Ильхаму Алиеву "стукнуло" 63 года

19:19 24.12.2024

В своем поздравлении президенту Азербайджана Владимир Путин отметил успехи в социально-экономическом развитии республики и укрепление ее позиций в мире.



"Трудно переоценить ваш личный вклад в построение и упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами", – указано в поздравительном обращении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.



Владимир Путин подчеркнул, что дорожит товарищескими отношениями с Ильхамом Алиевым, и выразил готовность укреплять российско-азербайджанское сотрудничество по вопросам региональной и международной повестки.



В завершение президент России пожелал азербайджанскому коллеге здоровья, счастья и благополучия.