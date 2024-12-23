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    Таджикистан   | 
У Рахмона новые заместители по партии НДПТ
12:21 24.12.2024

Кто они – новые заместители Эмомали Рахмона в НДПТ?

Только один из них – опытный и известный политик, двое других – новые и малоизвестные фигуры.

Маликшо Неъматзода, Умеда Абдуллозода, Мирзокосим Каримзода

18 декабря 2024 года состоялся очередной съезд Народной Демократической партии Таджикистана (НДПТ). В отличие от Эмомали Рахмона, который вновь был избран председателем партии, все его заместители были заменены.



Маликшо Неъматзода, бывший глава Комитета по делам молодежи и спорта, экс-посол Таджикистана в Германии и бывший мэр города Нурек, был избран первым заместителем председателя НДПТ, заменив Абдуджаббора Азизи.

Мирзокосим Каримзода, председатель НДПТ в Согдийской области и Умеда Абдуллозода, заместитель председателя Комитета по делам женщин и семьи, заменили Хайриниссо Юсуфи и Асрора Латифзода на постах заместителей председателя партии.

Неизвестно, на какие должности были назначены освобожденные заместители или ушли ли они на пенсию.

Сегодня мы расскажем о том, кто такие новые заместители Эмомали Рахмона в партии, ведь только один из них известный и опытный политик, а двое других - новые и малоизвестные фигуры.

Маликшо Неъматзода

Маликшо Неъматзода, вероятно, единственный из новоизбранных заместителей Эмомали Рахмона в НДПТ, которого хорошо знает общественность. Ранее он занимал высокие государственные посты.

Общество знает его как чиновника с выдающимися ораторскими способностями и преданного пропагандиста. Те, кто присутствовал на его встречах, говорят, что он способен говорить часами на любые темы.

Краткая биография

Родился 11 февраля 1969 года в городе Кулябе. В 1994 году окончил Таджикский государственный университет (специальность: филолог, учитель пушту и таджикского языка и литературы). В 2005 году окончил Институт налогообложения и права. В 2009 году окончил Академию госслужбы при Президенте России (специальность: международный политолог).

Имеет дипломатический ранг советника I класса. Владеет русским, пушту и английским языками.

Когда в 2014 году он был назначен послом Таджикистана в Германии, он заявил, что собирается выучить немецкий язык. Однако неизвестно, освоил ли его.

Карьера

Трудовой путь он начал в 1986 году библиотекарем в Научной библиотеке Таджикского госуниверситета. С 1987 по 1989 годы проходил военную службу в городе Казакова. С 1989 по 1994 год учился в Таджикском государственном университете.

Имеет опыт работы в журналистике. С 1994 по 1997 годы был главным редактором издательства "Каломи Бадеъ" Арабского культурного центра. С 1997 по 1999 годы возглавлял частную компанию "Джалил". Чем занималась эта компания, неизвестно.

В 1999 году он впервые поступил на госслужбу, став советником регионального представителя Торгового представительства Таджикистана в Санкт-Петербурге, где проработал до 2001 года.

С 2001 по 2007 годы занимал различные должности в Исполнительном аппарате президента Таджикистана.

В 2007 году был назначен председателем Комитета по делам молодежи и спорта, где проработал до 2014 года. Именно на этом посту Неъматзода стал широко известен.

Достижения на посту главы Комитета

В этот период таджикские спортсмены участвовали в двух Олимпиадах (Пекин-2008 и Лондон-2012), завоевав три медали (одну серебряную и две бронзовые).

Однако участие таджикской олимпийской сборной в Лондоне-2012 вызвало скандалы. Один из иранских тренеров заявил, что ему не позволили попасть в олимпийскую деревню, тогда как 14-летний сын Маликшо Неъматзода там присутствовал. Некоторые СМИ также писали, что в Лондон вместе с ним поехала его секретарша.

Позже Маликшо Неъматзода прокомментировал эти заявления, назвав их безосновательными, и добавил, что его сын имел право быть на Олимпиаде. Однако почему туда поехала секретарша, так и осталось без ответа.

Работа на дипломатическом попроще

В 2014 году был назначен послом Таджикистана в Германии. В 2016 году его полномочия распространились также на Чехию и Польшу.

В первые годы дипломатической работы не было заметных инцидентов. Однако с 2015 года, когда в Таджикистане была запрещена ПИВТ и ее члены, а также другие оппозиционеры начали эмигрировать в Европу, особенно в Германию, Польшу и Чехию, начались сложности.

Оппозиционеры неоднократно устраивали акции протеста перед посольством. В 2018 году в Варшаве произошел конфликт между представителями таджикских властей на заседании ОБСЕ и оппозиционерами. После этого Маликшо Неъматзода был освобожден от должности посла.

В 2018-2020 годах он возглавлял Управление по работе с местными органами власти в Исполнительном аппарате президента. С января по ноябрь 2020 года был мэром города Нурек.

С 2 ноября 2020 года работал председателем Федерации независимых профсоюзов Таджикистана.

Женат, имеет троих детей и является кавалером ордена Шараф II степени.

Умеда Абдуллозода

Родилась 14 февраля 1984 года в Гиссаре. В 2007 году окончила Таджикский национальный университет (специальность: филолог). Работала учителем, затем аспирантом кафедры современной таджикской литературы.

С 2014 по 2020 годы была заместителем мэра города Гиссар. С 2020 года занимала пост зампреда Комитета по делам женщин и семьи.

Кандидат филологических наук. Владеет русским языком.

Мирзокосим Каримзода

Родился 17 сентября 1984 года в Худжанде. В 2011 году окончил Университет права, бизнеса и политики (специальность: юрист-международник).

Работал преподавателем, научным сотрудником и доцентом в Университете права, бизнеса и политики. В 2018 году стал начальником управления по делам молодежи в Согдийской области.

В июне 2023 года был избран председателем НДПТ в Согде. Быстрый карьерный рост Каримзода связывают с его усилиями по увеличению числа членов партии в регионе.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735032060


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