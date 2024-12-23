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ВС РФ пересекли реку Оскол и сформировали еще один плацдарм
11:56 24.12.2024

– итоговая сводка Readovka за 23 декабря

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 23 декабря в разрезе СВО. Русские войска создали новый плацдарм за Осколом, на этот раз южнее Купянска. Нардеп Безуглая констатировала, что рядовые украинские пехотинцы де-факто рабы, обреченные на гибель.

Ковка клещей



На Купянском направлении складывается угрожающая ситуация. К уже существующему плацдарму русских войск севернее Купянска в районе пгт Двуречная добавился еще один, но уже южнее города. Судя по кадрам с мест событий, ВС РФ сумели захватить частично уничтоженный мост через реку Оскол у села Кругляковка. Переправа в том районе попала под удар ВКС РФ еще осенью 2023 года, тогда был обвален один пролет. Мост между тем может снова начать функционировать для быстрой переброски техники – это тривиальная задача для танкового мостоукладчика.

На данный момент штурмовые подразделения русских частей уже находятся на западном берегу и зачищают от противника прибрежную полосу села Сеньково. Как и в районе пгт Двуречная, существенного сопротивления ВСУ не оказывают, и наши штурмовики быстро расширяют плацдарм на все Сеньково. Стоит обратить внимание, что украинское командование на Купянском направлении так и не смогло сыскать резервов для противодействия ВС РФ у пгт Двуречная. А в условиях появления второго плацдарма ситуация для Киева из патовой превращается в катастрофическую. Все, что есть у командования ВСУ на Купянском направлении, сковано боями в районе самой Купянской городской агломерации. На соседствующем секторе, который относится уже к Боровскому направлению, вражеские войска также не имеют возможности снимать силы и выручать соседей. ВС РФ атакуют от Стельмаховки и села Первомайское (Першотравневое) и прижимают к реке 110-ю бригаду ТрО, 77-ю аэромобильную бригаду и другие части ВСУ.

Киев упорно не хочет признавать прописную истину. Она гласит, что удерживать фронт противник более не в состоянии и единственное, что можно предпринять, это планомерное отступление за водную преграду. Так и протяженность линии обороны сократится, соответственно, повысится плотность самой обороны, да и река – надежный помощник в защите. Только так при дефиците сил можно надеяться на стабилизацию ситуации. Обороняясь в текущем формате, Киев пошел по заведомо проигрышному сценарию. Он вынуждает свои части держать растянутый по протяженности фронт ради медийных и мнимых политических выигрышей. Но Банковая сделала выбор в пользу того, что ВСУ обороняться уже просто не могут, и за это она уже начинает расплачиваться.

Совокупность приведенных факторов говорит о том, что ВС РФ планируют брать город в клещи. Для украинских войск катастрофа этим не ограничивается. Речь идет не просто о перспективном охвате города – все части противника, составляющие оборонительный периметр Купянска к востоку от населенного пункта, потенциально могут оказаться в котле.

Отработка заказа

Известная на Украине нардеп Безуглая прямо обвинила высшее военное руководство страны в потворстве разложению ВСУ.

"Армия разваливается и гниет именно из-за качества менеджмента и принимаемых наверху решений", – написала нардеп на своей странице в сети.

Многим может показаться, что она говорит про Зеленского. Нет, Безуглая отрабатывает заказ ОП и всех собак вешает именно на высшее военное командование, в частности на главкома Сырского. Для понимания глубины проблемы в украинских вооруженных силах стоит обратиться к еще одному высказыванию нардепа в соцсетях.

"Сегодня реальная пехота – а не те, кто может писать в Facebook [соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в РФ, и запрещена в России] – это рабство с билетом в один конец. И это рабство не из-за того, что россияне нападают, что является очевидным фактом, а из-за ежедневных тупых и отсталых решений военного командования и игнорирования потребности в профессионализме, правде и планировании. Я уже не говорю о том, что врачей, специалистов по ПВО, артиллеристов и т. д. следует совершенствовать, а не отправлять не по специальности, где они будут неэффективны и скоро погибнут", – написала Безуглая.

