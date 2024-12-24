Узбекистан и Казахстан станут партнерами БРИКС

00:00 25.12.2024

С 1 января 2025 года Узбекистан и Казахстан официально получат статус стран-партнеров БРИКС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.



Помимо Узбекистана и Казахстана, в список новых стран-партнеров БРИКС вошли Белоруссия, Боливия, Индонезия, Куба, Малайзия, Таиланд и Уганда. Всего приглашения были направлены 13 государствам, и Россия ожидает ответы еще от четырех стран, пишет "Фергана".



Решение о создании категории стран-партнеров БРИКС было принято на саммите в Казани в октябре 2024 года. По словам Ушакова, накануне саммита объединение получило заявки от 35 стран на подключение к его деятельности в том или ином качестве.



Представители стран-партнеров будут приглашаться на отдельные заседания в рамках саммитов БРИКС и встреч министров иностранных дел, а также к участию в других мероприятиях объединения.



БРИКС (BRICS) объединяет девять государств: Бразилию, Россию, Индию, КНР, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Организация была основана в июне 2006 года.



До 2024 года в БРИКС входило пять государств – Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, по первым буквам которых и образовано название организации. С 1 января 2024 к ней присоединились еще 4 страны: ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет.