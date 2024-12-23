 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Михаил Павлив: План раздела Украины и коалиция противников Трампа. Орбан как главный миротворец и переговорщик в Европе
08:47 24.12.2024

Не имея возможности хамить и срываться в адрес избранного президента США Дональда Трампа, Зеленский и Ко, похоже, решили вымещать все свое недовольство развивающейся явно не в их пользу ситуацией на близком к Трампу премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

Так, на поступившее из Будапешта предложение Киеву и Москве заключить "рождественское перемирие" и провести обмен пленными, Зеленский прямо заявил, что "не пустит" Орбана в переговорный процесс. Больше того, он опустился до откровенных оскорблений и издевок над ним. Орбан на это ответил, что "не будет поддаваться на провокации", и лишь в очередной раз напомнил о своем предложении перемирия. Реакция Банковой не заставила себя долго ждать и уже на следующий день советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал премьера Венгрии "гонцом от Путина".

Вообще, все больше прямых и косвенных фактов, а так же инсайдов из Киева говорит в пользу того, что Зеленский с ближним окружением не очень то и рассчитывают сохранить свои посты по итогам "мирного процесса". Иначе трудно объяснить весь этот поток неприкрытого хамства в адрес Орбана, который, и это очевидно, все больше входит в роль не столько даже посредника, сколько "смотрящего" от Трампа в Европе вообще и Восточной Европе, включая Украину, в частности. Впрочем, какое никакое, но объяснение есть.

Последние события в Евро-Атлантике явно показывают, что в Европе при активном лидерстве Великобритания и Франция начинает формироваться антитрамповская коалиция. Активность которую сейчас развили Макрон и Стармер, их встречи и заявления говорят о том, что после 20 января Трамп столкнется с организованной фрондой из числа так называемых "союзников".

Цель – выработать средне-долгосрочную стратегию, которая, по мнению европейских антитрампистов позволит противостоять инициативам последнего в том числе в военно-политической, финансовой и экономической сферах. А кроме того, вставляя ему "палки в колеса", создать предпосылки для реванша демократов на промежуточных выборах 2026 года.

Вероятно, на эти маневры и на их поддержку, особенно Лондона, рассчитывают и в Киеве. Причем, если не здесь и сейчас, то, хотя бы через год, надеясь и на собственный реванш, в случае если сейчас придется отступить под давлением нового президента США.
Ну вот, и во всех этих комбинациях бельмом в глазу Лондона и Парижа, и особенно первых лиц киевского режима, является Виктор Орбан, лидер формирующейся, в свою очередь, альтернативной протрамповской коалиции в ЕС. Где соберутся, скорее всего, большинство стран Центральной, Южной и частично Восточной Европы.
Об этом хорошо сказал Габор Штир, руководитель отдела по внешней политике газеты Magyar Nemzet:
"Думаю, в день победы Трампа Орбан и его окружение в Будапеште открыли бутылку шампанского, потому что у них появилась надежда на "консервативный ренессанс". Теперь он происходит не только в Венгрии - это глобальное явление, в котором может помочь Трамп … Не будем забывать, что Орбан претендует на то, чтобы быть лидером европейских суверенистов, всей партийной семьи "Патриотов за Европу" … Да, Венгрия намного влиятельнее, чем ее объективные возможности".

Для самого же Орбана тема украинского кризиса это как раз инструмент с помощью которого он собирается давить на евробюрократов и нещадно критиковать политиков-участников нынешней антироссийской коалиции. Он прямо заявляет:
"Европа проиграла конфликт на Украине, хоть и пытается это отрицать, прибегая к коммуникационным трюкам. Попытки объяснить, что "победа - это поражение, а поражение - это победа" скорее напоминают роман Джорджа Оруэлла "1984". … Мы прожили в этой ситуации три года. То, что сейчас это может закончиться, похоже на то, когда ты можешь выйти из-под воды и отдышаться спустя долгое время. 20 января начнется новый мир, инаугурация Трампа - еще один шаг к прекращению конфликта, но это не конец".
И Орбан прекрасно знает о чем говорит. По имеющейся информации его команда разработала план разрешения украинского кризиса. План масштабный, детальный, говорят даже о восьми десятках страниц. По этому плану предлагается признать сложившееся положение "на земле", признать произошедшие территориальные изменения, а так же те, которые еще могут произойти. Так же, план предполагает принятие на себя обязательств Киевом и Евро-Атлантикой бессрочных обязательств о невступлении Украины в НАТО.
Кроме того в пакете договоренностей наличествует гуманитарный раздел касающийся вопросов языка, культуры и вероисповедания национальных меньшинств в незалежной.

Ну и вишенка на торте - создание демилитаризованной зоны под внешним управлением на территории от фактической ЛБС на момент остановки боевых действий и до условного "меридиана" проходящего с севера на юг, от границы с Белоруссией, приблизительно через Житомир, и до самой молдавской границы. Все что западнее "меридиана" - под контролем правительства Украины, все что восточнее - под коллективным внешним контролем. В рамках плана предполагается запуск большой коллективной программы восстановления территории незалежной, под внешним контролем. А для "огрызка" западнее Житомира – членство в ЕС, и, в своем роде, "план Маршалла".

И вот этот вот нетривиальный, скажем так, смелый план, по имеющейся информации, не просто принят к рассмотрению, а, в числе еще нескольких прочих, лежит в основе единого плана Трампа по урегулированию на Украине, который будущий президент США и его команда планируют презентовать после его инаугурации.
И лишним подтверждением того являются публичные заявления будущего советника по национальной безопасности США в администрации Дональда Трампа Майкл Уолтц в интервью CBS News о том, что в команде избранного президента внимательно изучат предложения премьер-министра Венгрии, а так же его упоминание о том, что Орбан постоянно общается с руководством России, и о том, что у него хорошие отношения с Дональдом Трампом.

Есть от чего нервничать и истерить Зеленскому и Ко.

Источник - Украина.ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735019220


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