Год таджикского мигранта: боль, унижения и нарушение прав, - Asia-Plus

17:17 24.12.2024 Год таджикского мигранта: боль, унижения и нарушение прав



12:05, 23 декабря

Автор: Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



"Азия-Плюс" подытоживает, каким выдался уходящий год для наших соотечественников на чужбине, в первую очередь, – в России.



Запрещая детям мигрантов учиться в школах, Россия нарушает собственное законодательство и международное соглашение. И это лишь один пример того, как строились взаимоотношения между российской властью и таджикскими трудовыми мигрантами в уходящем году.



Оглядываясь на прошедший год, можно вспомнить всевозможные лишения, притеснения и унижения мигрантов: облавы с грубым нарушением прав человека, депортации и выдворения, запреты на проживание рядом со школами и детсадами, запрет на работу в том или ином секторе и прочее.



Но в это раз мы бы хотели остановиться на одном прецеденте, который достаточно ясно характеризует отношение российских властей к мигрантам. Речь об ограничении доступа детей мигрантов к школам.



Нелегитимный законопроект



17:29 11 декабря

Госдума запретила брать в школы детей мигрантов без знания русского



Госдума РФ 11 декабря этого года приняла законопроект, который направлен на запрет приема в школы детей мигрантов, не говорящих по-русски.



Инициативу внесла группа депутатов из всех думских фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой, возглавляющей Комиссию по миграционной политике.



За принятие этой инициативы проголосовали 409 депутатов, воздержавшихся нет, один депутат проголосовал против законопроекта.



Исходя из законопроекта, с 1 апреля 2025 года дети иностранцев при поступлении в российские школы обязаны будут сдавать тест на знание русского языка. Тестирование будут проводить бесплатно. Детей, не подтвердивших знание русского языка на достаточном для освоения школьной программы уровне, не зачислят в учебное заведение.



Также в школы не зачислят тех, кто незаконно находится на территории России. Согласно принятому закону, при приеме необходимо будет предоставить документ, подтверждающий легальность пребывания.



До этого, 9 декабря, законопроект, по данным "Интерфакса", поддержало правительство РФ.



При этом собеседник агентства признался, что "отказа в приеме на обучение в случае непрохождения тестирования на знание русского языка, не в полной мере согласуется с ч. 2 ст. 78 ФЗ "Об образовании в РФ", по которому иностранные граждане и лица без гражданства обладают равными с россиянами правами на образование на общедоступной и бесплатной основе".



14:20 9 декабря

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Допустим, федеральное законодательство – это внутреннее дело РФ, тем более, любые противоречия в таких случаях легко можно устранить внесением соответствующих поправок.



Другое дело – противоречие принятого законопроекта Соглашению о сотрудничестве в области образования, заключенного государствами-участниками СНГ. Это уже Россия подписала и ратифицировала данную договоренность.



В соглашении говорится, что "государства-участники гарантируют всем лицам, проживающим на их территории, равные права на образование и его доступность независимо от национальной принадлежности или иных различий.



Лица, постоянно проживающие на территории одного из государств-участников и имеющие гражданство другого государства-участника, получают образование на всех уровнях, а также ученые степени и звания, на условиях, установленных для граждан государства-участника, на территории которого они постоянно проживают".



Противоречение международному соглашению, подписанному и ратифицированному страной, автоматически приводит к нелегитимности любого внутреннего законодательства, кроме Конституции.



12:10 18 декабря

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Дело в том, что в российском законодательстве, как и в таджикском, существует определенная иерархия, которая используется, в том числе, в тех случаях, когда один нормативно-правовой акт противоречить другому.



- Первый (высший) уровень – Конституция РФ;

- Второй уровень – международные договоры РФ;

- Третий уровень – федеральные конституционные законы РФ;

- Четвертый уровень – федеральные законы РФ;

- Пятый уровень – указы президента РФ;

- Шестой уровень – постановления правительства РФ;

- Седьмой уровень – приказы министров и руководителей госслужб.



Предпочтение отдается документу, который в этой иерархии стоит выше, соответственно, нормы федерального закона считаются недействительными.



Более того, о нелегитимности одобренного правительством РФ и принятого Госдумой законопроекта однозначно говорится в Конституции РФ (ч. 4 ст. 15):



- Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.



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В главном (высшем) законе РФ говорится, что "законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ.



То есть, для того чтобы легитимизировать принятые Госдумой ограничения для приема детей мигрантов в школы, российским властям нужно выйти из соглашения со странами СНГ о сотрудничестве в области образования или же изменить собственную законодательную иерархию и провести референдум по внесению соответствующих поправок в Конституцию.



В противном случае, принятые Госдумой законодательные нормы будут считаться международным сообществом не действительными и любые ограничения на пути приема детей мигрантов в российские школы – нарушением прав мигрантов и членов их семей.



Показательная "порка" заступника



Между тем во время принятия законопроекта первый зампред комитета по делам СНГ Госдумы Константин Затулин предложил внести поправки, которые предусматривают возможность для детей без знания языка выучить его на бесплатной основе на базе государственных или муниципальных образовательных учреждений, передает РБК.



Он настоял на том, чтобы его поправка рассматривалась отдельно от других перед принятием законопроекта во втором чтении.



Представляя поправку, Затулин напомнил, что много лет занимается проблемой знания русского языка иностранными гражданами. "Есть разные решения – конфронтационные и неконфронтационные", – сказал депутат. Его поправка, объяснял он, позволит ввести дополнительную подготовку, чтобы дети, которые не знают русского языка, могли быть допущены к школе.



"Школа – не только место для образования, но и для воспитания. Если мы не согласны пускать их в школы, мы предоставляем их улице", – предупредил коллег Затулин.



Спикер Госдумы раскритиковал предложение Затулина: "Не надо под разными предлогами, особенно псевдогуманизма, брать и начинать придумывать отговорки, как отклонить этот законопроект. Его ждут наши граждане".



Перед рассмотрением законопроекта в третьем чтении, как пишет РБК, "депутаты продолжили критиковать Затулина". По оценке депутата "Справедливой России – За правду" Олега Нилова, подобные предложения делают "лоббисты бесконтрольной, неограниченной, нетрудовой миграции", для которых "уроки Сирии ничего не значат". "Справимся без мигрантов", – заключил он.



Представитель ЛДПР Борис Чернышов говорил о том, что если дети в России готовятся к поступлению в школу, то точно так же должны готовиться и дети иностранцев.



Вице-спикер Ирина Яровая уверяла, что сегодня принимается "очень важное, позитивное и конструктивное решение". По ее словам, незнание учениками языка приводит к конфликтам в школе, а это источник межнациональной розни.



Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поинтересовалась, где проживают избиратели Затулина, если они не поддерживают законопроект. Все остальные депутаты, уверила она, получили на него положительные отзывы от избирателей.



Парадоксально, что депутаты Госдумы жалуются на незнание мигрантами русского языка и в то же время препятствуют доступу детей мигрантов в школы – место получения знаний, в том числе языковых.



О каком количестве детей вообще идет речь?



Численность детей мигрантов в российских школах в 2023 году составила около 181,5 тыс. человек, из которых 178,9 тыс. (98,6%) имеют иностранное гражданство, а 2,6 тыс. (1,4%) – без гражданства.



При этом, по данным Росстата, общее количество школьников в России на начало 2022-2023 учебного года составляло более 17,7 миллионов человек. Доля детей мигрантов составляет всего 1,03% от общего числа школьников. Это наглядно демонстрирует, насколько незначителен масштаб проблемы.



Тем не менее потенциальное исключение даже этого небольшого числа детей из школ может иметь серьезные последствия для их дальнейшей интеграции, социальной адаптации и соблюдения базовых прав. Но делать из этой проблемы угрозу для всей образовательной системы страны – это очевидное преувеличение, которое, скорее, нацелено на создание негативного образа мигрантов, чем на решение реальных проблем.



По Конституции РФ, право на бесплатное образование имеет каждый ребенок, даже если он мигрант.



Недопустимое молчание



Между тем с момента принятия Госдумой законопроекта прошла неделя, а власти стран, подписавшие соглашение, в первую очередь Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, которые являются главными поставщиками рабочей силы в Россию, пока предпочитают хранить глубокое молчание.



Между тем представители Азиатского банка развития еще четыре года назад в своей публикации отмечали, что правительство Таджикистана должно заниматься регулированием оттока трудовых мигрантов, обеспечением их безопасности и благополучия, а также защитой их прав в странах пребывания.



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В публикации приводились многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются мигранты на чужбине. В частности, подчеркивалось, что большинство из них из-за низкой квалификации и правовой неграмотности, а также безысходности готовы принять любые условия работы.



