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Фуад Сафаров: Сирию вновь используют чтобы поссорить Россию с Турцией
09:13 24.12.2024

dikGAZETE
Турция
Фуад Сафаров
24 декабря 2024
Плоды мирной дипломатии Джавита Чаглара
dikGAZETE: третьи силы пытаются подорвать отношения России и Турции

Тайные силы снова предпринимают попытки подорвать отношения Москвы и Анкары, используя для этого ситуацию в Сирии, пишет dikGAZETE. Однако у них ничего не получится. Подобные попытки уже предпринимались раньше, в 2015 году, но России и Турции удалось преодолеть дипломатический кризис.

Сегодня взоры всего мира прикованы к последним событиям в Сирии. Бывший президент Башар Асад бежал в Москву. И никто не знает, что будет с Сирией в дальнейшем. Позиция России и Турции налицо. Но что касается планов и целей некоторых региональных держав и Запада, прежде всего Америки, то они вызывают много вопросов
На самом деле моя сегодняшняя тема - не Сирия
На днях, прочитав интервью бывшего министра Турции и известного бизнесмена Джавита Чаглара (Cavir Çağlar) газете "Hürriyet", я вспомнил последние события в Сирии. Почему?

В 2015 году российско-турецкие отношения обострились из-за сирийского вопроса. А 24 ноября того же года в регионе был сбит российский военный самолет. И Джавит Чаглар сыграл важную роль в урегулировании кризиса. Он взял на себя роль посредника между Россией и Турцией и первый выступил с соответствующими инициативами. В беседе с газетой Джавит поведал: "Я не иду на уступки, а ориентируюсь на решение. Когда наш уважаемый президент дал ему полномочия, он сказал две вещи: „Я не буду извиняться, не дам компенсацию. Вам нужно подобрать слова, которым будет рада и другая сторона". Мы нашли. Помог наш давний друг - президент Дагестана. От Демиреля (Demirel, турецкий государственный и политический деятель, бывший премьер-министр и президент Турции. - Прим.ИноСМИ.) я усвоил один урок: „Пусть неспособные помириться хотя бы не воюют"".
В то же время мне особенно понравились наставления господина Джавита: "Всегда можно написать историю успеха с нуля. Если вы предприниматель, вы не боитесь, вы настраиваете себя на успех. Вы не станете мастером своего дела, не будучи учеником. У меня нет такого понятия, как отчаяние. Я не сдаюсь. Я ищу выход и нахожу его".

Сейчас, вспоминая важную мирную дипломатию Джавита Чаглара и то, что происходит сегодня в Сирии, я не могу не задать следующий вопрос: если бы в 2016 году не был достигнут российско-турецкий мир при важной роли господина Джавита, что было бы сегодня, что происходило бы в Сирии?
Антитурецкие эксперты в России уже обвиняют Анкару из-за событий в Сирии. Тайные силы вновь предпринимают попытки подорвать отношения России и Турции. Теперь представьте: а если бы серьезный кризис между двумя странами продолжался...

Поэтому мы еще раз выражаем благодарность господину Джавиту. Конечно, мы также благодарим друзей Чаглара в России, которые очень помогли ему в этой мирной дипломатии.

Прежде всего бывшего первого вице-премьера Азербайджана, господина Аббаса Аббасова! Аббасов также является одним из тайных архитекторов российско-турецкого мира. Выступая в документальном фильме "Тайная дипломатия" на российском государственном телеканале "Россия-24" в 2017 году, Джавит Чаглар рассказал, что Аббасов очень помог ему в Москве в процессе достижения мира между Россией и Турцией. Чаглар отметил, что через Аббасова он следил за процессом вместе с лидером Республики Дагестан РФ Рамазаном Абдулатиповым. "Аббасов мне очень помог. Это бывший соратник Гейдара Алиева (экс-президента Азербайджана), он проработал у него 12 лет", - добавил турецкий бизнесмен.

Между тем в 751-страничной книге Хулуси Тургута (Hulusi Turgut) "Джавит Чаглар / Бурная история жизни", опубликованной Doğan Kitap, Джавит Чаглар описывает свою встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом: "Я сказал: „Господин президент, у меня много друзей, которые работают в окружении Путина, в нижнем аппарате. Важнейший человек канала, который я буду использовать, - это президент Дагестана Рамазан Абдулатипов. Он был вице-премьером при Ельцине, высокая политическая фигура. Другой мой друг - правая рука Гейдара Алиева Аббас Аббасов. Он сейчас тоже в Москве, и у него очень хорошие отношения с Кремлем". Господин Аббас в то время жил в Москве. Я связался с ним по телефону и поднял вопрос. Мы решили встретиться в Москве".

Аббасов, имеющий влияние в России, является одной из важных фигур, выступавших посредниками в улучшении отношений между двумя странами за семь месяцев кризиса. Аббасов значительно содействовал контактам и работе Чаглара в России и российской столице. Аббасов - это в то же время близкий друг бывшего лидера Дагестана Абдулатипова и один из тех, кто следил за процессом примирения в России.

Вклад Аббасова был также упомянут на церемонии вручения Джавиту Чаглару, вошедшему в историю как "человек, разрешивший самолетный кризис между Россией и Турцией". Он был награжден Владимиром Путиным в Кремле четвертого ноября 2017 года.

Таким образом, давайте не будем забывать тех, кто внес немалый вклад в российско-турецкий мир, прежде всего Джавита Чаглара, в тот позитивный процесс, когда стороны отступили от грани войны и дошли до нынешних дней. Давайте еще раз вспомним те трудные времена, познаем ценность мира и сохраним эту мирную атмосферу.

Источник - ИноСМИ
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