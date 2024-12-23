Число депортированных из США граждан Узбекистана выросло в 6,5 раза

12:29 24.12.2024

Власти США депортировали на родину 572 узбекистанцев за девять месяцев этого года. Это в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.



Иммиграционная и таможенная служба США депортировала из страны 572 гражданина Узбекистана за январь-сентябрь этого года, следует из отчета американского ведомства.



