Политический стендап: лучшие фразы казахстанских депутатов и чиновников

16:48 24.12.2024 Алина Шашкина

Корреспондент



Для Казахстана уходящий 2024 год был насыщен событиями, как радостными, так и не очень. Обсуждая их на официальном уровне, казахстанские чиновники не раз демонстрировали выдающиеся способности к неожиданным и порой даже незабываемым высказываниям.



Tengrinews.kz собрал лучшие цитаты года - смешные, странные и те, что заставляют задуматься: "А точно это было сказано всерьез?"



Депутаты - главные по цитатам



Депутат в Казахстане должен быть заметным, ведь он представляет в Парламенте интересы граждан. Традиционно именно парламентарии позволяют себе резкие высказывания против тех или иных норм закона, беспорядка в разных сферах жизни и экономики, если он есть. И именно депутаты чаще других оказываются авторами ярких высказываний и героями новостей.



1. "Кто попало заезжает"



Помните скандальное высказывание чиновника о том, что на въезде в Астане нужно установить блокпосты? В январе депутат столичного маслихата Азамат Айтхожин заявил:



"Нужно скорее решать вопрос блокпостов. Театр начинается с вешалки, правильно? Когда мы заезжаем в столицу, кто попало заезжает. В Южный Казахстан приезжают граждане Узбекистана, Кыргызстана, пересекают границу, если вы уже встретите на блокпосту, почему вы жестко не подходите по документации? Неправильно - развернули целый автобус, и, пожалуйста, уезжайте. Все стремятся сюда, в столицу".



И прославился. На въезде в Астану даже установили его фото.







2. "Показывают стриптиз"



Депутат Мажилиса Тансауле Сериков в феврале раскритиковал Министерство туризма и спорта за "ненадлежащую поддержку паралимпийских дисциплин" и высказался о спорте на пилоне.



"В 180 видах спорта есть такие виды, как биатл, триатл, пентак, текбол, унифайт, керлинг, спортивное рыболовство. Знает ли Казахстан об их существовании? Есть еще один, где залезают на трубу и показывают стриптиз...", - сказал мажилисмен.



После этого, конечно же, поднялся скандал.



3. "Конфликты начинаются из-за длинного языка женщины"



Депутат Мажилиса Анас Баккожаев назвал "разговорчивых" женщин причиной семейно-бытовых конфликтов. Случилось это во время обсуждения поправок, ужесточающих наказание за бытовое насилие.



"Я поддерживаю предложенный законопроект. Только самый несчастный из мужчин решит поднять руку на женщину. Однако не все ссоры начинаются из-за побоев и драк. Поэтому должны понять и мужчин. С чего начинаются конфликты? Конечно, из-за длинного языка женщины...", - заявил Баккожаев.



Без комментариев.



4. "Займитесь делом, господа!"



Так мажилисмен Ерлан Саиров призвал правительство обратить внимание на нашествие саранчи в Казахстане.



"Несвоевременная обработка очагов размножения саранчи приведет к многомиллионным убыткам простых фермеров, для которых саранча не "халяльная еда", а настоящий вредитель. Так что прошу принять меры по спасению сельхозугодий и посевов нашего народа. Займитесь делом, господа!" - заявил Саиров в июне.



Коротко и по делу.



5. "Кто первый встал, того и тапочки"



Так депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек, известный своими эмоциональными выступлениями, высказался о добыче полезных ископаемых в Казахстане. Это случилось в октябре во время обсуждения поправок к Кодексу о недрах и недропользовании.



"Когда обсуждался кодекс о недрах, "зашла" лоббистская норма, когда на одного человека оформляется до 200 блоков. Один блок – это почти 2 километра территории. Получается, один недропользователь может обладать до 200 блоками. Это разведка и добыча полезных ископаемых. Кто первый встал, того и тапочки, - посетовал Базарбек.



Тогда мажилисмен выразил надежду, что новая версия документа решит эту проблему.



6. "Я хочу размножаться"



Ближе к концу года депутаты, вероятно, устали и начали заговариваться. Или нет?



В ноябре мажилисмен Анас Баккожаев, обсуждая законопроект об ответственном обращении с животными, снова оказался в центре внимания. Он сделал откровенное признание, чем рассмешил коллег.



