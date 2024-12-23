Российский сухогруз Ursa Major затонул после взрыва на подходе к Гибралтару. Есть жертвы

09:34 24.12.2024

Российское торговое судно Ursa Major (с латинского "Большая Медведица") затонуло в международных водах между Испанией и Алжиром, сообщают Maritime Exexutive, El Español и La Verdad.



Двое членов экипажа пропали без вести, остальных 14 человек удалось спасти службе спасения морских судов, их доставили в испанский город Картахена.



Накануне, когда Ursa Major шло на восток к Гибралтарскому проливу, на судне произошел взрыв в машинном отделении, после чего оно отклонилось от курса и начало крениться, сообщают издания.



Капитан судна заявил, что на момент аварии оно перевозило пустые контейнеры.



Ursa Major - универсальный сухогруз, он находился в эксплуатации у "дочки" российской оборонной компании "Оборонлогистика", это ее самое большое судно, позволяющее перевозить грузы весом до 1200 т. Ursa Major отплыл 11 декабря из Санкт-Петербурга и направлялось во Владивосток, куда должно было прибыть 22 января, следует из данных сервиса для отслеживания судов Marine Traffic.