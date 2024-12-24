 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырКабмин утвердил Концепцию развития медиации в Кыргызстане. Очень-но нужная вещь...
00:34 25.12.2024

24 декабря 2024
Кабинет министров постановлением от 10 декабря 2024 года № 750 утвердил Концепцию развития медиации в Кыргызстане.

Решение принято для реализации Государственной целевой программы "Развитие системы правосудия Кыргызской Республики на 2023-2026 годы".

Министерство юстиции в месячный срок разработает и утвердит план мероприятий по реализации концепции.

Медиация - процедура урегулирования спора при содействии медиатора (медиаторов) путем согласования интересов спорящих сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого соглашения.

Главной целью концепции является расширение возможностей физических и юридических лиц для внесудебного разрешения споров путем переговоров, что приведет к общему снижению конфликтности в обществе и росту уровня правосознания граждан.

Задачами концепции являются:

- обеспечение прав и свобод человека и гражданина;

- удовлетворение потребностей и интересов гражданина, общества и государства;

- создание условий для устойчивого развития государства;

- повышение доверия граждан к системе государственного управления;

- улучшение позиций в мировых рейтингах.

Приоритетами концепции являются:

- совершенствование законодательства в сфере медиации;

- присоединение к Сингапурской конвенции о медиации для решения коммерческих споров;

- создание Палаты медиаторов, повышение квалификации и обучения медиаторов;

- цифровизация медиации, развитие медиации в регионах и информирование населения о медиации;

- внедрение механизма контроля качества медиативной помощи;

- внедрение обязательной информационно-оценочной встречи при досудебной медиации;

- создание механизма обеспечения доступа всех категорий граждан к медиативной помощи.

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования (газета "Эркин Тоо" от 13 декабря 2024 года № 96).

Источник - kg.akipress.org
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