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|КырКабмин утвердил Концепцию развития медиации в Кыргызстане. Очень-но нужная вещь...
00:34 25.12.2024
24 декабря 2024
Кабинет министров постановлением от 10 декабря 2024 года № 750 утвердил Концепцию развития медиации в Кыргызстане.
Решение принято для реализации Государственной целевой программы "Развитие системы правосудия Кыргызской Республики на 2023-2026 годы".
Министерство юстиции в месячный срок разработает и утвердит план мероприятий по реализации концепции.
Медиация - процедура урегулирования спора при содействии медиатора (медиаторов) путем согласования интересов спорящих сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого соглашения.
Главной целью концепции является расширение возможностей физических и юридических лиц для внесудебного разрешения споров путем переговоров, что приведет к общему снижению конфликтности в обществе и росту уровня правосознания граждан.
Задачами концепции являются:
- обеспечение прав и свобод человека и гражданина;
- удовлетворение потребностей и интересов гражданина, общества и государства;
- создание условий для устойчивого развития государства;
- повышение доверия граждан к системе государственного управления;
- улучшение позиций в мировых рейтингах.
Приоритетами концепции являются:
- совершенствование законодательства в сфере медиации;
- присоединение к Сингапурской конвенции о медиации для решения коммерческих споров;
- создание Палаты медиаторов, повышение квалификации и обучения медиаторов;
- цифровизация медиации, развитие медиации в регионах и информирование населения о медиации;
- внедрение механизма контроля качества медиативной помощи;
- внедрение обязательной информационно-оценочной встречи при досудебной медиации;
- создание механизма обеспечения доступа всех категорий граждан к медиативной помощи.
Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования (газета "Эркин Тоо" от 13 декабря 2024 года № 96).