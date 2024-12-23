Башкирам стоит помнить настоящих героев

12:26 24.12.2024 Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.



Илья Ухов

политолог



Свежая история со "спящей" и внезапно проснувшейся ячейкой экстремистской организации "Башкорт" (запрещена в РФ), заставившей извиняться группу башкирских подростков за фото с флагом Российской империи, поднимает вопрос исторического просвещения и работы с молодежью.



Накануне в соцсетях разгорелся скандал вокруг группы подростков в Башкирии, которые сфотографировались с черно-желто-белым флагом Российской империи, за что были затравлены местными националистически настроенными сторонниками экстремистской организации "Башкорт". Ребят нашли, и под угрозами расправы заставили записать ролик с извинениями на башкирском языке. Следует отметить, что против лидера "Башкорта" Руслана Габбасова в России возбуждено уголовное дело за организацию экстремистского сообщества, а сам он находится за рубежом и координирует своих сторонников дистанционно – впрочем, СК довольно оперативно вышел на след доморощенных пантюркистов, обнаружив местных исполнителей, теперь им грозит уголовное дело.



Попытки противопоставить некую "региональную" идентичность, да еще и с сепаратистским привкусом – крайне опасны, и, не получив отпора, рискуют дать ядовитые всходы в умах и душах самого перспективного, но при этом и самого уязвимого поколения.



Пользуясь пробелами в историческом просвещении, а порой и каким-то необъяснимым попустительством со стороны местных властей, в Башкирии начали себя довольно вольготно чувствовать радикалы, запугивающие адекватных, патриотичных и любящих Россию представителей башкирской молодежи.



Чего греха таить, еще с советских времен, в рамках ленинской политики национально-государственного размежевания, автономизации и коммунистического "нацбилдинга" активно культивировался и насаждался миф о "кровавом русском империализме", о "поработительной" политике Москвы, о национальном угнетении башкир. Отчасти это шло в мейнстриме огульного очернения всего имперского периода истории России, а отчасти являлось попыткой большевиков заигрывать с националистической интеллигенцией, которую в 1920-е годы активно рекрутировали в органы власти в национальных республиках.



Чтобы опровергнуть эти измышления деятелей вековой давности, а с ними и русофобов из запрещенного "Башкорта" с их тайными симпатизантами, напомним, что Башкирия входила в состав России, во-первых, постепенно, во-вторых, добровольно и, в-третьих, на крайне выгодных условиях.



Процесс добровольного вхождения башкирских племен в состав Русского государства начался еще при Иване Грозном и стал результатом завоевания Казанского ханства и, соответственно, крушения вассальной зависимости башкирских племен от ханской власти. В основном процесс получения "жалованных грамот" башкирским правителям от Москвы был завершен в 1560-е годы (после завоевания Сибирского ханства Ермаком зауральские башкиры также вошли в состав Русского государства).



Для понимания условий добровольного присоединения к России земель исторического Башкортостана надо помнить, что после распада централизованной Орды и возникновения на пространстве степной Евразии множества государств-продолжателей (Казанского, Астраханского, Сибирского ханств, Ногайской орды и т. д.) народности и родственные группы племен, которые оказывались без покровительства более и централизованного государства, попросту могли погибнуть. Это прекрасно видно на примере трех казахских жузов, которые в конце XVII – начале XVIII века подверглись жестким притеснениям со стороны Джунгарского ханства, устроившего нашествие на территории современного Казахстана. И только вмешательство России и переход казахских племен под власть России позволили им избежать полного порабощения джунгарами.



При вхождении в состав России башкирские племена получили защиту от территориальных поползновений со стороны агрессивных соседей. Но самое важное – присоединяясь к России, башкиры сохраняли свои земли и вотчинное землевладение. Это уникальные преференции, которые не получали другие народы при вхождении в состав России, позволили башкирам избежать попадания в крепостную зависимость. Также через вотчинное землевладение башкиры могли избежать и участи государственных крестьян. В Соборном уложении 1649 года эти права, данные в жалованных грамотах Ивана Грозного, прямо подтверждаются (глава XVI, статья 43):



"…У башкирцов, бояром, и окольничим, и думным людем, и стольником, и стряпчим, и дворяном московским, и из городов дворяном, и детем боярским, и всяких чинов русским людем, поместных и всяких земель не покупати и не меняти и в заклад и здачею и в наем на многия годы не имати…"



То есть прямо запрещалось у башкир отчуждать земли русским боярам и дворянам – неслыханные привилегии, недоступные по состоянию на 1649 год, к примеру, русским крестьянам.



