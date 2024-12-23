 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 24.12.2024
16:48  Политический стендап: лучшие фразы казахстанских депутатов и чиновников
15:33  Экс-губернатору Курской области Смирнову поплохело на допросе у следователя. Спрятался в больничке
12:29  Число депортированных из США граждан Узбекистана выросло в 6,5 раза
12:26  Башкирам стоит помнить настоящих героев
12:21  У Рахмона новые заместители по партии НДПТ
12:04  Оппонент Эрдогана: США расчленяют Сирию по примеру Югославии
11:59  Новый котел захлопнут! Армия России взяла в окружение ВСУ в Макаровке

11:56  ВС РФ пересекли реку Оскол и сформировали еще один плацдарм
11:19  Трибунал над либералами. Империя стучится в наше сердце. А голос ее тих и нежен.., - А.Дугин
10:23  Пространство для экспансии. стратегическая цель средних стран, - Андрей Школьников
10:18  В Китае казнили за взятки главу СЭЗ Хух-хото (Внутренняя Монголия) Ли Цзяньпина. Ждал очереди два года
09:52  Путин принимает Рахмона в Питерской резиденции. Обсудят "острые вопросы" миграционной политики"
09:50  Министр обороны генерал Шухрат Халмухамедов возглавил Федерацию стрелкового спорта Узбекистана
09:45  Не прошло и трех суток. В центре Алматы восстановили подачу тепла
09:34  Российский сухогруз Ursa Major затонул после взрыва на подходе к Гибралтару. Есть жертвы
09:13  Фуад Сафаров: Сирию вновь используют чтобы поссорить Россию с Турцией
08:48  В Израиле тихо сдох сионист-террорист Кузнецов - в 1970 пытавшийся угнать пассажирский самолет из Питера в Швецию
08:47  Михаил Павлив: План раздела Украины и коалиция противников Трампа. Орбан как главный миротворец и переговорщик в Европе
08:41  Футболист против француженки: Грузия на пороге двоевластия, - Игорь Кармазин
08:37  Погранвойска Кыргызстана возглавил полковник Алимбаев (бывший губер Баткена)
08:07  Роберто Габриэле: Кризис империалистического Запада: контрнаступление с осознанием неминуемого поражения
08:00  Дмитрий Выдрин: Запад есть запад, восток есть восток. Предрождественские заметки
07:49  Владимир Скачко: Деменция демократии. США на пути от глубинного до несостоявшегося государства
07:45  Граждане Туркменистана отныне могут приезжать в Россию по единой электронной визе
07:39  "Чекист" полковник Шаменов возглавил Баткенскую область Кыргызстана
07:31  Уларбек Шаршеев освобожден от должности первого зампреда ГКНБ - директора Пограничной службы Кыргызстана
07:20  Запад понимает, что проигрывает.., - Владимир Овчинский
07:10  Совет улемов ДУМ России отозвал фетву о многоженстве после реакции Генпрокуратуры
06:59  На Гавайях началось извержение одного из самых мощных в мире вулканов Килауэа
06:44  Бишкек. Полковник Азамат Ногойбаев назначен начальником Академии МВД
06:36  Молдавия закипает без газа. Евросоюз намерен помочь команде Санду не провалить выборы, - Светлана Гамова
06:28  Зурабишвили напрашивается на арест. Новости грузинского майдана, - СП
01:50  Глеб Простаков: Как НЛО могут помешать Трампу
01:03  Хуситам хотят перерезать пуповину. В ответ на ракетные обстрелы из Йемена Израиль планирует ударить по Ирану, - Къ
00:59  "Будет большая война": ближневосточные монархии и Турция могут скоро исчезнуть, - М.Столяров
00:46  Израильтяне заявили о ликвидации главы службы безопасности ХАМАС Альбека
00:41  США включили зеленый свет Узбекистану на членство в ВТО, - Виктория Панфилова
00:20  Умбеталы Кыдыралиев избран новым президентом Национального олимпийского комитета Кыргызстана
00:07  Без иллюзий: Запад намерен воевать до победы, - Л.Поляков
Понедельник, 23.12.2024
18:41  Энергичный подход: зачем премьер Словакии прилетал к президенту России
18:38  Постарел за одну ночь: как стресс запускает механизм болезней
18:30  Авазжон Каримов назначен заместителем министра спорта Узбекистана
18:22  Одни потеряли в лице Асада ценного союзника, другие - врага, - Исмаил Айт Ахмад
17:22  Пауки в банке ВСУ: Безуглая разожгла громкий скандал
16:54  Сломанный "Компас": как британская корпорация лишила Казахстан миллиардов, - Orda.kz
16:45  "Орешник" против Patriot. Готов ли Запад на поединок с русским "гиперзвуком"? - Андрей Офицеров
13:49  Мозг - гниет. От чтения новостей (не шутка!), - Сьюзан Трэчмен
13:48  Продают все на Западе и едут в Россию: после Указа Путина к нам потянулись "духовные беженцы", - КП
13:31  Кирилл Бабаев: Россия медленно, но верно разворачивается на Восток
13:30  "Назревает грандиозный скандал": встречу Назарбаева с Путиным связали с новым делом "Казахгейт-2" в США
13:22  "Это другое": Запад нашел плюсы в терроризме, - Вл.Корнилов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Экс-губернатору Курской области Смирнову поплохело на допросе у следователя. Спрятался в больничке
15:33 24.12.2024

