акции стало приходить больше женщин, детей и пожилых. Во-вторых, специальные шествия для представителей разных сфер, профессий и возрастов помогают мобилизовать различные группы населения. Сами марши становятся похожи на веселый этнофестиваль с добавлением протестных лозунгов, такой формат хорошо воспринимается в преддверии новогодних праздников.



Следующая ключевая дата грузинского политического календаря - 29 декабря, в этот день должна пройти инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили. Полномочия пока еще действующего главы государства, сторонницы оппозиции и гражданки Франции Саломе Зурабишвили, истекут. Понятно, что если все пройдет по плану, то позиции протестного лагеря ослабнут.



В таких условиях в оппозиции раздумывают о срыве инаугурации. Известно, что Зурабишвили поначалу собиралась собственным решением объявить новые парламентские выборы. В итоге, однако, от этого сценария отказались, потому что такой шаг будет очевидным уголовным преступлением. Дело в том, что грузинское законодательство допускает назначение перевыборов, если ЦИК и Конституционный суд признают прошедшее голосование недействительным, но эти органы, наоборот, подтверждали легитимность процедуры.



В итоге на митинге 22 декабря Зурабишвили потребовала, чтобы до конца нынешней недели правящая партия сама объявила о назначении новых выборов. По ее словам, основателю "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили следует согласиться на переговоры. "Я готова, чтобы мы сели и решили, когда будут назначены выборы. Только дата должна быть согласована до 29 декабря. Я есть и буду президентом и верховным главнокомандующим", - объявила она.



В правящей партии уже ответили, что никаких переговоров ждать не стоит. Так, глава МИД страны Мака Бочоришвили сообщила, что претензии уходящего президента лишены оснований. "Это совершенно нелегитимное требование, но мы знаем, что этот человек не обращает внимания ни на Конституцию, ни на другие правовые нормы, когда речь идет о ее личных интересах", - отметила она. В свою очередь, депутат парламента Ладо Божадзе заявил, что следующие выборы пройдут строго по графику - ровно через четыре года.



При этом премьер-министр Кобахидзе говорит, что Зурабишвили 29 декабря придется оставить президентский пост. По его словам, если она этого не сделает, то может оказаться за решеткой. "Представим, что она укрепилась в президентской резиденции, в таком случае это будет считаться уголовным преступлением. Сажать в тюрьму 72-летнюю женщину может никто и не захотеть, но она точно принесет в жертву, подставит всех тех людей, которые будут рядом с ней", - утверждает он.



В правящей партии ждут прихода Трампа

Параллельно продолжается перетягивание грузинского каната на международной арене. Так, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ представило финальный отчет о грузинских парламентских выборах. Документ не дает однозначной оценки прошедшему голосованию, что позволяет сторонам читать его в свою пользу. Так, представители власти цитируют пункты, в которых говорится, что выборы в целом были хорошо организованы, все партии имели возможность свободно проводить агитацию.



В оппозиции обращают внимание на критику электорального процесса. Так, в докладе в том числе говорится о массовом давлении на избирателей, нарушении тайны голосования, халатном рассмотрении жалоб в поствыборный период, "жестоком подавлении протестов". После публикации документа четыре оппозиционные партии выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что доклад якобы создал основу для назначения новых выборов.



Вторым важным эпизодом стал визит в Тбилиси генсека Совета Европы Алена Берсе. По итогам поездки он сообщил, что договорился с грузинскими властями, что они подумают об изменении скандального закона об иноагентах. Для этого должна быть создана международная рабочая группа при участии чиновников и депутатов от "Грузинской мечты". Представители грузинских властей после этого заявили, что создание комиссии подтвердит легитимность правительства, положит конец попыткам изоляции.



В целом же в Тбилиси с нетерпением ожидают инаугурации в США избранного президента Дональда Трампа. Считается, что при нем отношения с Вашингтоном и Западом вообще резко улучшатся. "Дональд Трамп отметил, что его цель - освободить структуры США от всевозможных отходов deep state. Если он это сделает, то это напрямую затронет интересы Грузии, отношения между США и Грузией будут улучшены", - утверждает премьер Кобахидзе.



Что говорят эксперты

Грузинский аналитик Заал Анджапаридзе считает, что ситуация в стране может развиваться по двум сценариям.



- Первый предполагает, что Саломе Зурабишвили 29 декабря все-таки добровольно сложит полномочия. В рамках второго она забаррикадируется в президентской резиденции, полиция ее оттуда будет извлекать силой, произойдет громкий скандал, поднимется медийный шум. Я бы еще обратил внимание на ее заявление о том, что она остается главнокомандующим, то есть она может и выпустить некое обращение к вооруженным силам. В этом случае где-то на горизонте замаячит перспектива гражданской войны. Впрочем, я не думаю, что кто-то откликнется на ее призыв - ни полномочий, ни авторитета в военных кругах у нее нет, - отмечает он.



Российский политолог, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев говорит, что в ближайшие дни грузинской политической системе предстоит серьезное испытание.



- Госпожа Зурабишвили пребывает в параллельной реальности, ей очень не хочется оставлять президентский пост, но, в общем, одного этого желания недостаточно, есть еще вполне объективные результаты парламентских и президентских выборов. Наверное, в ближайшие дни мы увидим всплеск деструктивной активности. Но мне кажется, что правящая партия и правительство уверенно сдадут экзамен на прочность, смогут отстоять конституционный порядок, - подчеркивает он. Источник - известия

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