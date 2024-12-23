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Новый котел захлопнут! Армия России взяла в окружение ВСУ в Макаровке
11:59 24.12.2024

Новый котел захлопнут! Армия России взяла в окружение ВСУ в Макаровке, - DS

- ️оссийские войска продвинулись навстречу своим в направлении Благодатного, что южнее Великой Новоселки, замкнули кольцо и взяли в полное окружение гарнизон ВСУ в Макаровке, сообщают украинские военные и рисуют киевские аналитики на своих картах. 

- ️ак, на карте DeepState указано "захлопывание крышки котла" силами ВС РФ и присутствие в Макаровке украинских войск.

- ️роме того, Минобороны сообщило, что российские войска освободили и расположенное севернее Макаровки Сторожевое.

- ️кружение Макаровки подтверждает и известный офицер ВСУ с позывным Алекс.
"Макаровка на юге от Великой Новоселки в полном окружении, надеюсь, высшие умы как-то планируют решать эту ситуацию", - заявил он.

- ️акже недавно в декабре ВСУ попали в оперативное окружение в "Успеновском мешке" под Курахово. DS писал, что выйти оттуда удалось не всем военным.

Источник - Операция Z: Военкоры Русской Весны
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