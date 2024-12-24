 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 25.12.2024
01:00  Левые и правые свергают европейскую элиту в 2024 году, - Молли О'Нил
00:56  Земная ось сопротивления. Федор Лукьянов - о политических итогах 2024 года
00:49  Братство последних времен: успех Анкары в Сирии подрывает исламское единство, - Ю.Кузнецов
00:48  Переворот в Сирии и драма христиан на Ближнем Востоке, - В.Малышев
00:44  Тучи по берегам Днестра: рискнет ли Молдавия напасть на Приднестровье? - О.Розанов
00:35  Португальский археолог А.Монтейру обнародовал карту с местами гибели сотен кораблей с золотом
00:34  КырКабмин утвердил Концепцию развития медиации в Кыргызстане. Очень-но нужная вещь...

00:22  В Сирии начались протесты в защиту христиан: сожжена рождественская елка
00:06  Фрэнсис Дернли: А если Россия не сядет за стол переговоров?
00:01  "Тысячу парусов" развернут с Хайнаня - Китай открыл первый коммерческий космодром
00:00  Узбекистан и Казахстан станут партнерами БРИКС
Вторник, 24.12.2024
23:02  Гарнизон ВСУ в Часов Яре отчаянно обороняется, но дни его сочтены..., - Р.Маркуш
19:19  Ильхаму Алиеву "стукнуло" 63 года
17:24  Транскаспийские маневры Астаны, - Сергей Кожемякин
17:19  Почему африканские страны одна за другой изгоняют французских военных?
17:17  Год таджикского мигранта: боль, унижения и нарушение прав, - Asia-Plus
16:48  Политический стендап: лучшие фразы казахстанских депутатов и чиновников
15:33  Экс-губернатору Курской области Смирнову поплохело на допросе у следователя. Спрятался в больничке
12:29  Число депортированных из США граждан Узбекистана выросло в 6,5 раза
12:26  Башкирам стоит помнить настоящих героев
12:21  У Рахмона новые заместители по партии НДПТ
12:04  Оппонент Эрдогана: США расчленяют Сирию по примеру Югославии
11:59  Новый котел захлопнут! Армия России взяла в окружение ВСУ в Макаровке
11:56  ВС РФ пересекли реку Оскол и сформировали еще один плацдарм
11:19  Трибунал над либералами. Империя стучится в наше сердце. А голос ее тих и нежен.., - А.Дугин
10:23  Пространство для экспансии. стратегическая цель средних стран, - Андрей Школьников
10:18  В Китае казнили за взятки главу СЭЗ Хух-хото (Внутренняя Монголия) Ли Цзяньпина. Ждал очереди два года
09:52  Путин принимает Рахмона в Питерской резиденции. Обсудят "острые вопросы" миграционной политики"
09:50  Министр обороны генерал Шухрат Халмухамедов возглавил Федерацию стрелкового спорта Узбекистана
09:45  Не прошло и трех суток. В центре Алматы восстановили подачу тепла
09:34  Российский сухогруз Ursa Major затонул после взрыва на подходе к Гибралтару. Есть жертвы
09:13  Фуад Сафаров: Сирию вновь используют чтобы поссорить Россию с Турцией
08:48  В Израиле тихо сдох сионист-террорист Кузнецов - в 1970 пытавшийся угнать пассажирский самолет из Питера в Швецию
08:47  Михаил Павлив: План раздела Украины и коалиция противников Трампа. Орбан как главный миротворец и переговорщик в Европе
08:41  Футболист против француженки: Грузия на пороге двоевластия, - Игорь Кармазин
08:37  Погранвойска Кыргызстана возглавил полковник Алимбаев (бывший губер Баткена)
08:07  Роберто Габриэле: Кризис империалистического Запада: контрнаступление с осознанием неминуемого поражения
08:00  Дмитрий Выдрин: Запад есть запад, восток есть восток. Предрождественские заметки
07:49  Владимир Скачко: Деменция демократии. США на пути от глубинного до несостоявшегося государства
07:45  Граждане Туркменистана отныне могут приезжать в Россию по единой электронной визе
07:39  "Чекист" полковник Шаменов возглавил Баткенскую область Кыргызстана
07:31  Уларбек Шаршеев освобожден от должности первого зампреда ГКНБ - директора Пограничной службы Кыргызстана
07:20  Запад понимает, что проигрывает.., - Владимир Овчинский
07:10  Совет улемов ДУМ России отозвал фетву о многоженстве после реакции Генпрокуратуры
06:59  На Гавайях началось извержение одного из самых мощных в мире вулканов Килауэа
06:44  Бишкек. Полковник Азамат Ногойбаев назначен начальником Академии МВД
06:36  Молдавия закипает без газа. Евросоюз намерен помочь команде Санду не провалить выборы, - Светлана Гамова
06:28  Зурабишвили напрашивается на арест. Новости грузинского майдана, - СП
01:50  Глеб Простаков: Как НЛО могут помешать Трампу
01:03  Хуситам хотят перерезать пуповину. В ответ на ракетные обстрелы из Йемена Израиль планирует ударить по Ирану, - Къ
00:59  "Будет большая война": ближневосточные монархии и Турция могут скоро исчезнуть, - М.Столяров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Узбекистан   | 
Узбекистан и Казахстан станут партнерами БРИКС
00:00 25.12.2024

С 1 января 2025 года Узбекистан и Казахстан официально получат статус стран-партнеров БРИКС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Помимо Узбекистана и Казахстана, в список новых стран-партнеров БРИКС вошли Белоруссия, Боливия, Индонезия, Куба, Малайзия, Таиланд и Уганда. Всего приглашения были направлены 13 государствам, и Россия ожидает ответы еще от четырех стран, пишет "Фергана".

Решение о создании категории стран-партнеров БРИКС было принято на саммите в Казани в октябре 2024 года. По словам Ушакова, накануне саммита объединение получило заявки от 35 стран на подключение к его деятельности в том или ином качестве.

Представители стран-партнеров будут приглашаться на отдельные заседания в рамках саммитов БРИКС и встреч министров иностранных дел, а также к участию в других мероприятиях объединения.

БРИКС (BRICS) объединяет девять государств: Бразилию, Россию, Индию, КНР, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Организация была основана в июне 2006 года.

До 2024 года в БРИКС входило пять государств – Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, по первым буквам которых и образовано название организации. С 1 января 2024 к ней присоединились еще 4 страны: ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет.

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735074000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Выездные встречи с жителями регионов проведут депутаты Сената
- Олжас Бектенов: Реализация Нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов позволит значительно снизить износ инфраструктуры
- Государство как хозяин и инвестор
- Государственный советник провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- Развитие транспортно-логистического потенциала страны обсудили на Правительственном часе в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Около миллиона человек в декабре текущего года посетили сельскохозяйственные ярмарки
- Подозреваемая в особо крупном мошенничестве экстрадирована из России
- О приговорах суда
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  