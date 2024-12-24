В Сирии начались протесты в защиту христиан: сожжена рождественская елка

00:22 25.12.2024

Причастных к варварству пообещали наказать



Сотни демонстрантов вышли на улицы христианских районов Дамаска во вторник утром, чтобы выразить протест против сожжения рождественской елки недалеко от Хамы в центральной Сирии.



Причастных к варварству пообещали наказать



"Мы требуем соблюдения прав христиан", - скандировали протестующие, шествуя по сирийской столице к штаб-квартире православного патриархата в районе Баб-Шарки.



Протесты начались спустя чуть более двух недель после того, как вооруженная коалиция во главе с радикальными исламистами свергла правительство Башара Асада, который позиционировал себя как защитник меньшинств в стране с суннитским большинством.



Демонстрант, представившийся Жоржем, сообщил агентству AFP, что протестует против "несправедливости по отношению к христианам": "Если нам не позволят жить в соответствии с нашей христианской верой в нашей стране, как мы это делали раньше, то нам здесь больше не место".



Протесты вспыхнули после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как бойцы в капюшонах поджигают рождественскую елку в христианском городе Сукайлабия недалеко от Хамы.



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По данным Сирийской обсерватории по правам человека, бойцы были иностранцами из одной из исламистских группировок.



В другом видео, размещенном в социальных сетях, религиозный лидер исламистской группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещенная в России террористическая организация. – "МК") обратился к местным жителям, заявив, что те, кто поджег дерево, были "не сирийцами", и пообещав, что причастные будут наказаны.



Авторы: ПОЛИНА КОНОПЛЯНКО