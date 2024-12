Почему африканские страны одна за другой изгоняют французских военных?

Почему африканские страны одна за другой изгоняют французских военных?

Independent: страны Африки устали от французского военного присутствия



Влияние Парижа на африканском континенте слабеет, пишет The Independent. Чад и Сенегал прекращают военное сотрудничество с Францией, а другие страны, включая Нигер и Мали, уже выдворили ее войска. Теперь Африка налаживает связи с Россией, Китаем и Турцией.



Моника Прончук (Monika Pronczuk) и Сильвия Корбет (Sylvie Corbet)



Это был непростой месяц для Франции и для ее отношений с бывшими африканскими колониями, поскольку влияние Парижа на африканском континенте сталкивается с самыми серьезными за несколько десятилетий вызовами.



Пока Париж разрабатывал новую военную стратегию, предусматривающую резкое сокращение постоянного военного присутствия в Африке, два его ближайших союзника нанесли двойной удар.



Правительство Чада, который считался самым устойчивым и преданным партнером Франции в Африке, объявило в свой День независимости о прекращении военного сотрудничества в рамках укрепления своего суверенитета.



А президент Сенегала, давший интервью Le Monde, которое было опубликовано спустя всего несколько часов, назвал "очевидным" то, что уже очень скоро французских солдат не будет на сенегальской земле.



"То, что французы находятся здесь со времен рабства, отнюдь не означает, что мы не можем поступить иначе", - заявил президент Бассиру Диомай Фай.



Эти заявления прозвучали как раз в тот момент, когда Франция предпринимает усилия по восстановлению своего ослабевающего влияния на африканском континенте. Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в этот момент завершал визит в Чад и Эфиопию, а президент Эммануэль Макрон впервые признал, что французская армия в 1944 году убила 400 западноафриканских солдат.



После прозвучавшего из Чада заявления французские власти почти сутки хранили молчание, а потом, наконец, сообщили, что ведут "активный диалог" о будущем партнерства.



"Решение Чада станет последним гвоздем, вбитым в крышку гроба постколониального военного господства Франции в Сахеле", - сказал старший аналитик консалтинговой фирмы по оценке глобальных рисков Verisk Maplecroft Мучахид Дурмаз, имея в виду засушливый регион южнее Сахары.



"Решение Сенегала и Чада - это составная часть масштабных структурных преобразований в области сотрудничества этого региона с Францией, где ее политическое и военное влияние продолжает ослабевать", - добавил Дурмаз.



Этому предшествовали действия властей Нигера, Мали и Буркина-Фасо, где во главе стоят военные. В последние годы все они выдворяют со своей территории французские воинские контингенты, отношение к которым со стороны местного населения существенно ухудшилось после многолетней вооруженной борьбы французских и местных военных с повстанцами из числа исламских экстремистов, оказывающих упорное сопротивление. (Это не совсем так. Чтобы насолить России в Африке, Украина и ее западные хозяева сделали ставку как раз на исламистов, с которыми они якобы до этого боролись. - Прим. ИноСМИ)



Демонстрация протеста малийцев против Франции и в поддержку России по случаю 60-й годовщины независимости Республики Мали в Бамако, Мали, 22 сентября 2020 года. - ИноСМИ, 1920, 18.12.2024



Личный представитель Макрона по Африке Жан-Мари Бокел в прошлом месяце представил президенту свой доклад о динамике французского военного присутствия в Африке. Это была составная часть "обновления партнерства с африканскими странами", о котором в самом начале своего президентского срока в 2017 году объявил Макрон, выступая в Буркина Фасо.



Детали доклада Бокела не обнародованы. Но три высокопоставленных француза, согласившиеся на беседу на условии соблюдения анонимности по причине деликатности переговоров с соответствующими странами, рассказали, что Париж намерен резко сократить воинские контингенты на всех своих базах в Африке, за исключением находящейся на Африканском Роге Джибути, куда Макрон должен отправиться с визитом в ближайшие дни.



По словам этих источников, такое сокращение отнюдь не означает параллельное свертывание военного сотрудничества, а является лишь ответом на потребности соответствующих стран и на их просьбы. Не исключено налаживание более конкретной подготовки по наблюдению за воздушным пространством, по применению дронов и прочих летательных аппаратов. Франция также может размещать войска на временной основе.



