В Израиле тихо сдох сионист-террорист Кузнецов - в 1970 пытавшийся угнать пассажирский самолет из Питера в Швецию

08:48 24.12.2024

Помер старый сионо-террорист, фигурант №1 "Ленинградского самолетного дела"

Алексей Иванов



На российских новостных сайтах (израильские в расчет не берем) мелькают однотипные заголовки "Скончался советский диссидент", "Скончался советский диссидент Эдуард Кузнецов", "Умер диссидент Кузнецов", "22 декабря умер диссидент Кузнецов", "В Израиле умер диссидент Кузнецов", "На 85-м году жизни в Израиле умер советский диссидент Эдуард Кузнецов" и т.п. Агентство URA.RU вообще сопроводило публикацию траурными гвоздичками.



Але, господа - вы в курсе, что скопытившийся мерзавец в первую очередь был террористом, воздушным пиратом?



Несостоявшимся? Ну это как посмотреть - убивать он был готов, сколько угодно, каких-то моральных ограничений для него не было.



Вспомним т.н. "Ленинградское самолетное дело" 1970 года. Тогда группа радикальных сионистов планировала захватить советский пассажирский самолет. Намеревались лететь в Швецию, там попросить политическое убежище, а дальше уже перебраться в Израиль.



Инициаторами теракта были активисты сионистской подпольной ячейки чистокровный еврей Марк Юльевич Дымшиц (уроженец Харьковской области, который служил военным пилотом, решил перейти в гражданскую авиацию, однако не смог найти работу в Ленинграде, где проживала его семья) и Эдуард Самойлович Кузнецов (родился в Москве в семье еврея Самуила Герзона и русской по национальности Зинаиды Кузнецовой, учился на философском факультете МГК; к 1970-му успел отсидеть за антисоветскую агитацию, переехать в Ригу и поработать переводчиком с английского языка). Кроме них, в попытке захвата самолета для вылета в Израиль участвовали Сильва Залмансон (тогдашняя жена Кузнецова; играла внушительную роль, подбирая возможных участников теракта и осуществляя связь между ними), Иосиф Менделевич (будущий израильский раввин и член руководства Всемирной сионистской организации, ставший в 2017-м лауреатом премии Федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше" в номинации "Мужество"), полубезумный хохол Алексей Мурженко (экс-инспектор райфинотдела Ленинградского района Москвы, инициативно записавшийся в евреи и отсидевший за ведущую роль в создании подпольной ультралевой группы "Союз свободы разума"; впоследствии входил в руководство Американской секции общества советских политзаключенных), такой же шабесгой Юрий Федоров (экс-член "Союз свободы разума, впоследствии основатель еврейского фонда "Благодарность" в Нью-Йорке), Израиль и Вульф Залмансоны (братья С. Залмансон), Лейб/Арье Ханох, Мэри Менделевич (жена Л. Ханоха, сестра И. Менделевича), Борис Пэнсон, Анатолий Альтман, Мендель Бодня, плюс сожительница М. Дымшица Алевтина с дочерьми Елизаветой Дымшиц и Юлией Дымшиц. Среди первоначальных идейных вдохновителей и организаторов также отметился (в последний момент слился) вожак ленинградской подпольной сионистской группировки Гилель/Гиля Бутман, будущий юрист Управления государственного контролера Израиля.



КГБ не дремал. 15.06.1970 злоумышленников повязали у трапа самолета в аэропорту "Смольное".



Настоящим главарем попытки угона являлся именно Кузнецов. Хладнокровный, циничный русофоб, изначально готовый на "крайние меры". Наличие русской матери? Да бросьте.



▪️ Погодите, Эдуард, а вы - еврей?

▪️ Конечно, еврей.

▪️ Но вас воспитывала русская мать, а отец-еврей погиб на фронте в 1941 году, вы его даже не знали.

▪️ У меня как у полукровки была возможность выбрать национальность, и я решил, что буду евреем.



