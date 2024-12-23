Министр обороны генерал Шухрат Халмухамедов возглавил Федерацию стрелкового спорта Узбекистана

09:50 24.12.2024

Министр обороны генерал-майор Шухрат Халмухамедов избран председателем Федерации стрелкового спорта Узбекистана. Он заявил, что основное внимание федерации будет сосредоточено на получении лицензий на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.



Министр обороны Узбекистана генерал-майор Шухрат Халмухамедов избран председателем Федерации стрелкового спорта, сообщила пресс-служба Минобороны. Внеочередная конференция федерации состоялась в понедельник.



Шухрат Халмухамедов заявил, что приложит все усилия для популяризации и развития стрелкового спорта в стране.



Он отметил, что основное внимание федерации будет сосредоточено на получении лицензий на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году и завоевании спортсменами страны призовых мест.



В работе конференции приняли участие министр спорта Адхам Икрамов, первый заместитель председателя Национального олимпийского комитета Отабек Умаров, генеральный секретарь НОК Ойбек Косимов и другие.



На мероприятии отмечалось, что одним из актуальных вопросов сегодняшнего дня является пропаганда здорового образа жизни среди населения, особенно молодежи, создание необходимой инфраструктуры и благоприятных условий для занятий спортом.



Напомним, 4 ноября президент Шавкат Мирзиеев подписал постановление "О дальнейшем развитии и популяризации видов стрелкового спорта".



Документ охватывает вопросы выявления и селекции спортсменов, улучшения системы подготовки профессиональных тренеров и других специалистов, строительство современных спортивных комплексов и организацию соревнований на системной основе.



Документом на военные округа и воинские части возложены задачи по развитию стрелковых видов спорта в соответствующих регионах (областях, районах и городах), выявлению и отбору спортсменов, подготовке их в качестве профессиональных спортсменов. Предусмотрено поэтапное создание стрелковых спортивных баз на дистанцию 10 м в центрах по подготовке к олимпийским и паралимпийским видам спорта.