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Путин принимает Рахмона в Питерской резиденции. Обсудят "острые вопросы" миграционной политики"
09:52 24.12.2024

Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон 24 декабря на встрече в Ленинградской области обсудят "острые вопросы" миграционной политики, а также ключевые темы взаимодействия в политической, экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Встреча пройдет в курортном комплексе "Игора" в Ленинградской области.

"Предполагается обсудить ключевые аспекты дальнейшего развития двухсторонних отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, обменяться мнениями по актуальным региональным вопросам. Конечно, будут обсуждены острые вопросы в миграционной области, об этом уже президенты договорились", - сказал Ушаков.

По его словам, президенты также обменяются мнениями об итогах председательства России в СНГ в 2024 году и будущем председательстве Таджикистана в 2025 году.

"Условились встретиться один на один, чтобы в спокойной обстановке обсудить всю текущую ситуацию в наших двусторонних отношениях, а также поговорить и по региональной проблематике, прежде всего, Афганистане. Конечно, с учетом близости Афганистана и Таджикистана", – сказал помощник президента РФ.

Эмомали Рахмон 25 декабря примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Ленобласти.

Ушаков отметил, что Россия – ведущий торговый партнер Таджикистана. В январе-сентябре текущего года объем взаимной торговли по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 10,1% – до $1,08 млрд.

РФ занимает второе место после Китая в числе лидеров по капиталовложениям в экономику Таджикистана с $1,6 млрд инвестиций. Россия обеспечивает около 90% потребностей таджикской экономики в нефтепродуктах. В российских вузах обучается более 36 тысяч студентов и аспирантов из РТ.

Источник - centralasia.media
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