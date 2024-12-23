Путин принимает Рахмона в Питерской резиденции. Обсудят "острые вопросы" миграционной политики"

09:52 24.12.2024

Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон 24 декабря на встрече в Ленинградской области обсудят "острые вопросы" миграционной политики, а также ключевые темы взаимодействия в политической, экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.



Встреча пройдет в курортном комплексе "Игора" в Ленинградской области.



"Предполагается обсудить ключевые аспекты дальнейшего развития двухсторонних отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, обменяться мнениями по актуальным региональным вопросам. Конечно, будут обсуждены острые вопросы в миграционной области, об этом уже президенты договорились", - сказал Ушаков.



По его словам, президенты также обменяются мнениями об итогах председательства России в СНГ в 2024 году и будущем председательстве Таджикистана в 2025 году.



"Условились встретиться один на один, чтобы в спокойной обстановке обсудить всю текущую ситуацию в наших двусторонних отношениях, а также поговорить и по региональной проблематике, прежде всего, Афганистане. Конечно, с учетом близости Афганистана и Таджикистана", – сказал помощник президента РФ.



Эмомали Рахмон 25 декабря примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Ленобласти.



Ушаков отметил, что Россия – ведущий торговый партнер Таджикистана. В январе-сентябре текущего года объем взаимной торговли по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 10,1% – до $1,08 млрд.



РФ занимает второе место после Китая в числе лидеров по капиталовложениям в экономику Таджикистана с $1,6 млрд инвестиций. Россия обеспечивает около 90% потребностей таджикской экономики в нефтепродуктах. В российских вузах обучается более 36 тысяч студентов и аспирантов из РТ.