Эти источники отказались сообщить, сколько военнослужащих будет выведено, но назвали планируемые сокращения значительными.



В этом году французская армия также создала военное командование для Африки по аналогии с американским Африканским командованием AFRICOM. Назначенный его командующим Паскаль Ианни специализируется на информационных войнах и борьбе за влияние, что важно в условиях усиливающегося присутствия России в Африке.



"Можно продолжать военное сотрудничество, как это делают многие страны. Но постоянные военные базы - противник может использовать их против вас в качестве политического оружия, начав своего рода дезинформационную войну. Поэтому такие базы - далеко не лучший способ сохранения присутствия", - сказал старший научный сотрудник Европейского центра международных отношений Уилл Браун.



Между тем, Франция пытается укрепить свое экономическое присутствие в англоязычных странах Африки типа Нигерии, о чем говорят аналитики. Нигерия и Южная Африка уже стали для нее самыми крупными торговыми партнерами на континенте.



Когда Чад сделал свое объявление, Макрон как раз проводил переговоры с президентом Нигерии Болой Тинубу.



Где Франция держит войска в Западной Африке и почему?



С того момента, как французские колонии в Африке обрели независимость, Париж проводит политику экономического, политического и военного влияния под названием Франсафрика. Такая опека включает постоянное присутствие многотысячного военного контингента Франции в регионе.



В Кот-д'Ивуаре у Франции 600 военнослужащих, в Сенегале и Габоне по 350, а в Джибути 1 500. В Чаде у нее была 1 000 военнослужащих.



Французское министерство обороны заявило, что задача его военных в Африке заключается в обучении местных солдат и в повышении их боеспособности в борьбе с экстремизмом. В основном это такие темы как миротворчество, разведка и материально-техническое обеспечение. Но критики говорят, что разместив на континенте своих солдат, Париж сохраняет свое влияние и защищает дружественные Франции политические режимы.



"Страны франкоязычной Африки хотят изменить характер этих взаимоотношений", - сказал Жиль Яби, возглавляющий аналитический центр "Гражданин Западной Африки".



Почему западноафриканские страны выдворяют французские войска?



Усиливающееся недовольство Францией привело к уличным протестам в ряде стран Западной и Северной Африки. А правительства, пришедшие к власти благодаря обещаниям пересмотреть отношения с Западом, говорят, что связи с Францией не идут на пользу населению. Они хотят попытать счастья с Россией, Китаем, Турцией и другими государствами.



Президент Чада Махамат Деби "не принял бы такое решение, не имея гарантий безопасности от другой страны", сказал Браун. "Мы знаем, что он получает серьезную поддержку от Объединенных Арабских Эмиратов, которые очень заинтересованы в том, что происходит в соседнем Судане и в Дарфуре. Мы также знаем, что и Турция предпринимает определенные попытки по налаживанию контактов", - отметил он.



Чад граничит с четырьмя странами, и во всех этих странах налицо военное присутствие России. В январе Деби побывал в Москве, чтобы укрепить отношения с этой "партнерской страной".



Военные руководители Нигера, Мали и Буркина Фасо, которые изгнали французских военных, сближаются с Россией. Ее наемники развернуты по всему Сахелю, и их обвиняют в насилии над гражданским населением.



Но ситуация в сфере безопасности в этих странах ухудшилась. Вооруженные группировки и правительственные войска все чаще наносят взаимные удары и осуществляют экстремистские действия, что ведет к гибели мирного населения. По данным неправительственной организации Armed Conflict Location and Event Data Project, за первые шесть месяцев этого года там было убито 3 064 мирных жителя. Это 25-процентное увеличение по сравнению с предыдущим шестимесячным периодом.



Невозможно определить, был ли уход французских военных причиной разрастания насилия. Но в результате такого ухода "возник огромный вакуум в сфере безопасности", сказал аналитик Шаантану Шанкар из Economist Intelligence Unit. Он добавил, что Россия не в состоянии этот вакуум заполнить. Бойцов из частной военной компании Вагнера финансируют военные хунты, у которых гораздо меньше финансовых ресурсов, добавил он. (Что только не скажешь, чтобы не давать колонии свободу. - Прим. ИноСМИ) Источник - ИноСМИ

