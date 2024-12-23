Гарнизон ВСУ в Часов Яре отчаянно обороняется, но дни его сочтены..., - Р.Маркуш

23:02 24.12.2024

Часов Яр накануне полного разгрома: У попашего в котел гарнизона ВСУ перспективы самые печальные

Битва за город завершается по авдеевскому сценарию, и очень скоро враг сбежит из "фортецi"

Радомир Маркуш



23 декабря российские войска продолжили наступательные операции на Часов-Ярском направлении и, согласно заявлению главы ДНР Дениса Пушилина, освободили микрорайон "Северный" на севере Часова Яра.



С вражеской стороны эту информацию подтвердили медийный укровояка с позывным "Мучной юдинг" и военно-аналитический портал DeepState (заблокированный в нашей стране), правдорубство которого вызвало такую ярость у главкома Сырского, что тот решил призвать всех экспертов, включая главреда Романа Погорелова, на фронт. По мнению нардепки Марьяны Безуглой, это приведет к закрытию "единственного честного источника информации" в незалежной. Главком ВСУ уверен, что его подчиненные выясняют на картах ресурса, кто из их соседей уже сбежал - и принимают решение драпать самим, чтобы не попасть в окружение.



Кроме того, благодаря успешным боевым действиям русских штурмовиков микрорайон "Новый" тоже потерян врагом. По словам Анатолия Радова, которого процитировали эксперты Института изучения войны (ISW), "ВСУшники здесь прижались к лесу, территория восточнее в серой зоне, там и наши, и ВСУшники бывают регулярно".



Стало быть, под контролем противника в "фортецi" осталось два совсем небольших микрорайона - "Десятый" и "Новый Северный", а также часть завода огнеупоров. Любопытную информацию о последнем привел "Мучной юдинг": "Ситуация здесь довольно динамичная, с обеих сторон продолжаются интенсивные бои, украинцы контратаковали и смогли взять под контроль главный цех огнеупорного комбината. Также со стороны врага тоже происходят контратакующие действия в мкр."Северный", большая часть уже находится за противником и ставит нас в сложное положение, особенно для тех, кто сейчас на заводе".



Таким образом, проясняются подробности военной операции, которая наверняка станет переломной в многомесячной битве за Часов Яр. Наши сыграли в "поддавки" в цехе № 3 и фактически заманили в него лучшие пiдроздiли, навязав им вязкие бои, а тем временем штурмовой отряд группировки "Южная" ворвался в микрорайон "Северный" и заблокировал "хероев" в руинах завода огнеупоров.



Как пояснил Юрий Подоляка, "фактически те части противника, которые туда зашли, отрезаны от своих и находятся в отбитом ими цехе в окружении. В общем, ситуация здесь в довольно большой динамике, и никто не хочет противнику уступать. Упорство с обеих сторон запредельное".



Такую же информацию публикует "Военная хроника": "Одна из недавних атак противника принесла ему успех - он выбил наших штурмовиков из центрального зала огнеупорного завода. Однако наша атака в микрорайоне „Северный" обернулась для засевших на занятой части завода проблемой - они находятся теперь в окружении. Упорные бои продолжаются".



На форумах ВСУ матерят Сырского последними словами. Дескать, в Часов Яре после захвата "москалями" Калиновки и урочища Орлова на северном охвате сформировалась явно невыгодная для захисников конфигурация ЛБС, но вместо того, чтобы вывести побратимов, кто-то наверху по согласованию с главкомом бросил "хероев" прямо в западню, чем и воспользовались ВС РФ. Теперь за работу возьмутся русские летчики, которые проведут такую ФАБизацию главного цеха, что от "микол" останутся одни молекулы.



Все дело в плохих картах в руках Зеленского, считает украинская "телега". Сразу несколько популярных в 404-й милитари-блогеров, включая "ЗеРаду", пояснили, что после сдачи очередной распиаренной "фортецi" многие западные политики, в том числе Трамп, скажут Зеленскому "фи", тогда как ему, по сути, узурпатору, нужно доказать обратное, типа, он - эффективный лидер.



На Банковой серьезно считают, что потеря городов, причем сразу нескольких, приведет к свертыванию военной и экономической помощи со стороны Запада, после чего просроченного порвут на мелкие части нацики.



Наркоману напомнят об отказе от Стамбульского договора и обвинят в разгроме страны. Ну, а пока лучшие бригады ВСУ буквально истекают кровью в Часов Яре, оказавшись в крайне невыгодном положении.



Напомним, что российские бойцы фактически контролируют центральный микрорайон "Октябрьский" - самый высокий в городе, что позволяет истреблять "хероев" с закрытых артиллерийских позиций по наводке наблюдателей.



Согласно оперативке нашего Минобороны (от 23 декабря), подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику в Часов Яре, а также в соседних Дружковке и Константиновке. Всего в зоне ответственности этой группировки потери врага за прошедшие сутки составили до 400 укровояк.



По мнению шефа бандеровского портала "Информационное сопротивление", работающего в интересах Пентагона, гарнизон ВСУ в Часов Яре "начал проседать" после того, как русской десантуре удалось выйти на южную окраину поселка Григоровка, севернее "фортецi", а также не только удержать два тактических плацдарма на канале "Северский Донец - Донбасс" (первый по направлению Калиновка - мкр. "Северный" и второй по направлению мкр. "Канал" - мкр. "Октябрьский"), но и ощутимо их расширить.



Плюс ко всему наши бойцы продвинулись вдоль дороги Т-0504, южнее Часова Яра по направлению на село Ступочки. И хотя это продвижение было в принципе небольшим, буквально несколько километров на западном берегу канала "Северский Донец - Донбасс", однако именно этот территориальный успех позволил ВС РФ накопить штурмовые группы для атаки с юга не только микрорайона "Новый" (через лес, усложнив для ВСУ своевременное выявление их развертывания и выдвижения), но и в сторону карьера, улицы Циолковского и вообще Центрального пруда города.



Повторимся, что охватить "фортецю" долгое время не удавалось из-за канала "Северский Донец - Донбасс", открытый западный берег которого был тщательно заминирован и надежно прикрывался многочисленными расчетами FPV-дронов. Именно поэтому пришлось прорываться через городскую застройку.



Несмотря на длительную оборону, битва за Часов Яр приближается к логическому концу, причем по авдеевскому сценарию. Судя по всему, недолго осталось до финального драпа "хероев".