"Такие условия приводят к трудовой эксплуатации со стороны работодателей, злоупотреблениям со стороны полиции и вымогательству со стороны преступников", – считают аналитики АБР.



Также отмечается ксенофобское настроение в России, о котором рассказывают мигранты по возвращении на родину. Указывается, что большинство мигрантов живут и работают в крайней бедности и суровых условиях в переполненных квартирах для экономии денег, что отражается на их здоровье.



Аналитики банка рекомендуют правительству для решения существующих проблем работать в тесном контакте с правительствами стран назначения. Также властям советуют находить новые рынки труда за рубежом и создавать возможности трудоустройства за пределами СНГ.



Задержание мигрантов в России



Авторы публикации подчеркивают, что мигранты являются главным двигателем стабильного сокращения бедности и экономического прогресса Таджикистана, которые нуждаются в незамедлительной поддержке.



Между тем в чиновничьей среде республики само упоминание мигранта является нежелательным, давно не говорят власти вслух и о его вкладе в социально-экономическое развитие страны.



Кормилец



Международные финансовые институты относят экономику Таджикистана к наиболее зависимым от денежных переводов в мире.



Соответствующие ведомства Таджикистана с 2013 года отказываются предоставлять сведения по денежным переводам мигрантов. Ранее такие данные были доступны на сайте Центробанка России, но после начала войны в Украине их засекретили.



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Между тем Всемирный банк, который является одним из главных партнеров правительства РТ по развитию и, соответственно, получает такие сведения, сообщает, что в 2022 году приток денежных переводов в республику "внезапно вырос" до $5,3 млрд (49% к ВВП), что почти вдвое превышает объем 2021 года – $2,9 млрд.



В 2023 году данная тенденция продолжалась, и по итогам года в республику поступило $5,7 млрд, что на 6,6% больше, чем в 2022 году.



До 2022 года наиболее крупный объем денежных переводов в Таджикистан был зафиксирован в 2013 году – около $3,7 млрд.



Таким образом, Таджикистан по соотношению денежных переводов мигрантов к ВВП еще более упрочил свою лидирующую позицию в мировом масштабе.



Отметим, что мигранты отправляют на родину иностранную валюту (рубль, доллар, евро), за счет которой покрывается огромный дефицит внешнеторгового баланса.



Дело в том, что экспортный потенциал Таджикистана в три раза ниже потребностей страны в импорте. Проще говоря, валютой, вырученной за счет экспорта продукции, покрывается только третья часть необходимых республике импортных товаров. Оставшиеся две трети нужной валюты, для приобретения за рубежом товаров, обеспечиваются за счет присылаемых мигрантами денег.



Денежные переводы мигрантов спасают таджикскую экономику.



Других заметных источников притока валюты, кроме денег мигрантов, а в меньших объемах кредитов и грантов международных доноров, просто не существует, а на наши деньги за рубежом никто ничего не даст.



Кроме того, аналитики международных финансовых институтов отмечают большое значение переводов для потребительского сектора Таджикистана, на котором, собственно, держится и экономика республики.



"Устойчивость экономического роста обеспечивается за счет потребительских расходов домохозяйств, обусловленных денежными переводами", – говорится в новом докладе ВБ о развитии Таджикистана.



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Говоря простыми словами, семьи мигрантов используют полученные от своих кормильцев средства для покупки товаров и продукции, а также оплаты услуг (электроэнергия, связь, транспорт и пр.).



Торговцы товарами и услуг, соответственно, за счет этих денег получают доходы, которые облагаются налогами, которые, следовательно, поступают в бюджет страны. Этими средствами покрываются расходы бюджета, в том числе они направляются на оплату зарплаты бюджетников, строительства тех или иных объектов и прочих нужд.



Существенное сокращение притока денежных переводов приведет к снижению оборота потребительского рынка и налоговых поступлений в бюджет, а около 70% доходов госбюджета Таджикистана составляют именно налоги.



Следовательно, ограничиваются возможности по бюджетным расходам, что может привести к урезанию финансирования тех или иных отраслей и секторов, а за этим последует опять же сокращение оборота денег со всеми вытекающими.



И это может продолжаться без конца, цепной реакцией затрагивая все направления жизнедеятельности страны. Источник - Азия-Плюс

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