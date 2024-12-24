КырКабмин утвердил Концепцию развития медиации в Кыргызстане. Очень-но нужная вещь...

00:34 25.12.2024

24 декабря 2024

Кабинет министров постановлением от 10 декабря 2024 года № 750 утвердил Концепцию развития медиации в Кыргызстане.



Решение принято для реализации Государственной целевой программы "Развитие системы правосудия Кыргызской Республики на 2023-2026 годы".



Министерство юстиции в месячный срок разработает и утвердит план мероприятий по реализации концепции.



Медиация - процедура урегулирования спора при содействии медиатора (медиаторов) путем согласования интересов спорящих сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого соглашения.



Главной целью концепции является расширение возможностей физических и юридических лиц для внесудебного разрешения споров путем переговоров, что приведет к общему снижению конфликтности в обществе и росту уровня правосознания граждан.



Задачами концепции являются:



- обеспечение прав и свобод человека и гражданина;



- удовлетворение потребностей и интересов гражданина, общества и государства;



- создание условий для устойчивого развития государства;



- повышение доверия граждан к системе государственного управления;



- улучшение позиций в мировых рейтингах.



Приоритетами концепции являются:



- совершенствование законодательства в сфере медиации;



- присоединение к Сингапурской конвенции о медиации для решения коммерческих споров;



- создание Палаты медиаторов, повышение квалификации и обучения медиаторов;



- цифровизация медиации, развитие медиации в регионах и информирование населения о медиации;



- внедрение механизма контроля качества медиативной помощи;



- внедрение обязательной информационно-оценочной встречи при досудебной медиации;



- создание механизма обеспечения доступа всех категорий граждан к медиативной помощи.



Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования (газета "Эркин Тоо" от 13 декабря 2024 года № 96).