Бывший губернатор Курской области Смирнов попал в кардиоцентр после допроса
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов был вызван на допрос в Следственный комитет (СК) России. После беседы со следователями чиновник попал в кардиологический центр из-за проблем с сердцем.

Источник издания уточнил, что следствие вызвало Смирнова из-за его связи с задержанным ранее главой "Корпорации развития Курской области" Владимиром Лукиным. Бывший глава региона познакомился с ним, будучи первым заместителем гендиректора Фонда капремонта многоквартирных домов Москвы. Сам Лукин тогда занимал должность замначальника Мосжилинспекции.

Кроме Смирнова, на допрос вызвали его первого заместителя Алексея Дедова, который также должен был контролировать деятельность "Корпорации развития" региона. Как сообщает издание, решение по экс-главе Курской области примут после свидетельств Лукина.

Ленинский районный суд Курска арестовал гендиректора "Корпорации развития Курской области" Владимира Лукина по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Возглавляемая подсудимым корпорация была генеральным подрядчиком, которая занималась возведением фортификаций в Курской области. В общей сложности на защитные сооружения выделили 15 миллиардов рублей, основная часть из которых была перечислена небольшим компаниям, существующим менее года.

С июля по август 2023 года Лукин уволил первого подрядчика и заключил договор с новым, переведя ему около 80 процентов от стоимости договора - при этом цена за выполненные работы прошлым подрядчиком не была учтена. Таким образом, ущерб бюджету региона составил около 170 миллионов рублей.

Врио главы Курской области Хинштейн освободил Лукина от должности
Врио главы Курской области Александр Хинштейн освободил главу "Корпорации развития Курской области" Владимира Лукина от его должности. Поводом стало предъявленное чиновнику подозрение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Поручил освободить от должности главу Корпорации: да, презумпцию невиновности никто не отменял, но находящийся под стражей человек объективно не может сегодня ей руководить. (Как, будучи в СИЗО, он будет, например, подписывать текущие документы?)

Александр Хинштейн
врио главы Курской области
Хинштейн подчеркнул, что сама корпорация должна подвергнуться комплексной проверке, поскольку арест ее генерального директора стал "тревожным сигналом". Врио главы региона сообщил, что уже отправил необходимый запрос в прокуратуру.

Источник - лента.ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735043580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Выездные встречи с жителями регионов проведут депутаты Сената
- Олжас Бектенов: Реализация Нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов позволит значительно снизить износ инфраструктуры
- Государство как хозяин и инвестор
- Государственный советник провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- Развитие транспортно-логистического потенциала страны обсудили на Правительственном часе в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Около миллиона человек в декабре текущего года посетили сельскохозяйственные ярмарки
- Подозреваемая в особо крупном мошенничестве экстрадирована из России
- О приговорах суда
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  