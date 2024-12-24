Тучи по берегам Днестра: рискнет ли Молдавия напасть на Приднестровье? - О.Розанов

00:44 25.12.2024

24.12.2024 | ОЛЕГ РОЗАНОВ



Прозападный режим Санду вынашивает планы очередной авантюры



Президент Молдавии Майя Санду потребовала от своих силовиков подготовить силовой захват расположенной в Приднестровье ГРЭС, а также подготовить "план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе", сообщает Служба внешней разведки РФ на своем официальном сайте.



По поступающей в СВР информации, в штаб-квартире Евросоюза не знают, как утихомирить эмоционально нестабильного президента Молдавии М. Санду. "Хвататься за голову" высокопоставленных евробюрократов заставили поступившие из Кишинева сведения о содержании недавнего совещания Санду с руководством правительства по вопросам энергетической безопасности страны.



В ходе мероприятия президент "вышла из себя" после доклада премьер-министра Д. Речана о проблемах энергоснабжения Молдавии, с которыми страна может столкнуться после истечения российско-украинского договора на транзит природного газа 31 декабря с.г. Она категорически отказалась обсуждать этот вопрос с режимом Зеленского, безапелляционно возложив всю ответственность на Россию. По словам Санду, "если Москва не найдет способ доставить сюда газ, то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье". В частности, приказано завести уголовные дела в отношении руководства ПМР "за сепаратизм", а рядовых жителей Приднестровья подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона.



И хотя в Кишиневе сообщения российской разведки опровергли, выглядит это совсем не убедительно, и ситуация в регионе остается по-прежнему напряженной.



Главный фактор дестабилизации региона – энергетический кризис, который грозит Молдавии с января 2025 года, когда прекратится транзит российского газа через территорию бывшей УССР. Газ этот также поступает в Приднестровье, где он используется на Молдавской ГРЭС на юге ПМР и вырабатывает электричество в том числе и для Молдавии.



У "Газпрома" для поставки газа в Европу есть альтернативный маршрут – "Турецкий поток". В общем-то, в Кишиневе могут закупать этот газ уже в Европе, хоть и по более высоким ценам. В этом случае режим Санду получает возможность оставить без газа непокорное Приднестровье.



В свою очередь, Приднестровье может оставить Молдавию без электричества, но эту угрозу Кишинев может снять, если захватит контроль над Молдавской ГРЭС силовым путем.



Собственных сил у Санду для успешной атаки левого берега явно недостаточно. Вся армия Молдавии не превышает 8 тысяч штыков, в то время как в ПМР под ружьем 15 тысяч (в военное время может быть использован резерв численностью до 80 тыс. человек.), а Оперативная группа российских войск в Приднестровье – это еще 1700 человек. Согласно официальной информации, основу армии ПМР составляют четыре мотострелковые бригады, в т.ч. одна гвардейская. Каждая бригада включает три мотострелковых батальона четырехротного состава. Также в ее состав входят минометная батарея, инженерный взвод и другие подразделения. Кроме мотострелковых бригад в сухопутных войсках имеются четыре батальона спецназа и подразделения обеспечения.



Сухопутные части располагают большим числом бронетехники, однако речь идет только о машинах старых типов. К эксплуатации пригодно до 15-20 основных танков и около 200 бронетранспортеров. Артиллерийские подразделения эксплуатируют десятки буксируемых и самоходных орудий, большое число минометов и до 30-40 систем залпового огня БМ-21. Пехота вооружена реактивными гранатометами и противотанковыми комплексами. Зенитные средства представлены старыми установками ЗСУ-23-4 и ПЗРК.



ПМР смогла сформировать немногочисленные военно-воздушные силы. В их распоряжении были самолеты Ан-2, Ан-26 и Як-18. Также имелись многоцелевые вертолеты Ми-2 и Ми-8.



Оперативная группа российских войск с момента своего появления выполняет функции миротворческого контингента. Кроме того, российские военнослужащие отвечают за охрану склада боеприпасов в селе Колбасна.



Все эти задачи решаются ограниченным числом личного состава с применением небольшого парка материальной части. В состав ОГРВ в ПМР входит два отдельных гвардейских мотострелковых батальона – 82-й и 113-й. Они включают по четыре мотострелковые роты, гранатометный взвод, взвод управления, а также подразделения обеспечения. Мотострелковые батальоны взаимодействуют с 540-м отдельным батальоном управления. К нему относятся штаб, подразделения связи и другие структуры вспомогательного назначения.



Мотострелки ОГРВ располагают широким спектром современного отечественного пехотного вооружения, минометами, ракетными комплексами и т.д. У них имеются бронетранспортеры и иная бронетехника. Танки и артиллерия больших калибров отсутствуют. Их в прошлом вывезли с территории ПМР в рамках исполнения международных соглашений. Доставка новых машин и вооружений оказалась невозможной из-за географического положения Приднестровья и отказа соседних стран в транзите. В то же время не приходится сомневаться, что при необходимости на помощь российским миротворцам придет российская армия со всеми необходимыми силами и средствами.



В Кишиневе прекрасно понимают, что нападение на Приднестровье, где проживает около 200 тысяч граждан РФ, будет объявлением войны России. МИД РФ неоднократно заявлял, что провокации и боевые действия на этой территории не останутся без ответа Москвы. Среди прочего, речь может идти об очень серьезных ракетных ударах по военным объектам на правом берегу, которые Молдова отразить не сможет. Это спровоцирует тотальную панику среди населения, когда сотни тысяч мирных жителей рванут к румынской границе, а многие военнослужащие откажутся выполнять преступные приказы.



В целом армия ПМР и российская Оперативная группа войск имеют паритет с молдавской армией, которая без внешней поддержки не может провести сколь бы то ни было серьезную военную операцию против ПМР.



Однако, если в нападении на ПМР примут участие войска Румынии, а ВСУ нанесут удар с тыла, то защитникам Приднестровья придется уйти в глухую оборону, перейдя к партизанской войне, в том числе и в городской застройке. Это приведет к огромным потерям в первую очередь в армиях вторжения, которые подвергнутся также и ракетным ударам российской армии, которая при любых обстоятельствах будет защищать своих граждан.



В итоге нападение на ПМР обернется кровавым затяжным конфликтом и тысячам беженцам в страны Евросоюза. Такой вариант ни при каких обстоятельствах не устраивает Брюссель, однако планировщики хаотизации региона это игнорируют.