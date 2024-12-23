Оппонент Эрдогана: США расчленяют Сирию по примеру Югославии

12:04 24.12.2024

Алексей Албу. 23.12.2024



Далеко не все в Турции приветствуют действия Анкары, чьи прокси-силы захватили власть в Сирии, свергнув Башара Асада.



Протурецкие боевики действовали в интересах США, заявила в интервью "ПолитНавигатору" оппозиционный политик левого толка Сена Эркоч, вокалистка популярного в Турции музыкального коллектива Grup Yorum, чье творчество носит остросоциальную направленность.



Grup Yorum – проект, имеющий сотни тысяч последователей по всей Турции и многолетнюю историю противостояния с местными властями. Песни Grup Yorum поет практически вся молодежь, несогласная с политикой правящей партии. Творчество группы сумело сплотить в едином порыве, казалось бы, непримиримых противников – турок и курдов, оппозиционно настроенных к президенту Эрдогану.



В 2016 году турецкие власти запретили все выступления группы, обвинив ее в экстремизме, а участников объявили в розыск. Часть музыкантов были арестованы, однако в тюрьмах объявили голодовку, в результате некоторые из них погибли.



Однако на смену погибшим и арестованным музыкантам пришли новые.



