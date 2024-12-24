"Тысячу парусов" развернут с Хайнаня - Китай открыл первый коммерческий космодром

00:01 25.12.2024

Всего в Поднебесной пять космодромов

Дмитрий Капустин

24.12.24



Китай открыл свой первый коммерческий космодром на острове Хайнань грандиозным запуском ракеты-носителя "Чанчжэн-12". Теперь у Китая уже пять космодромов. Неудивительно, что на запуск собрались десятки тысяч зрителей, находившихся как вокруг, так и внутри прибрежного стартового комплекса.



Разработанная Шанхайским институтом проектирования аэрокосмических систем, ракета "Чанчжэн-12" является 22-м представителем семейства "Чанчжэн" - основой всей космической отрасли Китая. Стоит ли лишний раз говорить, что проектный институт принадлежит государству.



"Чанчжэн-12" - ракета по сути революционная. А все из-за диаметра в 3,8 метра. Большинство китайских ракет имеют диаметр 3,35 метра - это стандарт, установленный еще в 1960-х годах с учетом ограничений на железнодорожные перевозки.



Ракета-носитель оснащена двигателями, работающими на жидком кислороде и керосине, и имеет стартовую массу более 430 тонн. По данным разработчиков, она способна доставить космический аппарат общим весом более 12 тонн на низкую околоземную орбиту или спутники весом 6 тонн на типичную солнечно-синхронную орбиту (это уже на высоте 700 километров).



Как пишут Space News, "Чанчжэн-12" - это гораздо более экономичный вариант, чем предыдущая версия "Чанчжэн-7", которая была разработана для полетов людей в космос и используется для отправки грузовых космических кораблей на космическую станцию "Тяньгун".



"Чанчжэн-12" имеет гораздо меньшую массу при взлете (430 тысяч тонн против 597 тысяч тонн у "Чанчжэн-7") и не оснащена боковыми ускорителями. У нее также гораздо больший объем обтекателя полезной нагрузки, что делает ее потенциально очень полезной для китайских мегапроектов "Гован" и "Тысяча парусов". Только последний проект предусматривает запуск 14 тысяч спутников на низкую околоземную орбиту. А для этого придется запускать в среднем по 7 спутников каждый день до конца десятилетия.



Так что придется увеличивать количество запусков. Поэтому коммерческие космические компании в Китае уже разрабатывают ряд многоразовых ракет. Ну а Шанхайская академия технологий космических полетов, производитель "Чанчжэн-12" уже обнародовала планы по разработке многоразовых ракет-носителей на метане и жидком кислороде. Академия также провела успешное испытание вертикального взлета и вертикальной посадки (VTVL) с использованием испытательного изделия Methalox диаметром 3,8 метра.



Впрочем, куда интереснее не запущенная с космодрома новая ракета, а сам космодром. Это совместное предприятие правительства провинции Хайнань и трех государственных космических гигантов, включая China Aerospace Science and Technology Corp.



Строительство космодрома началось в июле 2022 года. И китайцам оказалось достаточно всего двух лет, чтобы завершить такой гигантский объект. Можно сравнить с российским "Восточным", который строился почти 5 лет (причем по ходу было опоздание почти в 2 года).



Причем строительство стартовой площадки № 1 на Хайнане было завершено еще в декабре 2023 года, и она предназначена для обслуживания ракет-носителей ""Чанчжэн-2".



Вторая стартовая площадка была достроена в начале июня. Она способна обслуживать 19 типов жидкостных ракет-носителей, в том числе ракеты семейства "Чанчжэн" и модели, разработанные 9 частными компаниями. Не только китайскими, кстати.



В совокупности новые стартовые площадки позволят Китаю увеличить количество космических запусков. Они также дают Китаю еще один прибрежный космодром (в дополнение к комплексу Вэньчан, также расположенному на Хайнане), а это значит, что обломки при запуске будут падать в океан, а не на сушу, как в случае со старыми внутренними космодромами страны.



- За счет увеличения количества запусков ракет можно добиться эффекта масштаба, что приведет к снижению общих затрат на один запуск, - говорит сказал Бянь Пэнфэй, руководитель проекта стартовой площадки № 2 в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV). - Для оптимизации эффективности обе стартовые площадки были специально спроектированы для обеспечения до 16 запусков в год, что гарантирует максимальную загрузку.



Китайские коммерческие компании, такие как Landspace, Space Pioneer и Galactic Energy, до сих пор ограничивались запусками с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны. Несколько коммерческих запусков также были осуществлены с морских космодромов в провинции Шаньдун. Чтобы было понятно, насколько сейчас в Китае развит спутниковый бизнес: в этом году страна планирует запустить около 100 спутников, из которых около 30 принадлежат коммерческим компаниям.