"У любого биологического существа основная цель - это размножаться. И я хочу тоже размножаться, все хотят размножаться. И микробы, и все хотят размножаться. Правильно? Вы не смейтесь. Но, когда речь идет о стерилизации, мы лишаем животных этой возможности....", - сказал Баккожаев.



Важно отметить, что депутат просто усомнился в гуманности стерилизации домашних животных, но в итоге попал в эту подборку.



7. "Если бы у меня яичко вырезали..."



Интересно, что на этом Баккожаев не остановился. В декабре мажилисмены вернулись к обсуждению поправок, касающихся животных. И вот, что сказал парламентарий:



"Если бы у меня одно яичко вырезали, не дай Бог, неудобно говорить, но придется, я не считаю себя здоровым человеком. Я инвалид".



Ни убавить, ни прибавить.



8. "Строите какой-то штрафстан"



Депутат Мажилиса Азат Перуашев назвал нашу страну "штрафстаном". Так он выразил возмущение растущим числом штрафов в Казахстане.



"Сегодня 80 процентов поправок в законы носят репрессивный характер. Штрафы, штрафы, штрафы. Наши чиновники забыли, что государство должно не только штрафовать, но и подсказывать (...) Вы строите какой-то штрафстан", - сказал Перуашев на одном из заседаний Мажилиса в декабре.



Согласны с депутатом?



От акимов до министров



Другие высокопоставленные чиновники тоже нередко становились героями наших материалов.



1. "Ребят, у меня по русскому пятерка была"



В январе в Алматы произошло сильное землетрясение, о котором жителей "забыла" предупредить система оповещения. Когда журналисты подняли этот вопрос, "цифровой" вице-министр Асхат Оразбек заявил, что мобильные операторы отправили сообщения вовремя, они просто "не успели дойти". Свои слова чиновник подкрепил такой фразой:



"Ребят, у меня по русскому языку пятерка была в школе, я знаю...", - сказал Оразбек.



Исчерпывающе.







2. "Система даже "не почесалась"



О системе оповещения в Алматы также высказался депутат Мажилиса Ерлан Барлыбаев. В негативном ключе.



"...для чего тогда МЧС потратило более 1 миллиарда тенге на автоматизированную систему раннего оповещения? При том что эта система даже "не почесалась", когда штормило весь юг страны", - сказал депутат.



3. "Выйдите! Не быкуйте"



Авторами этих слов стал аким Пешковского сельского округа Федоровского района Амирбек Ержанов. За что и получил замечание.



Все произошло в январе в здании акимата на собрании местного сообщества. Трое сельчан пришли с обращением, однако аким попытался избежать встречи с ними. В ходе проверки Ержанов отрицал грубое обращение со своей стороны. Однако участники собрания подтвердили, что он все же произнес фразу "Выйдите! Не быкуйте!".



4. "Расстрелять самокатчиков"



В сентябре заместитель акима Астаны в шутку предложил... расстрелять самокатчиков. А дело было так: сначала в столичном маслихате предложили отказаться от брусчатки в парках и скверах города в пользу естественных тропинок. Первый заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов согласился, что это действительно станет преградой для самокатчиков.



Во время обсуждения вопроса кто-то из присутствующих в зале крикнул, что нужно запретить самокаты.



"Расстрелять надо еще", - пошутил замакима.







5. "Ты по-французски сейчас говоришь?"



Единственный в это списке человек, не являющийся депутатом или чиновником, - Станислав Черчесов. В октябре главный тренер сборной Казахстана по футболу оказался в центре скандала из-за шуточного вопроса. Во время пресс-конференции журналист задал тренеру вопрос на казахском языке, а Черчесов обратил внимание на то, что тот находился в форме клуба "Пари Сен-Жермен" и спросил у журналиста: "Ты по-французски сейчас говоришь?" Многие фанаты сочли это высказывание оскорбительным.



6. "Несексуальная профессия"



Председатель национальной геологической службы Ерлан Галиев на одном из брифингов выразил разочарование касательно собственной профессии, назвав ее несексуальной.



"Я вижу проблему в том, что профессия геолога перестала быть сексуальной, прошу прощения за такой странный эвфемизм. К примеру, когда люди слышат слова "айтишник" или "крутой юрист", у них сразу возникает ассоциация, что у него есть деньги, достаток, блогер там, успех и так далее. У профессии геолога такой популярности сейчас нет", - посетовал он.



Хочется спросить: и в чем он не прав? Источник - Tengrinews.kz

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