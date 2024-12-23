Транскаспийские маневры Астаны, - Сергей Кожемякин

17:24 24.12.2024

Транскаспийские маневры Астаны



В Казахстане отчитались о значительном увеличении перевозки грузов в обход России. Проекты открыто поддерживаются странами Запада, пытающимися воспользоваться ресурсами и геополитическим положением республики.



Человека, не очень хорошо знакомого со спецификой постсоветских государств Центральной Азии, многое может удивить и даже шокировать в поведении их руководства. Например, так называемая многовекторная политика. Власти не просто пытаются усидеть на нескольких стульях, выказывая радушие самым разным державам. Они открыто бравируют этим, видимо рассчитывая демонстрацией благоволения одним партнерам вызвать ревность (и последующие уступки) у других.



Совсем недавно, в конце ноября, в Казахстане принимали Владимира Путина, прибывшего с государственным визитом. Президент республики Касым-Жомарт Токаев не жалел красноречия для восхваления двусторонних отношений. "Для Казахстана Россия - стратегический партнер и надежный союзник, - говорил он. - Нас объединяют нерушимые узы дружбы, многовековое добрососедство и общая история. Опираясь на эти непреходящие ценности, наши государства выстроили содержательные взаимоотношения, обращенные в будущее. Казахстанско-российское сотрудничество достигло небывалого подъема, охватив практически все ключевые сферы взаимодействия".



В эти же дни министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, выступая перед депутатами парламента, назвал стратегической задачей снижение зависимости от России в вопросе экспорта нефти. Такую возможность, по его словам, предоставляет использование трубопровода Баку - Тбилиси - Джейхан. В настоящее время по нему транспортируется 1,5 миллиона метрических тонн нефти в год. Через Россию, для сравнения, с начала этого года прокачано почти 64 миллиона тонн. Но, уточнил Саткалиев, есть все возможности в ближайшее время увеличить экспорт по альтернативному маршруту до 20 миллионов тонн. "Есть заинтересованность в развитии и постепенном увеличении объемов поставок казахстанской нефти в этом направлении - как с нашей стороны, так и со стороны азербайджанских партнеров", - добавил министр.



Одновременно с Путиным в Астане находилась специальный представитель Евросоюза по Центральной Азии Терхи Хакала. Она высоко оценила темпы сближения Казахстана с Брюсселем, похвалила власти республики за сотрудничество в борьбе с обходом Москвой санкций, а также указала на важность транспортно-инфраструктурных проектов. "Мы определенно хотим быть ближе и создаем новые формы связанности - Транскаспийский транспортный коридор", - заявила Хакала.



Впрочем, топливо - не единственный груз, который власти Казахстана хотят пустить по Транскаспийскому транспортному коридору. Об этом шла речь на конференции "Цепочки поставок, транспортные коридоры и отношения ЕС - Турция: на пути к большей взаимосвязанности" в Брюсселе. Участие в ней принял посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан. Заявив, что глобальные вызовы и изменения в цепочках поставок требуют создания устойчивых и эффективных транспортных коридоров, дипломат рассказал о вкладе в этот процесс Астаны. Так, по его словам, республика активно модернизирует порты Актау и Курык на Каспийском море, расширяет пропускную способность железнодорожной сети.



Еще одним шагом стал, как рассказал Баймухан, запуск координационной платформы. Ее цель - превратить Транскаспийский маршрут в современный мультимодальный коридор с кратчайшими сроками доставки порядка 60 миллионов тонн грузов в год. "Казахстан стремится быть не просто транзитной страной, но и активным участником глобальных процессов, направленных на повышение устойчивости и взаимосвязанности мировых рынков. Мы готовы к конструктивному диалогу и углублению нашего сотрудничества с Европейским союзом", - заключил посол.



В свою очередь, руководитель управления по анализу внутренних и внешних инвестиций комитета по инвестициям МИД республики Гаухар Кизатолла в середине декабря выступила со статьей на страницах журнала "Форбс Казахстан" - филиала влиятельного американского издания. Она подробно рассказала о том, что "Казахстан становится ключевым поставщиком критически важных минералов, укрепляя связи с ЕС, США и Великобританией для устойчивого экономического роста". С этой целью страна присоединилась к "партнерству по обеспечению безопасности полезных ископаемых", инициированному Вашингтоном.



Открыто признавая, что проект является ответом "альянса западных стран на доминирование Китая в производстве критически важных элементов", Кизатолла называет Казахстан "важным элементом этого уравнения". Астана, уточняет она, готова удовлетворить потребности западных держав в литии, галлии, барите, вольфраме, магнии, меди и других полезных ископаемых, необходимых для развития современной промышленности. "Растущий спрос на критические минералы открывает перед Казахстаном уникальные возможности, - подчеркнула чиновница. - Страна не только богата ресурсами, но и располагает необходимыми политическими и экономическими инструментами для интеграции в международные цепочки поставок".



Слова сопровождаются и вполне конкретными шагами. В ноябре в Актау на побережье Каспия началось строительство контейнерного хаба. Это совместный проект Актауского торгового порта и китайской компании "Порт Ляньюньган". Как отмечается, новый терминал позволит увеличить грузооборот гавани до 240 тысяч ДФЭ (двадцатифутового эквивалента - единицы измерения вместимости грузовых транспортных средств). Кроме того, в начале декабря Казахстан и Китай договорились организовать пробный рейс по перевозке литий-ионных батарей по Транскаспийскому маршруту.



Наконец, 17 декабря правительство с гордостью сообщило о достижениях Транскаспийского коридора в уходящем году. Так, общие грузоперевозки выросли в январе - ноябре на 63 процента - до 4,1 миллиона тонн, а контейнерные - в 2,6 раза, до 50,5 тысячи ДФЭ. "В проект активно вовлечены ключевые страны, такие как Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция, Китай и многие другие, что подчеркивает его важность для глобальной торговли", - заявили в кабмине. Вот так спокойно и даже торжественно руководство страны соглашается исполнять зависимую роль в чужих геополитических планах.



Сергей Кожемякин