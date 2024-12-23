Пространство для экспансии. стратегическая цель средних стран, - Андрей Школьников

10:23 24.12.2024

Зачастую сопоставимые по потенциалу и параметрам страны демонстрируют кардинально различный уровень субъектности и независимости. Если рассмотреть вопрос в горизонте последних 150 лет, как обычно и делают, для сопоставимости, то получится высокая корреляция с наличием устойчивой, способной передавать власть и традиции сквозь поколения элитой. В этом наблюдении будут исключения – СССР и ряд советских стран, где к власти приходили группы пламенных революционеров, но это будет расширением модели, подтверждающим основное правило.



Если поиск примеров и аналогов начать с более ранних времен, то окажется, что элиты или пламенные революционеры не являются обязательным и необходимым условием. Талантливый и харизматичный лидер с группой поддержки был способен обеспечить резкое усиление, а 2-3 сильных правителя подряд наращивали мощь и влияние кратно. Указанные тезисы и принципы можно брать за основу, но в современном мире эта модель не даст предсказательной силы. По мере развития этнических систем, стран и всего человечества, происходит усложнение общественной сферы, что необходимо учитывать в построениях.



В первой половине XX в. еще можно было говорить об актуальности моделирования с помощью линейной динамики, сейчас же требуется нелинейная динамика, парадигма детерминированного хаоса. По мере роста связанности как внутри стран, так и в мире в целом, происходит качественное усиление критериев и требований, необходимых для субъектной политики. В современных условиях герой во главе государства мало что способен сделать, практически все его силы и энергия будут уходить на внутреннюю борьбу, как с явными противниками, так и с сопротивлением социальным изменениям.



Важным критерием возможности проведения независимой политики является преемственность не только элиты, но и всей собственной административно-управленческой вертикали. Необходима среда, способная осознанно и продуктивно управлять важнейшими частями общественной сферы: экономика, наука и технологии, силовые структуры, смыслы и т.д. Вопрос не сводится к бюрократическому аппарату, как и не означает полный контроль государства над этими вопросами. Важны инструменты и понимание этого, возможность развернуть, распаковать в полноценную систему. Условно говоря, в случае разрыва научных связей с миром, не должно произойти катастрофы.



Банальное заключение, что чем ближе государственная система управления к "полному циклу", с воспроизводством управляющих кадров, ротацией, механизмами допуска, наличием лестниц для построения карьеры вне зависимости от происхождения и т.д., тем она устойчивее в условиях кризиса/ катастрофы. Талантливые индивиды должны иметь возможность пробиться и сделать карьеру, плюс не должно быть разрыва между поколениями в части передачи опыта.



Для примера, разговоры про отсутствие в России здесь и сейчас собственной системы управления экономикой и финансами, как первоочередной проблемы, важнейшей задачи и непреодолимого ограничения – алармизм. Ближайшие 10 лет, из-за распада мир-системы Pax Americana, у нашей страны будет значительное пространство для экспансии и расширения влияния, как и у остальных метрополий панрегионов и региональных держав, капиталистические в своей основе принципы расширения более чем адекватны этой задаче.



Достаточно будет адаптировать их под себя, вводя экономические и административные ограничения со стороны государства. Социализм был системным антикапитализмом, никто не мешает сделать промежуточную временную форму на основе известных принципов. В середине 30-х гг. вопрос общественно-научной (именно так, а не узкой только экономической) теории, максимально соответствующей новым вызовам, станет актуальным. Для ее создания есть интеллектуальный и практический фундамент (экономика И.В.Сталина).



В отношении средних стран, речь не столько о численности и площади, сколько о геополитическом влиянии на мировые процессы, вопрос воспроизводства системы управления, а не только элит, стратегический на ближайшие 10-15 лет. В этот период будет происходить разрушение старого мира, но для самостоятельной игры у них не хватит ресурсов. Важнейшая цель не нарастить, а сохранить геополитические позиции, стать младшим партнером, а не объектом, геополитическим слугой или холопом, не имеющим права даже на мысли о многовекторности. Последнее хорошо видно на примере стран ЕС последние 3 года.



В Восточной Европе вопрос собственной управленческой системы практически для всех проблематичен, сильна оглядка на внешнюю легитимацию и зависимость во всех сферах жизни. Для таких стран, как Словакия, Чехия, Хорватия, Румыния и т.д. наивысшим стратегическим приоритетом внутренней политики должно стать очищение системы власти, выдвижение национально ориентированных политиков. Тут будет хорош пример Дональда Трампа, который после победы в 2024 г. начал набирать команду несистемных и жестких неспециалистов, в надежде, что они смогут каждый на своем направлении ослабить / сломать переставшую работать систему. Ремонтировать и перестраивать будут уже другие люди.



И, да, проблема Украины и других средних и малых стран была в неспособности почувствовать разницу оттенков, они продавали себя в холопы, а потом удивлялись, когда их начинали очень сильно и больно бить за элементы "многовекторности"…