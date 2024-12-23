|Оппонент Эрдогана: США расчленяют Сирию по примеру Югославии
12:04 24.12.2024
Алексей Албу. 23.12.2024
Далеко не все в Турции приветствуют действия Анкары, чьи прокси-силы захватили власть в Сирии, свергнув Башара Асада.
Протурецкие боевики действовали в интересах США, заявила в интервью "ПолитНавигатору" оппозиционный политик левого толка Сена Эркоч, вокалистка популярного в Турции музыкального коллектива Grup Yorum, чье творчество носит остросоциальную направленность.
Grup Yorum – проект, имеющий сотни тысяч последователей по всей Турции и многолетнюю историю противостояния с местными властями. Песни Grup Yorum поет практически вся молодежь, несогласная с политикой правящей партии. Творчество группы сумело сплотить в едином порыве, казалось бы, непримиримых противников – турок и курдов, оппозиционно настроенных к президенту Эрдогану.
В 2016 году турецкие власти запретили все выступления группы, обвинив ее в экстремизме, а участников объявили в розыск. Часть музыкантов были арестованы, однако в тюрьмах объявили голодовку, в результате некоторые из них погибли.
Однако на смену погибшим и арестованным музыкантам пришли новые.
Анкара. Июль 2015. Концерт Grup Yorum
Сена Эркоч стала новым лицом Grup Yorum и вместе с оставшимися на свободе участники коллектива продолжает свою политическую и творческую активность. Концерты группы регулярно проходят в разных странах Европы и других частей света.
Очень важно, что Груп Йорум с первых дней конфликта на Украине поддерживала борьбу народа Донбасса, ставшего жертвой американского империализма. Представители коллектива посещали зону боевых действий в 2015 и в 2023 годах, а в апреле 2024 года дали полноценный концерт в Луганске и в военном госпитале Докучаевска, перед бойцами СВО.
Турецкую политику в отношении России часто можно характеризовать принципом "халва на устах, нож в шароварах". Однако, нужно помнить, что среди турецкого народа, как в самой Анатолии, так и в диаспорах Европы, есть приверженцы иного курса.
"ПолитНавигатор": Каково ваше мнение об экспансии в Сирии?
Сена Эркоч: Сирия была оккупирована американским империализмом и его пособниками, турецкой олигархией, Израилем и ХТШ.
Народы мира сталкивались с подобным сценарием в Югославии, которую империализм разделил на семь отдельных стран, а также в результате вторжения США в Ирак, которое, по их словам, должно было привести к "демократии", в результате вторжения в Ливию, где они боролись против так называемой "диктатуры Каддафи". То же самое мы могли наблюдать в Афганистане, где они потерпели поражение и откуда убрались восвояси.
Антиимпериалистическое сознание высоко на Ближнем Востоке. По этой причине США использовали в качестве инструмента своих эмиссаров – банды головорезов, сеющих ужас и страх.
США хотят заставить народы Ближнего Востока сдаться и провозгласить полное господство над ними.
Еще несколько месяцев назад лидер движения "Тахрир аш-Шам" Абу Мохаммед Колани был террористом, которого хотели казнить. Сегодня все западные СМИ пытаются представить его народам мира как "диссидента". Посмотрите на последнее изображение Колани. Какой у них похожий образ с Зеленским, не так ли? В конце концов, у них обоих одинаковый дизайнер: американский империализм и НАТО. Теперь нам хотят показать, что эта банда, этот террорист принесут "свободу" в Сирию? Они ничего не принесут, кроме крови, слез и жестокости.
"ПолитНавигатор": СМИ широко тиражировали слова президента Эрдогана, давшего понять, что сирийские города Алеппо, Идлиб, Хама, Дамаск и Ракка могли бы стать турецкими провинциями, если бы события Первой Мировой войны развернулись чуть иначе.
Сена Эркоч: Реджеп Тайип Эрдоган – является величайшим пособником американского империализма. Достаточно даже двух примеров, чтобы объяснить коллаборационизм власти.
Первое – империалистические горнодобывающие компании были возрождены в период правления Партии справедливости и развития (ПСР). Количество лицензий на добычу полезных ископаемых увеличилось с примерно двух тысяч в 2002 году до 300 тысяч сегодня.
Второе – ПСР распродала государственные активы на сумму 63 миллиарда долларов, однако, вместо них в Турции появилось 227 новых тюрем.
Эрдоган – представитель США. И сегодня он возглавляет Крупный ближневосточный проект под маской так называемого "умеренного ислама". Таким образом, он является непосредственным участником событий в Сирии.
"ПолитНавигатор": Как вы считаете, какова дальнейшая судьба Сирии?
Сена Эркоч: Все события на сирийской земле будут решаться сирийским народом. Это вторжение, конечно, не будет длиться вечно. Народы не согласятся на рабство.
Еще в мае этого года мы были в Дамаске, Алеппо и Латакии в знак солидарности с Палестиной. Сирийский народ открыл нам свое сердце. В каждом доме был свой мученик (шахид – человек, отдавший жизнь за идею, прим ред).
С 2011 года, когда начались нападения на Сирию, было убито около миллиона сирийцев. 13 миллионов человек остались без крова, а 6,5 миллиона были вынуждены покинуть свои земли.
Несмотря на все это, сирийский народ оказал сопротивление. Народ, который сопротивляется, знает, как восстать, даже если он потерпит поражение.
"ПолитНавигатор": Как вы думаете, какова будет дальнейшая судьба различных национальных и религиозных групп в Сирии, таких как курды, друзы, алавиты?
Сена Эркоч: Американский империализм осуществляет массовые убийства сирийского народа. ХТШ и Израиль залили Сирию кровью. Единственное спасение, как и везде, заключается в совместной борьбе против общего врага – США.