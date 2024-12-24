Переворот в Сирии и драма христиан на Ближнем Востоке, - В.Малышев

00:48 25.12.2024 24.12.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



После крушения правительства Асада в Сирии беспокойство об их судьбе нарастает, но Запад этого не замечает



Христиане в Сирии и на всем Ближнем Востоке снова подвергаются гонениям, бьет тревогу греческий информационный портал Pronews в статье Иоанниса Бальцойса, который проанализировал происходящие там драматические события после захвата власти в Дамаске силами вооруженной оппозиции.



"Первые шаги нового руководства Сирии в отношении христиан и других меньшинств, – пишет автор статьи, – вызывают крайнее беспокойство, несмотря на усилия руководства запрещенной в России группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ)* "стряхнуть" обвинения в джихадизме и придать себе облик "умеренной" оппозиции", с которой вполне можно сотрудничать".



Стало известно, отмечает Бальцойс, что с приходом к власти исламистов празднование Рождества и все связанные с ним праздничные мероприятия запрещены. В то же время стало также известно, что якобы "умеренные исламисты" ХТШ разгромили греческую православную церковь Святой Софии в Аль-Сукайлабии, и картина этого погрома вызвала ужас. Православный окружной священник Хомса Мишель Нуман ранее утверждал, что христианских фермеров избила группа мусульман, которые обвинили их в том, что они "неверные", пишет автор статьи, отмечая, что страх распространяется на фоне того, когда "фанатичные исламисты консолидируют свою власть после получения ожидаемой ими международной поддержки с помощью немалого количества западных СМИ".



Православная община Сирии в своем публичном заявлении пригласила архиепископа Афинского Иеронима посетить страну и защитить равные права и защиту своего народа. "Исторически сложилось так, что наше духовенство подчинялось своим правителям во времена хаоса, полагая, что это обеспечивает выживание, но это приводило только к порабощению. Сейчас настало время претендовать на суверенитет и равенство, а не просто на выживание", – говорят они.



Ссылаясь на статью английской газеты Independent, греческое издание сообщает, что "тысячи сирийцев застряли на пограничном переходе Маснаа с Ливаном, пытаясь покинуть страну, опасаясь за свое будущее. Среди них много христиан и алавитов (мусульманская секта, к которой принадлежит бывший президент Асад, которые в большинстве своем проживают в прибрежных районах страны, например в Латакии). Кроме того, многие из тех, кто пытается бежать, являются иракцами, а также мусульманами-шиитами".



Верховный комиссар ООН по делам беженцев заявил, что ему "известно, что тысячи сирийцев бегут из Сирии в Ливан" и что "сотни тысяч" сирийцев "бегут, чтобы спасти свою жизнь". "Ближайшие дни и недели будут иметь решающее значение для судьбы христианской общины", - заявил президент гуманитарной организации International Christian Concern в интервью Christian Post и отметил: "Христиане, корни которых уходят почти в два тысячелетия, сейчас сталкиваются с неопределенной и опасной ситуацией".



"Судьба греческих православных и христиан в целом на Ближнем Востоке вновь трагически выходит на первый план в связи с событиями в Сирии… Однако, вместо того чтобы якобы "цивилизованный" христианский Запад сосредоточил внимание на этом вопросе, все эти "псевдопрогрессивные мыслители" и любители мультикультурных наций и государств безразличны к огромному сокращению христианского населения на всем Ближнем Востоке. Сегодня, – пишет Pronews, – большинство западных СМИ пытаются "отмыть" джихадистское руководство".



О драматической проблеме гонений на христиан на Ближнем Востоке говорят уже давно. Еще сто лет назад каждый четвертый житель Ближнего Востока считал себя христианином. Сегодня же эта цифра составляет не более 5%. Численность христиан на Ближнем Востоке на данный момент составляет, по разным данным, всего от 12 до 15 млн человек. Точное число трудно установить из-за недостатка официальной информации и постоянной миграции. Например, в 1970-е годы в Ираке христиане составляли 5,8%, сегодня – 3%. Последняя перепись в Ираке, проведенная в 1987 году, показала, что в стране проживали 1,4 млн христиан. В Ливане в 1932 году христиане составляли 55% населения страны, по данным же World Christian Database от 2005 года этот показатель снизился до 34%, или приблизительно 1,35 млн. человек.



В Сирии в начале прошлого века христиане составляли треть населения страны, в то время как сегодня – менее 10%. В Иордании доля христиан в общей численности населения по сравнению с началом XX века сократилась приблизительно на 10%. В Египте численность коптов по сравнению с 1970 годами уменьшилась приблизительно в два раза и составляет ныне 7,6 млн человек, или около 10% всего населения страны.



