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Число депортированных из США граждан Узбекистана выросло в 6,5 раза
12:29 24.12.2024

Власти США депортировали на родину 572 узбекистанцев за девять месяцев этого года. Это в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Иммиграционная и таможенная служба США депортировала из страны 572 гражданина Узбекистана за январь-сентябрь этого года, следует из отчета американского ведомства.



Это в 6,5 раза превышает показатель за январь-сентябрь 2023 года, когда на родину было выслано 88 узбекистанцев. Для сравнения: за этот же период 2022 года было депортировано 55 граждан Узбекистана, 2021 года - 21, 2020 года - 49, 2019 года - 45 граждан.

В целом США выслали из страны около 271,5 тысячи иностранных граждан, что в 1,9 раза больше, чем за девять месяцев прошлого года. Эти данные свидетельствуют об ужесточении миграционной политики США.

На рост количества депортаций повлияли несколько факторов, которые привели к увеличению количества одобренных рейсов для депортации. В их числе - сниженные требования к уведомлениям о пассажирских списках и возможность выполнять чартерные рейсы по выходным дням.

В частности, "интенсивные дипломатические усилия" американских ведомств привели к увеличению количества чартерных рейсов в Восточном полушарии. В их числе был первый крупный чартерный рейс для депортации в Китай с 2018 года, а также рейсы в Албанию, Анголу, Египет, Грузию, Гану, Гвинею, Индию, Мавританию, Румынию, Сенегал, Таджикистан и Узбекистан.

Узбекистан опережает Россию, страны Центральной Азии и ряд других государств по числу депортированных:

Узбекистан - 572;
Россия - 464;
Афганистан - 132;
Таджикистан - 77;
Кыргызстан - 69;
Украина - 53;
Армения - 27;
Казахстан - 23;
Азербайджан - 13;
Туркменистан - 5.

Лидирующими странами по числу депортированных остаются Мексика (87 298), Гватемала (66 435), Гондурас (45 923), Сальвадор (15 284), Колумбия (14268) и Эквадор (12 921), куда были высланы десятки тысяч мигрантов.

В октябре 2023 года американская Служба таможенного и пограничного контроля сообщала, что свыше 13,6 тысячи граждан Узбекистана были задержаны при попытке попасть в США через Мексику. В ноябре в США заявили, что перестанут впускать в страну граждан Узбекистана, пытающихся въехать через Мексику. Вместо этого их начали содержать под стражей до разрешения их иммиграционного дела.

В декабре прошлого года почти 120 узбекистанцев, пытавшихся незаконно въехать в США, были возвращены обратно на родину. Большая часть граждан пыталась пересечь границу через Мексику.

Источник - Газета.uz
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