В дальнейшем террорист был приговорен к смертной казни, замененной на пятнадцать лет лишения свободы. Тель-Авивом и мировым еврейством объявлен "узником Сиона" ("Сахаров даже стал на пять лет дядей Кузнецова: для того, чтобы разрешили приезжать к Эдуарду в лагерь, Елена Боннэр назвалась его тетей"). В 1979-м освобожден в результате обмена на советских разведчиков. 16.05.1983 вместе с близким другом-педофилом Владимиром Буковским учредил международную ультраправую организацию "Интернационал сопротивления", которую финансировал Конгресс Соединенных Штатов; занял должность председателя ИС. Деятельностью организации руководили заместитель министра обороны США, один из идеологов еврейских неоконов Ричард Перл, постпред Штатов в ООН, член правления Международного республиканского института* Джин Киркпатрик, высокопоставленный сотрудник ЦРУ, криминальный магнат в области "черных алмазов" Альберт Жоли/Джолис, американский писатель, бывший троцкист Сол Беллоу/Соломон Белоус. ИС действовал в плотном контакте с Центральным разведывательным управлением США, сотрудничал с афганскими моджахедами, никарагуанскими контрас, ангольской УНИТА и прочими террористами. Если кто не знает, в Комитет поддержки "Интернационала сопротивления" входили, например, отвратнейший философ Андре Глюксманн (активный участник "Красного мая"-1968, яркий представитель связки "от троцкистов к неоконам"), экс-председатель Европарламента Симона Вейль, депутат британской палаты общин Уинстон Черчилль-младший, виолончелист-эмигрант Мстислав Ростропович. Кураторы закрыли ИС в 1988-м.



В Израиле Кузнецов возглавил (вместе с журналистом Георгием/Геором Морделем) первый в истории еврейского государства список русскоязычных эмигрантов "Самех" на выборах в Кнессет. Работал главным редактором новостного отдела на радиостанции "Свобода"**, создал и редактировал израильские русскоязычные газеты "Время", "Вести", издание MIGnews, литературный журнал Nota Bene. Женился на Ларисе Герштейн, исполнительнице песен Булата Окуджавы, которую потом десять лет подряд избирали вице-мэром Иерусалима.



Последовательно стоял на оголтело русофобских позициях, ненавидел Россию и не считал палестинцев за людей. Охотно вспоминал "Самолетное дело". "Я еще в школе мечтал удрать из России. [...] Меня бесило все, что я видел вокруг, я мечтал из этого выбраться. Я знал, что жизни у меня там нет и не будет. Меня тошнило. [...] Я искал возможность крупного скандала, начиная с возможности поджога любимой тещи на Красной площади, и включая все остальное. Я больше всего боялся, что нас возьмут до реализации. Мы оставили письмо, в котором заранее написали, что на посадку не пойдем. Мы написали это заранее. [...] Всего было арестовано 39 человек. Нас было 16, включая дочерей Марка Дымшица. И еще 23 человека были арестованы. Это и в Кишиневе, и в Одессе, и в Ленинграде. [...] Сделай я это не в 1970-м, а на два года раньше - перестреляли бы нас, и все. Но это был период, когда в СССР ухудшилась экономическая ситуация, и, соответственно, возникла разрядка. Детант. [...] Международный скандал-то состоялся! Никсон позвонил с личной просьбой Брежневу освободить меня и моего подельника Дымшица. Как сказал один мой знакомый прокурор: "У вас будет происходить замена высшей меры не по УПК, а по Никсону". [...] Мы подрубили один из столпов советской власти - закрытость страны", - говорил он. В интервью гордился тем, что "блатной язык в основном взят из иврита. Халява - это "халав", молоко. Его давали бесплатно, отсюда и пошло. "Шара" - это "шеар" (остаток), ловэ - ивритское слово "кредитор", "ботать по фене" - это "битуй беофен", малина - от "малон" (приют, место ночлега). Хана, шмон, шалава, ксива, параша - все ивритские слова". Констатировал, что "если бы не евреи, то не было бы революции". О нашем народе высказывался лишь в следующем ключе: "Что такое русская скрепа? Это чтобы у соседа корова сдохла и чтобы на халяву выпить можно было. Все".



ФЕОРовский сайт "Еврейский Петербург" выражает "глубочайшие соболезнования дочери Эдуарда Самойловича - Анат Залмансон-Кузнецовой, всем его родным, близким и друзьям".



Мы от соболезнований точно воздержимся. Угон самолета - это терроризм. Эдуард Кузнецов - террорист-русофоб. Так что, земля понятно чем.



* подрывная организация, признанная нежелательной в России

** внесена Минюстом в реестры иностранных агентов и нежелательных в РФ организаций