В 2015 году в статье израильской газеты "Едиот Ахронот" журналист Гай Бесор обратился к тревожному сокращению христианского населения на Ближнем Востоке и тоже привел впечатляющие доказательства в подтверждение этого. По словам Бесора, статистика сокращения христианского населения в странах Ближнего Востока следующая: в Ираке число христиан сократилось с 1,5 миллиона в 2003 году до 250 тысяч. В Сирии число христиан сократилось с 1,75 миллиона до в 2010 году до 450 тысяч. В Египте количество коптских христиан сократилось на 1,25 миллиона с девяти миллионов в 2011 году. В Ливане христиане, насчитывающие один миллион человек, живут под тенью шиитского режима, установленного "Хезболлой". Даже в Палестине, на Святой Земле наблюдается сокращение христианского населения. Типичный пример – город рождения Христа Вифлеем, население которого раньше составляло 90% христиан, сейчас преобладают мусульмане, достигающие 65% жителей. То же самое происходит и в другом великом христианском городе, городе Христа, Назарете, где процент христиан резко снизился. В то же время даже израильская пресса широко освещала нападения ультра-ортодоксальных евреев на христианские церкви.



Однако, несмотря на все эти тревожные тенденции на Ближнем Востоке, на Западе спешат воспользоваться падением власти Асада в своих, сугубо эгоистических интересах утверждения собственного господства в регионе. На этом фоне действительно заметны попытки западных СМИ "обелить" джихадистов, изображая из них "умеренную оппозицию", с которой вполне можно сотрудничать. Так газета New York Times явно с такой целью опубликовала в воскресенье псевдоаналитическую статью Дэвида Френча под заголовком "Почему многие христиане настолько жестоки?".



"Исторических примеров слишком много, чтобы перечислять их, – пишет автор статьи. – Дайте человеку меч и скажите ему, что он защищает крест, и не будет конца тому ущербу, который он может нанести… Но это все ради общественного блага. Поэтому мы спокойно спим по ночам. Мы становимся одним из самых опасных типов людей – жестоким человеком с чистой совестью", – утверждает Френч, как бы намекая на то, что нечего нам пенять на жестокость исламистов, если мы сами, т. е. христиане, часто тоже проявляем жестокость.



А корреспондент английской газеты Guаrdian Робин Яссин-Кассаб уже без обиняков пишет, что главное в нынешних событиях в Сирии вовсе не захват власти исламистами, а в том, что страна, как он утверждает, будто бы "освободилась от России и Ирана".



"Освобождение Сирии было долгожданным, но неожиданным, – пишет автор статьи, смачно описывая нынешние драматические события в Сирии, как некое "торжество демократии". – В первые две пятницы без Асада миллионы празднующих заполонили улицы, чтобы скандировать, петь и говорить ранее запрещенные истины. Было огромное присутствие женщин, которые были менее заметны в годы войны. Родственники снова встречаются и успокаивают свою боль, поскольку сотни тысяч возвращаются из лагерей изгнания. В то же время миллионы людей вынуждены, наконец, признать, что их близких замучили до смерти. Теперь, похоже, большинство из 130 000, потерянных в тюрьмах Башара Асада (минимальная цифра), мертвы. Уже обнаружены десятки массовых захоронений. Сирийцы прилагают все усилия, чтобы выбраться из-под трупа одного из самых жестоких пыточных государств в истории, и теперь смотрят в будущее", – утверждает Guardian.



Понятно, что на таком зловещем фоне, что бы ни совершали теперь новые власти в Сирии, все это будет выглядеть куда менее опасным, чем те ужасы, которые якобы творились в Сирии при правлении Асада. Между тем под прикрытием этой пропагандистской шумихи насчет "умеренной оппозиции" и "жестокостей режима Асада" официальные власти Вашингтона сами спешат наладить контакты с новыми правителями в Дамаске. Еще 15 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил наличие у Вашингтона "прямого контакта" с оппозицией, захватившей власть в Сирии. По его словам, он и другие дипломаты провели в Акабе в Иордании переговоры с представителями организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* При этом Блинкен не раскрыл каких-либо еще деталей своего контакта с сирийской оппозицией.



Но уже известно, что под сурдинку разговоров о том, что США больше нечего делать в Сирии, американцы уже удвоили находящийся там свой воинский контингент и продолжают накачивать регион оружием. Так, стало известно, что Вашингтон направил военное оборудование и припасы в Сирию для боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила в понедельник турецкая газета Star.



"Так называемый союзник (Турции) США направил новое военное оборудование и материалы террористической организации PПK/YPG, загнанной в угол в Сирии", – написало Star.



Между тем верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о наличии у Тегерана прямых доказательств того, что события в Сирии инициировали США и Израиль при поддержке одной из "соседних стран". При этом он назвал Вашингтон и Тель-Авив "основными заговорщиками" в этой ситуации.



А как отметил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Вашингтон играл и продолжает играть роль "геополитического кукловода" в событиях в Сирии. Он подчеркнул, что история ничему не учит США, вмешательство которых во внутренние дела многих стран Ближневосточного региона оборачивалось только трагическими последствиями. Рябков напомнил, что после прихода Вашингтона в этих государствах оставались руины, многие из которых все еще не восстановлены.



Так что именно США, сеющие в регионе хаос и тайно поддерживая террористов, – главный виновник той трагедии, которую переживают сейчас христиане на Ближнем Востоке. Источник - фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735076880





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