На Украине де-юре только 2 человека определяют то, как будут вестись боевые действия и решаться все вспомогательные вопросы. Это согласно 106-й статье конституции незалежной не кто иной, как президент – Зеленский, второй ответственный, это главнокомандующий ВСУ – Сырский.

Но партийная принадлежность и желание сохранить свой депутатский мандат не дадут Безуглой тронуть "работодателя". Как и год назад, провалы украинских войск потребовали озвучить горькую правду и назначить виновного, тогда на эту роль определили Залужного. Но сейчас ситуация в ВСУ ну настолько вопиющая, что Безуглой пришлось играть, как говорится, на грани фола. Все ради одного – замолчать вину первого лица армии незалежной и целиком возложить ее на второе. Важно помнить максиму, которая гласит: "каков царь, такие и генералы". Следовательно, Сырский, скорее, вершина айсберга. На Украине за время спецоперации сменился министр обороны, был заменен главком, множество раз сменялись командующие оперативными группировками ВСУ, руководители оперативного командования на разных направлениях и командующие родами войск. Но проблемы в армии незалежной никуда не делись, они лишь усугубились. Чье руководство привело ВСУ в состояние, о котором говорит Безуглая, вопрос риторический.

Набег белого медведя. Зачем Трампу Гренландия

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о желании Америки контролировать Гренландию. В ответ премьер-министр Гренландии Эгеде (который, в свою очередь, представляет также Данию, ведь именно ей принадлежит остров) категорически отверг идею продажи.

Публично озвученное желание Дональда Трампа вызвало массовую реакцию в духе "смешной дед забыл принять таблетки". Если же мы вспомним, зачем остров был нужен США раньше и в каком контексте о нем говорили всего несколько лет назад, то желание смеяться пропадет.

Во-первых, Гренландия уже использовалась Штатами в рамках холодной войны. Во времена противостояния с СССР на острове развернули авиабазу. Если посмотреть на глобус (именно на глобус, а не на карту), то Гренландия – это форпост, с которого куда удобнее летать к северным границам России, чем с территории самих США. Тогда американская база на острове была составной частью операции "Хромированный купол", когда в воздухе постоянно дежурили стратегические бомбардировщики с термоядерным оружием на борту. В 1968 в связи с этой операцией потерпел крушение американский бомбардировщик, и катастрофа привела к ядерному загрязнению с ликвидацией вполне чернобыльских "достоинств", причем данные об этом рассекретили только в 90-е годы.

Сейчас ядерное оружие – это, конечно, не свободнопадающие бомбы, но легче все равно не становится, наоборот. Просто вспомним, как вырос с тех времен трафик по Северному морскому пути, и оценим желание США приобрести территорию, откуда эту артерию можно будет держать под шахом.

Второй момент, который приковывает внимание политиков к Гренландии, это редкоземельные металлы. Они используются в высокотехнологичных областях промышленности – от машиностроения и металлургии до химпрома и радиоэлектроники.

Редкоземов в Гренландии, оценочно, 38,5 млн тонн из примерно 160 млн тонн на круг в мире (данные 2019 года). В настоящий момент 70% тех запасов редкоземельных металлов, которые находятся не в Гренландии, добывается в Китае. Совершенно не удивительно, что американцы хотели бы наложить руку на эту сокровищницу в контексте глобального противостояния с КНР.

Разумеется, Трамп не является сумасшедшим и вряд ли надеется, что Дания, хозяйка Гренландии, реально продаст США свое владение. Однако здесь новый президент Америки действует в своем любимом стиле силовой дипломатии. Если не удастся получить то, что он хочет, ударом напролом, он, безусловно, постарается приобрести богатства Гренландии, играя на своем образе непредсказуемого напористого типа, и может предложить датчанам сделку на своих условиях, когда те будут достаточно напряжены и выведены из равновесия. Само собой, существует масса способов использовать территорию и экономически, и с военной точки зрения, не доводя до официальной перекройки границ. Это понимают и в Копенгагене, и в Вашингтоне.

И, скорее всего, сейчас мы наблюдаем первый шаг перед предложением, от которого датчанам будет сложно отказаться.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735030560


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