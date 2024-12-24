Португальский археолог А.Монтейру обнародовал карту с местами гибели сотен кораблей с золотом

00:35 25.12.2024

Стало известно о сотнях затонувших кораблей с сокровищами у побережья одной страны



Археологи заявили о 250 затонувших кораблей с сокровищами у побережья Португалии



Археолог из Португалии Александр Монтейру сообщил, что в водах страны обнаружены сотни затонувших кораблей с сокровищами на борту. Об этом 23 декабря рассказало издание Observador.



Ученый составил карту, на которой указаны 8620 кораблекрушений, произошедших у побережья Португалии с 1500 года. Проанализировав эти данные, Монтейру пришел к выводу, что в водах около Азорских островов, Мадейры и возле материка должно находиться как минимум 250 кораблей, перевозивших сокровища.



"Около 7,5 тыс. кораблей затонули у берегов материка, 1 тыс. у Азорских островов и 120 у Мадейры. Они там потерялись", - пояснил археолог.



Он также сообщил, что нашел останки флагманского судна Nossa Senhora da Luz, которое затонуло в 1615 году у острова Фаял на Азорах. Кроме того, Монтейру указал на затонувший в 1859 году корабль Nossa Senhora do Rosário у полуострова Троя с 22 т золота и серебра на борту.



По словам ученого, он давно об этом рассказывал, но португальские власти пока не предприняли никаких шагов по поиску сокровищ.



Авторы: ЕЛИЗАВЕТА САПКОВА