Также в жалованных грамотах Россия обещала и свято соблюдала принцип невмешательства в религиозные дела башкир – им обещалось сохранение ислама и всего внутреннего уклада жизни.



В принципе русское правительство вплоть до 1740-х годов не вмешивалось во внутренние дела башкир, они жили на правах такой широкой автономии, что, к примеру, вели самостоятельные войны против ногайцев и казахов Среднего Жуза. Следует отметить, что хотя территория Башкирии была в значительной мере охвачена Пугачевским восстанием, тем не менее уже к концу XVIII века через введение кантонной системы управления начинает формироваться Башкирское казачье войско.



Благодаря деятельности генерал-губернатора Уфимского наместничества Осипа Игельстрома около 21 тыс. башкирских дворов было разделено на 103 юрты, которые управлялись назначенными им же юртовыми старшинами и их помощниками. Были также введены должности походных старшин и сотников, которые составляли костяк военно-административного управления войском. Башкирско-мещерякское войско (с включением в его состав Тептярских полков) просуществовало до 1865 года и играло крайне важную роль в пограничной охране южных рубежей России. Воевали башкирские полки и в Отечественную войну 1812 года, участвовали в заграничных походах русской армии и сражении Шестой антинаполеоновской коалиции (известный русский дореволюционный военный историк Сытин приводит цифру в 20 башкирских полков).



Если же говорить о героях и выдающихся представителях башкирского народа, то еще с советских времен идет перекос в сторону героизации участников пугачевщины и, в частности, соратников Салавата Юлаева, да и его самого. Но при этом умалчивается, что многие представители башкирской знати и военной элиты сражались на стороне центрального правительства. Как, например, начальник седьмого кантона Ишали Якупов, который остался верен присяге и воевал на стороне правительства Екатерины II, принимал участие в обороне Уфы от восставших. После подавления восстания получил в награду серебряную медаль. Или начальник пятого кантона Абдюк Чептаряков, участвовавший в Польском походе 1771–1773 годов и получивший за боевые заслуги звание походного старшины и саблю. Чептаряков также участвовал в подавлении бунта Пугачева.



Можно и нужно популяризировать подвиги и историю знаменитого дворянского рода Акчулпановых. Первый башкирский дворянин (неклассический тархан или бий из старых племенных разрядов) Кучербай Акчулпанов отличился в русско-шведскую войну 1788–1790 годов. Выслужился до чина капитана и получил право на потомственное дворянство, что по меркам сословного общества было крайне редким явлением. Его сын Аралбай принимал участие в Отечественной войне 1812 года, дослужился до звания войскового старшины, за сражение при Кобрине получил орден Святой Анны третьей степени.



Можно вспомнить и религиозного деятеля Габидуллу Курбангалиева, известного ишана, который хотя и был в 1912 году обвинен в "антирусских настроениях", тем не менее после начала Гражданской войны не принял идеологию отделения Башкирии от России и даже ее автономизации, провозглашенной большевиками. Курбангалиев остался в составе армии Колчака, с которой начал отступление из Уфы вместе с почти 2,5 тыс. башкирских семей. Кстати, приказ об аресте Курбангалиева, который привел в итоге к его расстрелу в тюрьме Стерлитамака, отдал не кто иной, как Ахмет-Заки Валиди – икона нациствующих башкирских сепаратистов, служивший тогда у большевиков председателем Башревкома.



Примеры можно множить и множить, да что далеко ходить – достаточно посмотреть на списки Героев Советского Союза из числа представителей башкирского народа во время Великой Отечественной. Да, широко известны подвиги генерала Минигали Шаймуратова – но этого недостаточно, нужно больше позитивных примеров героев и подвижников, положивших свою жизнь за Россию, за ее будущее, свободу и независимость.



Имперский флаг, над которым измываются экстремисты из "Башкорта", – это памятный флаг для истории башкир, как и других народов России. Именно Россия дала всем народам, входившим в ее состав, саму возможность выживания, нормального развития культуры, религии, экономики, науки и национальной самобытности. Доносить это до молодежи и не только – первоочередная задача педагогов и медиа. И делать это нужно на примерах героических сынов башкирского народа, сражавшихся за Россию. Источник - Взгляд

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