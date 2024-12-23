Трибунал над либералами. Империя стучится в наше сердце. А голос ее тих и нежен.., - А.Дугин

11:19 24.12.2024

Суверенное сердце и трибунал над либералами

нужна последовательная и необратимая идеологическая делиберализация общества

Александр Дугин



На мой взгляд, во внутренней политике стоит сочетать два принципа:



1. полной нетерпимости к предательству, русофобии, либерализму, шпионажу, иноагентам, носителям токсической woke-идеологии, коррупции;



2. открытости к любому творческому поиску, экспериментам, свободе воображения, непредрешенчеству, адогматизму, рывку в неизвестное.



То есть, с одной стороны, надо наращивать масштабы репрессий и степень давления на внутреннего врага и быть в этом вопросе непоколебимыми как СМЕРШ или опричнина, а с другой стороны, открывать любые заслоны на пути становления раскрепощенной русской мысли, помогать любому творческому импульсу, лелеять органичную и спонтанную созидательную активность народа, вовлекать в созидательный процесс массы, широкие слои общества.



Очень важно то, что Путин сказал про "суверенность в сердце". Это ключевое. Обеспечение суверенитета внешне подразумевает экстерминацию либералов, сепаратистов, террористов, коррупционеров, иноагентов и других врагов русского государства и русского народа. И прежде всего это означает Победу на Украине над Западом.



Но это отрицательная программа противостояния угрозам и вызовам.



А положительная программа состоит в интериоризации суверенитета. Это значит, что мы должны раскрыть свою цивилизационную идентичность в творчестве, созидании, утверждении. И тут не должно быть никаких априорных аксиом. Пусть будет полностью открытый патриотизм - пусть расцветают тысячи патриотических цветов. Надо лелеять все формы народной патриотической мысли. А вражескую мысль надо искоренять в зародыше. Железной рукой.



В советское время эти два направления перепутались. Особенно на позднем этапе. Ко внешнему врагу была бдительность, но нечто аналогичное - линейное, аксиоматическое - вводилось и в качестве позитивной повестки. Так и произошел застой, отчуждение, стагнация, вырождение.



А затем и вовсе все поменялось местами: к врагу стали проявлять толерантность и абсорбировать токсическое западничество и либерализм, а позитивная программа оставалась столь же линейной и догматической. Это привело к имплозии СССР, к катастрофе. Надо быть непреклонными в отношении врага и его идей, но активно культивировать русскую свободу, волю и творчество. То есть поступать строго наоборот по сравнению с проклятой перестройкой и дегенеративными предательскими 90-ми.



Мстить либералам не стоит. По крайней мере тем, кто отреклись от своих преступных и предательских заблуждений. Но либерализм должен быть отменен. Ведь либерализм - это и есть культура отмены. Если мы проявим к нему мягкость, он ответит нам, когда сможет, репрессиями, гонениями на русскую идею и традиционные ценности. Это мы уже видели. Либерализм - идеология тоталитарная, осуществляющая расправы в отношении своих противников. Это экстремистская идеология, раскалывающая общество. Это идеология русофобская, так как она строится на отрицании любой общественной онтологии, любого единства, и отвергает само представлении о русском народе, отказывает ему в бытии.



Это токсичное заблуждение.



И сейчас либерализм будет ликвидироваться и в самих Штатах. Он и там натворил такого, что терпение американцев лопнуло. У нас же в России либералы совершили еще больше преступлений.



Над либерализмом следует провести трибунал.



И совершенно логично, что его основные фигуры сейчас перешли прямо на сторону наших врагов, многие непосредственно воюют с нами на стороне украинских нацистов. Другие всячески помогают им словом, делом и любыми средствами. В феномене релокантов вся суть русского либерализма. Это просто человеческая мразь. И всегда было такой, и когда правила, и когда переходила на сторону врага. Лично либералов можно простить. Но относиться к вашим либералам надо как к бывшим нацистским преступникам. Раскаялись в содеянном - одно дело. Но а если нет? В таком случае нам надо действовать решительно. Нам нужна последовательная и необратимая идеологическая делиберализация нашего общества. Это такой же императив, как денацификация Украины.



Так говорит наше суверенное сердце. Империя стучится в наше сердце. А голос ее тих и нежен. Империя - это нечто внутри.