У Рахмона новые заместители по партии НДПТ

12:21 24.12.2024

Кто они – новые заместители Эмомали Рахмона в НДПТ?



Только один из них – опытный и известный политик, двое других – новые и малоизвестные фигуры.



Маликшо Неъматзода, Умеда Абдуллозода, Мирзокосим Каримзода



18 декабря 2024 года состоялся очередной съезд Народной Демократической партии Таджикистана (НДПТ). В отличие от Эмомали Рахмона, который вновь был избран председателем партии, все его заместители были заменены.



